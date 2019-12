Velika prijevara preko poznatih oglasnika: našli smo super stan u Splitu, a cijena povoljna. 'Chatali' smo sa strankinjom koja ga iznajmljuje, poslala nam je i dodatne slike, a onda smo uguglali njezin broj...

Onaj tko je bio u situaciji da traži podstanarski stan, zna koja je to muka. Sumorni kvadrati s prastarim namještajem nude se po zlato, svijetli, šareni apartmani do prvog kupanja, agencijske provizije su paprene, a polozi previsoki. I onda guglate bespućima oglasnika i na Index oglasima naletite na uredan, moderan dvosoban stan, kompletno namješten u Papandopulovoj 17. Cijena 350 eura, i to dugoročno. Sa sunčane terase trećeg kata već u mislima pijete kavu...

Gledate kontakt: neki strani broj (WhatsApp +44 7979452859). Piše da pripada stanovitoj Lucy Pearson. Odmah vam se smrkne na pomisao kako je riječ o prijevari. No, vrag nam ne da mira. Lucy ima uvjete za poželjeti, a nudi superstan za 350 eura, u što su uključene komunalije, voda, struja, plin i “TV kabel”. Nudi i garažu, iako vam je negdje u glavi da te zgrade nemaju garaže, al’ dobro, možda neke imaju...

“Stan je kompletno namješten, kao na fotografijama. Možete me kontaktirati putem WhatsAppa i razgovarati o tome. Imajte nice dan! Čekam vaš kontakt. Dostupno odmah! Tražim polog u iznosu od 350 eura (vraća se). Ugodan dan!” srdačna je Lucy u tekstu oglasa. Tko bi odolio takvoj stanodavki.

Krenemo mi tako u “chat” (online ćakulu!) sa slatkom Lucy, svjetskom putnicom koja je trenutačno “zaposlenik na krstarenju” i odlazi na tri mjeseca, pa, eto, ne može nam osobno pokazati stan. Uf, baš u krivo vrijeme otplovi ona, mislimo se.

“Vlasnica sam stana i iz Velike Britanije sam. Kupio sam ovaj stan svojoj kćeri za vrijeme studija, ali sada se ona trajno vraća kući. Prije posla kratak sam period iznajmljivao stan na Airbnbu, ali sada s tim poslom nemam vremena za brigu o tome i zato ga želim unajmiti na duže vrijeme. Cijelim procesom najma i dalje će upravljati Airbnb, tako da će se oni pobrinuti za inspekciju i plaćanje. Pomažu mi jer u prošlosti koristim Airbnb da iznajmim svoj stan na kraće razdoblje svih većinu 1 godinu i nikad nisam imao problema. Čini se da ste vrlo lijepa osoba i uvjeravam vas da nećemo imati problema”, niže slobodne stihove Google prevoditelj.

Sve idealno

U nastavku stižu dodatne fotke stana. Wow, još bolje izgleda nego u oglasniku! Lucy jedino nema fotki garaže, koji propust.

Pregovori oko najma se nastavljaju. Lucy predlaže da rezerviram apartman preko Airbnba na mjesec dana, a rezervaciju ću potvrditi ako platim 700 eura (najam i polog jer, veli, “sve u stanu je novo i želim da se dobro čuva, nadam se da razumijete”).

“Čim Airbnb primi uplatu, kontaktirat će vas kako bi odredio datum inspekcije i njihov agent će doći da predstavi stan i dodijeli vam ugovor. Ako ne želite stan, Airbnb će vam vratiti novac za 48 sati. Za nastavak trebam od vas fotografiju s vašom osobnom iskaznicom ili bilo kojim službenim dokumentom. P.S. Ako plaćate unaprijed za 6 mjeseci, pravit ću vam popust u iznosu od 50 eura za svaki mjesec”, javlja Lucy.

I da nam nije dosadilo, mogli smo do sutra chatati. Tko zna, možda bismo našli i zajedničke prijatelje i omiljena mjesta u Splitu. Valjda je posjećivala kćer dok je ova studirala i otišla gdje ono...

Uguglamo Lucyn broj. Zemlja podrijetla nepoznata, ali WhatsApp otkrije kako je naša Lucy jako poduzetna, pa ovih dana nudi sjajan stan u Maksimiru za 350 eura. Blizina trgovine, javnog prijevoza, bare, parkova i ringa. Uz dvije prekrasne spavaće sobe, tu su i “popločane kupaonice s kadom/tušem i umivaonikom, te odvojeni toalet i podrum u podrumu”, što god to značilo. Lucy za područje Zagreba ima alter ego – Rebecca Fletcher, broj je stari.

Za finski identitet nismo mogli razumjeti ime i prezime. Za Bečane ona je Matilda Jeniks. Tamo iznajmljuje identičan stan kao i ovaj iz Maksimira, za 485 eura i kaucijom od tisuću eura. Isključivo studentima. Mudrica je ta Lucy!