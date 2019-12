Sutra će se, na Badnjak, u crkvici Gospe od Betlehema na Marjanu s početkom u 16 sati održati tradicionalna misa ponoćka, prva u Hrvatskoj.

Mole se građani da do crkvice dođu gradskim prijevoznikom zbog ograničene mogućnosti prometovanja motornim vozilima na Marjanu.

Polazak autobusa je ispred crkve sv. Frane u 15.30 sati, a za sve one koji nisu u mogućnosti prošetati od same rampe na Institutu do crkvice Gospe od Betlehema Javna ustanova za upravljanje park šumom Marjan će osigurati minibus već od 15 sati.

Minibus biti će na raspolaganju svima koji se nakon programa žele vratiti do rampe na Institutu.