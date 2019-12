Zbog radova u Starčevićevoj ulici od danas do ponedjeljka, 23.prosinca 2019., bit će postavljena privremena prometna signalizacija sukladno Zakonu o sigurnosti cestovnog prometa.

Promet će se odvijati na način da će biti zabranjeno prometovanje na dionici od križanja kod Školske poliklinike do Puta Skalica, a od Hrvatske Mornarice do križanja s Putem Skalica će biti dozvoljen promet u jednom smjeru i to od sjevera prema jugu.

Bit će dozvoljen ulaz sa Hrvatske Mornarice prema Skalicama, a zabranjen izlaz sa Skalica na Ulicu Hrvatske Mornarice.

Javili su to iz splitske gradske uprave, a na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode je objavljena zanimljiva fotografija iz spomenute ulice.

Kolnik je betoniran, ali netko nije bio dovoljno strpljiv pa je ostavio trag u beskraju. Nadamo se da neće ostati rupe nakon konačne obnove, jer riječ je o jednoj od prometnica na kojoj su se automobili najviše drndali.

