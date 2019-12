Komedija na Gradskom vijeću: u nedostatku vladajućih Stanišić predao 'palicu' Marijani Puljak pa se dogodilo nezapamćeno - prošao SDP-ov amandman

12:25 - Dok je predsjednik Gradskog vijeća, Igor Stanišić (HGS) bio na kratkoj pauzi, tijekom predsjedanja Marijane Puljak usvojen je amandman kojim se odvaja iznos u tekuće komunalno održavanja za uređenje parka nasuprot zgrade Financijske Agencije u kotaru Bol.

-Park je jedan od najvećih gradskih parkova nakon Marjana. Trenutno je u jako lošem stanju, neosvijetljen i s manjkavim sadržajima. Potrebno je uložiti u novu rasvjetu, popraviti dječje igralište, osmisliti i opremiti prostor za tzv. „street workout“ , povisiti ogradu u „vau vau parku“ te vegetaciju parka hortikulturno urediti i obnoviti - obrazložio je Joško Markić svoj prijedlog koji je usvojen.

12:20 - Prošao je amandman od SDP-a o uređenju parka u GK Bol.

U međuvremenu, kada su vladajući shvatili da oporba ima većinu, vratili su se u vijećnicu jer ih je bilo prisutno samo 27. Tako se vratio Igor Stanišić koji je na par minuta predao Marijani Puljak vođenje sjednice što je bilo dovoljno da prođe barem jedan amandman SDP-a. Prkić u šali dobacio: Šta nisi naše prvo čitala??

Marijana je zasjela na predsjedavajuće mjesto jer niti Petra Škorića nije bilo u vijećnici

12:15 - Branimir Urlić kazao je kako je prošle godine napravljena samo jedna stvar, imat ću i ja amandmane koji se vjerojatno neće prihvatiti.

- Žalosno je kako neki projekti stoje godinama, nestanu ili se ne rješavaju. To znači samo za popunjavanje papira, kao što je primjer s Vukovarskom ulicom.

Mene zanima uklanjanje barijera za osobe s invaliditetom, pa recimo predlažem da se Vukovarska, Poljička, Domovinskog rata i Velebitska prilagode za osobe s invaliditetom. Nadalje, neka se na šetnici Ovčice-Firule, neka se postave solarni rasvjetni stupovi - kazao je Urlić.

Goran Kotur (SDP) predstavio je amandmane ove stranke koje se odnose na povećanje izdvajanja izvanredno održavanje Turske kule s kneza Mislava, Istarske, Ulica Table, Spinčićeve, Lovretske, Osječke, Kroz Smrdečac, zamjena stupova javne rasvjete…

Martin Mladen Pauk replicirao mu je da je SDP dok je bio na vlasti mogao sve to napraviti da je htio.



Odgovorio mu je da je SDP bio na vlasti do 2016.



- Već sam rekao što mislim o vlasti gradonačelnika Baldasara.



Bitno je da se navode problemi u gradu, treba otići među građane, u kotareve - kazao je Kotur.



Damir Ordulj, pročelnik za komunalu kazao je kako je prošle godine prvi put uvedeno investicijsko održavanje pa je zato bilo kašnjenja. Ove godine trebamo pripremiti dokumentaciju do 2021. godine, tako se to radi - kazao je Ordulj i dodao kako Grad svake godine radi rampe za osobe s invaliditetom.

-Što se tiče potpornih zidova, u tijeku je natječaj za Bračku, Vukovarsku direktno ugovaramo. Odsjek za izgradnju radi kompletan projekt sanacije i u sklopu njega će biti i javna rasvjeta - zaključio je Ordulj.

Ukupno je za ovu točku predloženo čak 26 amandmana, o kojima se upravo raspravlja.



12:00 - Mostov vijećnik Ante Čikotić upitao je zašto nisu osigurana sredstava u proračunu za sanaciju potpornih zidova, konkretno je naglasio problem dva zida na Kmanu. Predložio je i amandmane kojima bi se osigurala sredstva za rješavanje tog problema.



11:50 - Damir Ordulj, šef komunalne je u uvodu predstavio Program održavanja komunalne infrastrukture i kazao je kako je u odnosu na prošlu godinu planirano povećanje sredstava za održavanje cesta za devet posto te je povećan iznos investicijskog održavanja u odnosu na prošlu godinu za 18 posto. Sani Mardešić, vijećnik stranke Pametno je rekao da sredstva za tekuće održavanje nisu dovoljna ili se ne troše dovoljno efikasno, budući da su i u ovogodišnjem proračunu predviđena slična sredstva kao i prošle godine, što znači da se neće ništa drastično promijeniti.



