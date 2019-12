Vijećnik Ante Zoričić na mukama: Kako ćemo obilježiti 40. godišnjicu nedovršetka ceste između Solina i Strožanca? Ako imate prijedloge, javite nam

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća zanimljivo pitanje je postavio Ante Zoričić, vijećnik iz Inicijative Popravi grad.

-Hrvatske ceste su najavile nogostup na potezu od Solina do izlaza na Strožancu i mislim da će uskoro biti 40-a obljetnica nedovršenja te ceste pa me zanima hoće li se nekakva obljetnica proslaviti - upitao je vijećnik Zoričić, na što mu je Jurica Vojnović, pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima sa zadovoljstvom kazao kako je Grad raspisao javnu nabava idejnog uređenja.

-To je državna cesta, međutim mi smo u dogovoru s Hrvatskim cestam raspisali javnu nabavu uređenja poteza od Lovrinca do Strožanca, a to idejno rješenje podrazumijeva zeleni pojas, nogostupe i biciklističke staze, ali realizacija je od strane Hrvatskih cesta - odgovorio je Jurica Vojnović.

No, Zoričić nije bio zadovoljan tim odgovorom jer je kazao kako više uopće ne vjeruje da će se na toj cesti ikada izgraditi šetnica, već ga je zanimalo hoće li se proslaviti obljetnica nedovšetka te ceste od strane Hrvatskih cesta. Nažalost, nije dobio odgovor na to pitanje.