Prkić prozvao Grad zbog predstave na ledu, koja je bila puno lošija od najavljivane: Koliko ste ono platili?; Odgovorio mu je gradonačelnik

Prvo vijećničko pitanje na današnjoj sjednici Gradskog vijeća bilo je od Jakova Prkića (Pametno), a zanimalo ga je koliko je Grad platio predstavu na ledu koja se održala na Gripama. Osim toga, dodao je kako je kvaliteta same izvedbe bila puno lošija od najavljivane.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je kazao kako o kvaliteti ne može govoriti, jer je to osobni doživljaj, a što se tiče troškova kazao je da je organizatoru plaćeno oko 49.500 kuna.

Prkić je na to kazao kako predstava nije niti blizu izgledala kao izvedena verzija, a uz to su organizatori nepropisno plakatirali po gradu na mjestima koja za to nisu predviđena.

Možda najbolje da čitatelji usporede fotografije najave i izvedene predstave koje su objavljene na Facebook stranici Dnevna doza splitskog nereda i sami procijene je li izvedba bila na razini najavljene.