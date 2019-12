Na splitskim kućicama ove ćete se godine teško počastiti craft pivom ili zalogajima s domaćih OPG-ova; Pitate se se zašto? Mali pivari: Sve je postavljeno monopolistički, Grad je opet pokvario 'Advent'!

“Nije dozvoljeno izlagačima točiti sve druge vrste piva osim onih iz asortimana ‘Zagrebačke pivovare’, u svojoj ponudi trebaju imati program gaziranih pića iz ponude ‘Coca-cole’. Prehrambeni asortiman PIK-a ‘Vrbovec’ mora biti izložen na vidnom mjestu”, navodi se u ‘papirima’ koje su zakupci morali potpisati

Otkad su se i u hrvatskim gradovima udomaćila “adventska ugostiteljska naselja”, odnosno kućice s pićem, ićem i muzikom, svaka sredina nastojala je ponuditi nešto posebno.

Premda je koncept takvih sajmišta nešto drukčiji nego u srednjoeuropskim gradovima gdje je običaj i nastao – tamo se na kućice svrati nakon posla na grilanu zakusku i kuhano vino – hrvatske su postale pravo tulumaško odredište.

Umjesto u večernji izlazak u pivnice, klubove ili kafiće, na naše se kućice dolazi tek kasno navečer da bi se opijalo, plesalo, družilo, ponekad i na temperaturama oko nule i po buri.

Ali nije problem, ljudi se zabavljaju kako žele, a pomalo se zaboravlja kako je Split bio prvi hrvatski grad u kojem se organizirala ova zimska zabava, još 2010. na poticaj “Adventilacije”.

Tada je iz Zagreba došla delegacija vidjeti “splitsko čudo”, a onda se glavni grad ozbiljno uhvatio organiziranja “Adventa” kojem sada hodočasti cijela Hrvatska i gosti iz inozemstva, a splitski je 2014. godine preuzela Banovina, odnosno gradska tvrtka “Spalatum D.M.C.” i one čarolije prvih godina (možda je svemu začin davala spontanost i šarolikost ponude) je nestalo.

(Ne)raznolika ponuda

Ove godine u natječajnoj dokumentaciji za manifestaciju “Advent u Splitu – Zimski akvarel” propisano je nešto neuobičajeno, što se kosi s namjerom raznolike ponude, ali i promocije domaćih proizvoda: kao glavni sponzori istaknute su tri velike korporacije - “Zagrebačka pivovara”, “Coca-cola” i PIK “Vrbovec” - čiji proizvodi moraju biti obavezni na svim kućicama!

Jedan kolega je zaključio: To je kao da imaš radio kojem na svim stanicama svira jedna te ista muzika!

K tome, bilo je navedeno u natječaju, svi izlagači ne smiju koristiti oznake, logotipe i druge reklame ostalih sponzora. To bi ovaj Splitski akvarel na Rivi, Prokurativama i Đardinu činilo poprilično crno-bijelim, odnosno trobojnim umjesto cijelog spektra ponude.

– Nije dozvoljeno izlagačima točiti sve druge vrste piva osim onih koje spadaju u asortiman “Zagrebačke pivovare”, u svojoj ponudi trebaju imati program gaziranih pića iz ponude “Coca-cole”, što se odnosi na prirodne sokove, ledene čajeve, gaziranu i negaziranu vodu. Prehrambeni asortiman PIK-a “Vrbovec” mora biti izložen na vidnom mjestu objekta u ponudi svakog izlagača koji se bavi ugostiteljstvom – stoji u dokumentaciji koju su najmoprimci kućica morali potpisati.

Dalje, svi izlagači dužni su dati dopuštenje “Zagrebačkoj pivovari” postaviti i osigurati upotrebu pokretnih točionika za kućice koje će sa baviti ugostiteljstvom, a među ostalim nikakve druge čaše osim njihovih ne smiju se koristiti.

