Povodom 20. obljetnice smrti Franje Tuđmana, premijer Andrej Plenković stigao je u suboru u Split, odakle jeSplita je komentirao zahtjeve nekoliko sindikata policije da ih primi na razgovor i da Vlada poboljša njihova materijalna prava.

Plenković u Splitu povodom 20. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika: Tuđman je bio vizionar čija nas hrabrost u borbi za hrvatsku samostalnost i danas obvezuje

– Ministar Davor Božinović razgovara s predstavnicima sindikata policije. Mi želimo unaprijediti materijalni status hrvatske policije koja čuva hrvatsku granicu i obavlja druge zahtjevne zadaće i mislim da ćemo tu iznaći odgovarajuća sredstva – odgovorio je Plenković.

Budući da je Zoran Milanović, predsjednički kandidat kojeg, među ostalim, podržava i SDP, na svom predizbornom skupu u Splitu izjavio da je "HDZ zločinačka stranka", novinare je zanimao Plenkovićev komentar.

Okupljene je pozdravio 'starim hrvatskim pozdravom - zdravo', pogledajte kako je Milanović dočekan u Splitu: Dragi Dalmatinci, počinje veliko spremanje u Hrvatskoj!

– Milanović je kandidat koji je u ranijim fazama dovodio u pitanje ulogu predsjednika Republike, a sada je doživio iluminaciju pa želi biti predsjednik. Stranka kojoj je on bio na čelu i on dok je bio predsjednik Vlade zadužili su Hrvatsku za 70 milijardi kuna, smanjivali plaće profesorima, dodatke...

Uvjeren sam da ljudi ne pate od amnezije i pamte tko je što učinio. Na predsjedničkim izborima pobijedit će Kolinda Grabar-Kitarović, kandidatkinja HDZ-a, stranke koja je dala najveći doprinos stvaranju hrvatske države i dala najveći doprinos gospodarskom razvoju zemlje.

To potvrđuju rezultati naše Vlade, stranke koja je omogućila da Hrvatska postane članica NATO-a i EU-a i koja pozicionira Hrvatsku po pogledu utjecaja i prepoznatljivosti u svijetu i koju SDP može samo sanjati. Hrvatski narod zna kome treba dati povjerenje, a to sigurno nije on, a sigurno jest Kolinda Grabar-Kitarović – zaključio je je premijer.

Premijer Plenković je odgovore novinarima na njihova pitanja dao na samom ulazu u HNK, odnosno u lobiju zgrade, iako je prvotno bilo zamišljeno da izjave daje ispred ulaza u HNK, gdje su ga novinari i čekali.

No, u jednom trenutku ispred zgrade HNK pojavio se aktivist Zoran Burić koji je sa sobom donio natpis "zločinačka stranka". Na upit dijela novinara kome je to namijenjeno, aktivist je odgovorio: "Onima u zgradi, a isti ću natpis donijeti kada tu bude i SDP."

Nakon toga aktivist je bio predmet interesa premijerova osiguranja koje ga je upitalo što radi, na što im je on odgovorio da protestira i da želi "reći ono što građani misle, ali ne žele reći".

Nakon toga novinari su pozvani unutar zgrade HNK, gdje je premijer davao odgovore na pitanja.