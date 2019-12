Zid prijepora u Palminoj ulici ponovo je aktualna tema nakon što se na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća našla točka odricanja prava prvokupa na kuću u vlasništvu Gorana Vučevića, bivšeg igrača i trenera Hajduka.

Nije tajna da Vučević ne njeguje dobrosusjedske odnose s braćom Brajević, koji su ga tužili zbog zida i kazneno prijavili za krivotvorenje potpisa njihovog pokojnog oca Ante Brajevića.

- Niz je tu bilo tužbi od strane familije Brajević, a po meni su one neosnovane, nepotkrijepljene. Mislim da je dovoljno ući u dubinu više slučajeva i jednostavno se dolazi do zaključka - kazao nam je bivši veznjak “bilih”, koji smatra da su to ucjene i reket od strane obitelji Brajević.

Posebno se osvrnuo na optužbe za napad na Antu Brajevića.

- Istina je da sam osuđen zbog čega sam osuđen, no takva presuda je donesena na temelju jednog svjedoka koji se pojavio dvije godine nakon što je krenulo suđenje.

Dakle, jako sumnjiva situacija. Nažalost, takva je, kakva je - rekao je Goran Vučević te naglasio kako nema potrebe da “javnost sluša obiteljske planove” i razloge prodaje njihove kuće koju je projektirao arhitekt akademik Dinko Kovačić, ali je napomenuo kako je odrađena po svim mogućim propisima, a priložena je i dokumentacija koja će to potkrijepiti.

- Meni ovo ide na veliku štetu, meni i cijeloj mojoj familiji. Ulazimo malo duboko u nešto što je privatno, familijarno...- zaključio je Vučević i dodao da činjenica da prodaje vilu na Marjanu ne znači da njegova obitelj seli iz Splita.

Troetažna vila je u Zemljišniku upisana na Vučevićevu suprugu Nevenu.

Iako je zbog posla više u inozemstvu nego u Splitu, kazao nam je da dolazi svakih mjesec i pol dana i da nema namjeru napustiti Split.

