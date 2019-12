Sportski novinari i sportaši u humanitarnoj akciji: za beskućnike prikupljeno 10 tona hrane i potrepština

Sve je počelo, kako to obično biva, slučajno. Četvorica splitskih sportskih novinara – Tomislav Gabelić, Marin Maljković, Bernard Jurišić i Blaž Duplančić – uz kavicu su se na brzinu dogovorili kako bi bilo sjajno okupiti i kolege i sportaše i prikupiti humanitarnu pomoć za socijalnu samoposlugu i splitske beskućnike o kojima brine Udruga MoSt. Tako je bilo prije sedam godina. Osam godina poslije, u okviru tradicionalne humanitarne akcije "4N" (tako se sportski novinari nazivaju) – "Tona hrane za splitske beskućnike", jučer je na Poljud za Udrugu MoSt stigla pošiljka hrane i higijenskih potrepština u tri kamiona i 10-ak kombija, vrijedna više od 130.000 kuna, zahvaljujući brojnim sportašima i sportskim klubovima.

Ona tona iz naziva akcije već je u drugoj sezoni prerasla u dvije, pa tri, danas je ta brojka dosegnula nevjerojatnih deset tona.

Akciju su ove godine podržali HNK "Hajduk", Taekwondo klub "Marjan", Klub splitskih olimpijaca, Košarkaški klub "Split", Golf klub "Split 1700", vaterpolski klubovi "Jadran", "Mornar" i "Bura", JK "Mornar", NK "Adriatic", Turnir 4 kafića, ŽNK "Marjan", Sensei "Spalato", NK "Spalato", HPD "Mosor", Bridge klub "Split", Košarkaška akademija "Žana Lelas", Plesni klub "Sedmi vjetar", a privatne donacije dali su i bivši igrači i kapetani HNK Hajduk Lovre Kalinić, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Zoran Nižić, Goran Milović, Mario Maloča, Toma Bašić, Domagoj Bradarić, potom izbornik Zlatko Dalić, kapetan KK "Split" Nikola Vujčić, obitelj Vlašić, Rada Ignjatić...

Veliki doprinos akciji dala je tvrtka "Tommy", u obliku 25 posto donacije u robi na sve što je kod njih kupljeno, kao i tvrtke "Pivac Vrgorac" i "Gastro ribarnice Brač", koje su donirale vlastite proizvode.