-Ovo malo povećanje u tekućem održavanju neće donijeti nikakve bitne promjene u boljem izgledu našeg grada - kazao je Mardešić te prigovorio što je planirano čišćenje Žnjana jednom tjedno, već je kazao kako je obećano da će se povećati čišćenje na svako dva dana. Uz to, investicijsko održavanje smatra najvažnijim i smatra da je važno da se taj plan ostvari, a ne kako se ostvario prošle godine, u jako malom postotku.Aida Batarelo (SDP) je upitala za što cijela komunalna naknada ne bi išla na održavanje cesta budući da su u jako lošem stanju.



Joško Markić je u svom izlaganju u raspravi predložio nekoliko amandmana. Prvi se odnosi na sanaciju kamenih ploča na ulicama u staroj gradskoj jezgri, a da bi se prilikom kiša spriječilo pojačano klizanje po istima, zatim za uređenje parka nasuprot FINA-a u kotaru Bol, za projekt vau-parka na bedemu Cornaro, za građevinsko održavanje plaža s ciljem stabilizacije žala i smanjenja troška za održavanje, za uređenje prostora ispred HŽ Prenoćišta u ulici Gradišćanskih Hrvata kao i nekih drugih, za sanaciju kolnika na raskrižju Smiljanićeve i Tršćanske ulice te izrada uređenog parkirališta na mjestu sadašnjeg zemljanog parkirališta te za izgradnju nogostupa u Hercegovačkoj ulici od OŠ Ravne njive - Neslanovac do crkve Sv. Marka.



11:24 - Gorana Kotura (SDP) zanimalo je koje je mjere Grad poduzeo za naplatu zakupa poslovnih prostora, koliki je dug i koliki je iznos PDV-a?



Ivan Leko, pročelnik službe za gradsku imovinu mu je odgovorio kako je poslana 31 ovrha u 2017. godine, dok je lani poslano 120 opomena pred ovrhu - odgovorio je Leko, a detaljni podaci vijećniku će biti dostavljeni pismenim putem.



11:00 - Aidu Batarelo je zanimalo koliko je izvršenje proračuna na današnji dan, ili makar na zadnji dan knjiženja?

Dragan Brtan, pročelnik za financije, odgovorio joj je kako projekti koji se odvijaju mogu utjecati na odgovor, zato ćete dobiti pisani odgovor - kazao je.



10:45 - Što je s drugom fazom sanacije Karepovca, zanimalo je HDZ-ovog Filipa Odrljina.



- Kolege iz Finda su bili prije neki dan na Karepovcu, Prva A faza oblikovanja deponija je gotova. Očekujemo odluku o financiranju iz EU fondova o financiranju cijelog projekta. Troškovi su ukupno 112 milijuna kuna. Očekuje nas brtveni sloj i skupljanje procijednih voda, plinske zdence kroz godinu i pol, dana brdo bi bilo zeleno, osim sanitarne plohe koja bi zadnja bila prekrivena - odgovorio mu je Nino Vela.



10:36 - Branimira Urlića zanimalo je kako će Grad prevladati godinu i pol dana od zatvaranja Karepovca do otvaranja centra u Lećevici koja neće biti gotova do 2025.



-Mi ćemo učiniti sve da to saniramo. Projekt sanacije Karepovca je u dobroj fazi, jer sanitarna ploha ima kapacitet za odlaganje idućih pet godina. No, važno je da mi kao Grad možemo ostvariti ove planove, ali i susjedni gradovi koji odlažu na Karepovcu. Neka i oni više razdvajaju i manje dovoze otpada na Karepovac. Njihovim i našem angažmanu planiramo kako će taj kapacitet biti dovoljan za pet godina. Naš je zadatak izgraditi sve objekte i edukacijom uvjeriti što više ljude kako je odvajanje trajno dobro za naš grad - odgovorio mu je zamjenik gradonačelnika Nino Vela.



10:30 - Joška Markića (SDP) je zanimalo što je s ugradnjom liftova i rampi osoba s invaliditetom.



-Iz Ministarstva gradnje i prostornog uređenja je najavljeno raspisivanje natječaja za dodjelu nepovratnih EU sredstava za energetsku obnovu zgrada, uključujući ugradnju liftova i rampi za osobe s invaliditetom. Na raspolaganju je više od 150 milijuna kuna, po zgradi se može dobiti i više stotina tisuća kuna, a sredstva će se dodjeljivati ovisno o brzini prijave.