Posljednja od točaka koje se bave sponzorskim proizvodima na Rivi navodi kako je “Spalatum D.M.C.” kao zakupodavac ovlašten jednokratno raskinuti ugovor i isključiti izlagača s “Adventa u Splitu – Zimskog akvarela” i zbog “nepoštivanja obveze prodaje i proizvoda sponzora manifestacije”.

Gdje su domaći?

Čitajući doslovno ove stavke može se razumjeti kako će se na svim splitskim (pred)blagdanskim “šankovima” jesti i piti piće i hrana samo ove tri velike korporacije koje svojim asortimanom mogu pokriti doslovno kompletnu ponudu osim vina i kave.

To bi ujedno, pored jednolične ponude značilo i kako sve dalmatinske male pivovare s tridesetak brendova craft piva, te domaći proizvođači hrane, poput OPG-ova i proizvođači bezalkoholnih pića ne mogu ništa ponuditi na splitskom adventskom sajmu! Sve zbog velikih sponzora kojima nitko ne može konkurirati, a zakupnici kućica za to su još platili od 23.000 do 71.000 kuna najamnine po kućici.

Na ovakve odredbe reagirala je Udruga Dalmatinskih pivara koja okuplja zajednicu zanatskih malih pivovara, zadnjih godina iznimno popularnih kod domaćih pivopija i turista. Ukazuju kako im je cilj promocija malog dalmatinskog pivarstva prije svega u lokalnoj zajednici kroz razne događaje, festivale i manifestacije.

– Sve je postavljeno monopolistički, omogućen je tvrtki “Spalatum D.M.C.” veliki financijski kolač od sponzora, dok je svim kućicama ograničena ponuda na sponzorske proizvode te je time onemogućena promocija lokalnih proizvoda i zaključana ponuda na proizvode velikih korporacija.

Građani su ovim činom zakinuti za proizvode domaćih proizvođača što pretvara sam “Advent” u nešto umjetno i neautohtono. Zbog čega omogućiti da novac ide u ruke velikih stranih korporacija kad može ostati u Splitu? Ovo je velika sramota za Split i cjelokupni događaj. Grad je opet pokvario “Advent” – zaključuju mali dalmatinski pivari, a pritom treba spomenuti da u Hrvatskoj postoji sedamdesetak malih craft-pivovara posebno popularnih kod mlađe generacije koja i jest najmasovniji posjetitelj “Adventa u Splitu”.

Kontaktirali smo jednog dalmatinskog proizvođača craft piva koji je lani imao kućicu na splitskom Adventu:

– Ne, ove godine nisam uzeo kućicu jer ne smijemo prodavati svoje pivo. Pitao sam nekoliko ugostitelja koji su zakupili kućice mogu li u ponudu staviti i craft pivo, ali svi su me odbili, ne žele se zafrkavati jer je u propozicijama natječaja zabrana svih ostalih osim “Zagrebačke pivovare”. S druge strane, u Zagrebu potiču zakupce na raznolikost proizvoda, ali u Splitu je drugačije. Zato i jesmo tu di smo – razočaran je naš sugovornik.

Ante Šunjić, direktor tvrtke-zakupodavca, na naše iznanađenje tvrdi drugačije:

– Nije zabranjeno craft pivo.

Ali u ugovoru piše da jest?

– Niste dobro pročitali. U ugovoru stoji kako su izlagači dužni izložiti proizvode i točionike sponzora, ali mogu imati i točionik craft piva. Slično pravilo, ako imaju sponzore, važi i u ostalim hrvatskim gradovima. Odredba se odnosi na velike proizvođače. Znači, ako na našim kućicama zbog sponzorskog ugovora s ove tri tvrtke moraju biti njihovi proizvodi, onda se ne mogu nuditi proizvodi ostalih velikih proizvođača, ali craft pivo može.

Što je s OPG-ovima i njihovim proizvodima?

– I oni mogu nuditi svoju hranu.

Ponovno smo pročitali tekst natječajnog poziva. I nismo našli da se može. Ali dobro.