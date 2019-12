U Županiju stiže 246 činovnika: za njihove plaće u državnom je proračunu osigurano 42 milijuna kuna, nekima će bušte biti i duplo 'teže' nego na prošlom radnom mjestu

Činjenica je da su zaposlenici u Uredu državne uprave imali uistinu niska primanja, zato me izrazito ljuti kada ih se naziva ‘uhljebima’ - smatra Gabrić

Kada 16. prosinca svi hrvatski župani stignu u Koprivnicu – dat će redom potpis na ugovor s Vladom Republike Hrvatske, u kojem stoji kako od prvoga dana iduće godine županije preuzimaju sve poslove koje je do tada radio Ured državne uprave.

Tim će potpisima biti ugašen Ured državne uprave, a županijama će biti povjereni njihovi dotadašnji poslovi, ljudi i materijalna dobra, dok će nekretnine ostati u državnom vlasništvu. Kako će se sve to odraziti na rad Splitsko-dalmatinske županije, pitali smo koordinatora te fuzije u našem kraju Damira Gabrića, inače privremenog pročelnika županijskog Upravnog odjela zajedničkih poslova.

- Odlukom o decentralizaciji i pripajanjem Ureda državne uprave županijama istovremeno je donesen i hodogram aktivnosti, koje su sada u završnoj fazi. Drugim riječima – potpuno smo spremni - veli nam Gabrić.

Otpremnine za 71 službenika

U brojkama ta priča izgleda puno zanimljivije - 317 djelatnika državne uprave trebalo bi prijeći u Županiju. No, Vlada je ponudila svima koji to žele stimulativne otpremnine, pa je 71 javni službenik odlučio uzeti novac i ne vratiti se na posao u idućoj godini.

- Ti ljudi odlaze iz sustava, a u Županiju prelazi njih 246, svih obrazovnih profila. Država nam je osigurala 42 milijuna kuna godišnje za njihove plaće i materijalne troškove, a mi čvrsto vjerujemo kako će tako biti i dalje, dokle god su nam povjereni poslovi koje je do sada radila uprava - kazuje nam pročelnik.

- Ono što javnost zanima su plaće. Činjenica je da su zaposlenici u Uredu državne uprave imali uistinu niska primanja, zato me izrazito ljuti kada ih se naziva “uhljebima”. Recimo, djelatnik s 20 godina radnog staža s visokom stručnom spremom i položenim pravosudnim ispitom imao bi mjesečna primanja do pet tisuća kuna - veli nam Gabrić i dodaje kako će se njihovim dolaskom u Županiju to promijeniti pa će njihove plaće doći na razinu zaposlenika Županije splitsko-dalmatinske, koje su znatno veće!

Neslužbeno doznajemo da se radi o iznosima mjesečnih primanja koji su za neka radna mjesta i dvostruko veća.

Nova sistematizacija

Da bi navedena fuzija mogla proći što bezbolnije – županijski su djelatnici izradili novi ustroj, koji je na prošlotjednoj Županijskoj skupštini i usvojen. Po novom ustroju i reorganizaciji Županija će ubuduće imati tri nova odjela, i to Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, Upravni odjel za opću upravu i Upravni odjel za imovinskopravne poslove. Na njihovim će čelima za početak biti privremeni pročelnici, iz sustava, o čemu će odlučivati župan, dok će se nakon određenog vremena stalni pročelnici birati po javnim natječajima.

- Županija ima rok od 60 dana nakon preuzimanja da napravi sistematizaciju i uključi sve djelatnike u svoj rad. Mi smo to već sve posložili kako treba, jer smo odradili dubinsku i detaljnu analizu radnih mjesta. Otkaza neće biti - jasan je Gabrić.

Opća će uprava raditi kao i do sada, što je za građane jako bitno. Ako vam trebaju domovnica, rodni list ili bilo koji dokument iz sfere osobnih prava građana – adresa je ista. U budućem Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove očekuje se snažan zamah, jer se Županija nada ulaganjima s obzirom da je na početku novih infrastrukturnih projekta. To nas dovodi do informatizacije, na čemu Županija radi duži niz godina i, realno, već sad u jednom danu može svo svoje poslovanje prebaciti na ono “bez papira”.

Informatički problemi

- Očekujemo da će ipak biti stanovitih problema, pogotovo kod ujednačavanja informatičkih sustava. Možda će se negdje na otoku ili u Zagori promijeniti i uredovno vrijeme u naših 11 ispostava, ali s tim ćemo se uhvatiti u koštac. Očekujemo razumijevanje građana, a mi ćemo probleme svesti na najmanju moguću mjeru - veli nam pročelnik.

U novom ustrojstvu upravnih tijela naći će se mjesto i za demografiju, koja se dodaje Upravnom odjelu za zdravstvo i socijanu skrb.