Je li Gradska služba za EU projekte upoznata s najavom ovog natječaja i na koji način može pomoći i biti na raspolaganju građanima koji bi prijavili svoje zgrade? - pitao je.



Krešimir Budiša, savjetnik gradonačelnika za EU projekte mu je kazao da su prijavljena 33 projekta za energetsku obnovu, te da će dobiti pismeno konkretnije podatke.



10:25 - Kristina Vidan je postavila pitanje što je napravila Radna skupina o provedbi plana gospodarenja otpadom u posljednjih šest mjeseci, s obzirom da je kraj godine.



Hrvoje Akrap, predsjednik Radne skupine joj je odgovorio kako je uhvaćen korak s rokovima.



-Plan je općenit, nije napravljen izvedbeni dio, kako će o odvajati otpad od vrata do vrata. Pokrenut je postupak za reciklažna dvorišta, pronađena je lokacija za sortirnicu, a kroz sljedeću godinu ćemo izgraditi sigurno tri reciklažna dvorišta, a možda i četvrto - odgovorio je.



10:10 - Gradonačelnik Andro Krstulović je nakon pauze je kazao kako moli gđu Puljak da povuče svoj prijedlog, te da vijećnici to odbiju ako ne pristane.



-Vijećnici su čuli pravnu službu. Ne treba o tome raspravljati jer bi rasprava utjecala na pravosuđe i ne treba sada u predizborno vrijeme u ovakvoj atmosferi raspravljati o tematici koja može biti na teret Grada Splita. Nadamo se pozitivnom ishodu revizije - kazao je gradonačelnik.



Marijana Puljak je kazala kako je upravo on u predizbornoj kampanji.



-Ustrajemo na točki, može biti i zatvorena za javnost, ali svi vijećnici trebaju biti upoznati sa situacijom - mišljenja je.

Goran Kotur (SDP) smatra da su svi vijećnici ravnopravni i nadam se da smo zreli da ne napravimo štetu Gradu.



-Neka izvješće primimo na znanje ali da se o tome ne politizira.



Ante Zoričić se javio kazavši kako su za ovaj slučaj angažirani poseban pravni tim i savjetovali da s tim ne izlazimo u javnost i Marijana to zna.



-Već ste sada svojim stavom nanijeli štetu - kazao joj je Zoričić



Martin Mladen Pauk ga je podržao, kazavši kako je bio sastanak i prije neki dan.



-Svaka rasprava na ovom Gradskom vijeću možemo samo naštetiti Gradu - kazao je.



Petar Škorić (HDZ) prisnažio je kako su u ponedjeljak svi bili pozvani na sastanak.



- Mislim da postoji svijest da otvarati ovu temu na ovaj način stavlja Grad u nepovoljan položaj. Na tim sastancima smo dobili sve informacije i nepotrebno je da se radi pritisak na pravosuđe - kazao je Škorić.



- Ne tražimo spis, zatvorite za javnost, dajte nam deset rečenica i nema problema. Glasajmo - kazao je Jakov Prkić.



Ante Čikotić je apelirao na gradonačelnika da koristi sve alate da zaštiti interese Grada Splita.



Branimir Urlić iz Pametnog kazao je da mu se čini da se ovdje samo štite interesi koalicije.



Na kraju je gradonačelnik zahvalio svima na raspravi.



-Ključno je da iskoristimo sve alate, a jedan od tih je suglasje na Gradskom vijeću. Svi vijećnici su imali sve informacije o tijeku procesa. Svako novo raspravljanje ne donosi nikakvu korist. Ovo je sada iznimno dobra pozicija i bilo kakav utjecaj na pravosuđe neće pomoći. Političko jedinstvo Gradskog vijeća je jedan od najvažnijih alata - zaključio je.



Na kraju se pristupilo glasanju, tako da dopuna o ovrsi Kneževića nije usvojena, jer su za glasali samo vijećnici Pametnog i SDP-a.



9:00 - Počela je 29. sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se glasati i raspravljati o najvažnijem gradskom dokumentu - proračunu. Na samom uvodu stranka Pametno tražila je da se u dnevni red uvrsti očitovanje grada u slučaju ovrhe Nebojše Kneževića i drugih. Međutim, pročelnica pravne službe Mirna Veža je objasnila da za to nema potrebe, jer su vijećnici upoznati sa svime kroz nekoliko sastanaka koji su održani s njima. Jakov Prkić, vijećnik stranke Pametno je negodovao zbog takvog odgovora, a nedugo nakon Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća sazvao je pauzu za klubove vijećnika kako bi se dogovorili o tome.



Pametno zatražilo da ako je potrebno rasprava bude zatvorena za javnost.