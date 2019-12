Vjerujete li još uvijek u božićni duh? Ili vam je, pak, taj predivni osjećaj zasjenila tjeskoba koja se povećava s količinom novca kojeg trošite na poklone, hranu, piće, ukrase...

Ako se pronalazite u ovim riječima, zastanite na trenutak kako bi vam ispričali priču o četverogodišnjoj djevojčici koja je u Varoš donijela božićni duh.

Naime, priča kreće kada je po nalogu Grada Splita na novouređeni trg na Šperunu postavljena jelka. Lijepo, visoko i bogato drvce dugo je stajalo neokićeno.. Brojni prolaznici nisu niti primijetili jelku, a kamo li se zapitali zašto na njoj nema niti jednog ukrasa. No, među njima se izdvojila četverogodišnja Lili, djevojčica koja je odlučila okačiti prvi ukras na božićno drvce na Šperunu, čime je preduhitrila gradsku vlast.

- Ukras je bio spontano djelo moje djevojčice. Prolazimo preko Šperuna redovito i nije nam bilo jasno zašto nema ukrasa i zašto je ta jelka jedina u gradu ostala sama, tužna na novouređenom trgu, kao zaboravljena - prisjeća se Marcella, majka djevojčice.

Naravno, lijepo, iskreno i humano djelo pokrenulo je val sreće i vratilo božićni duh u Varoš. Kada su stanovnici tog dijela grada doznali za inicijativu malene Lili i ugledali njezin prvi ukras na jelki, nije puno trebalo da se pokrene inicijativa kićenja božićnog drvca od strane stanara.

- Nisam pomišljala da će se Varošani aktivirati i preuzeti inicijativu dekoracije osamljene jelke, a na tome se zahvaljujem aktivnoj stanarki, varošanki Ives Cikatić, koja se neumorno bori za boljitak kvarta kojeg je grad zaboravio, kao i jelku... Ovaj čin je primjer kako građani moraju sudjelovati u razvoju svoga grada, pokrenuti inicijativu da bi bolje živjeli i održali tradiciju koja, nažalost izumire.. - kazala nam je presretna majka koja je oduševljena odazivom stanara Varoša, budući da ih je jako malo ostalo današnjem, gotovo apartmanskom naselju.

Zaključila je ovu predivnu priču riječima - "You can change the world, one good deed at a time” (Možemo promijeniti svijet jednim dobrim djelom).