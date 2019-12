Advent u Splitu uz Tommyjev blagdanski vlakić

U ovo blagdansko vrijeme TOMMY je odlučio pokloniti svoj djeci grada Splita te njihovim roditeljima i pratnji originalan poklon – BESPLATAN ĐIR TOMMY ADVENTSKIM VLAKIĆEM!

NIJE SAMO POKLON, NEGO I TRENUTCI KOJE POKLANJAŠ DRUGIMA slogan je kampanje koji želimo oživiti u potpunosti kroz ovaj projekt.

Naime, za vrijeme trajanja manifestacije „Advent u Splitu – zimski akvarel“, u suradnji sa TZ Grada Splita, Tommy svim građanima, a u prvom redu onim najmlađima poklanja jedinstveno iskustvo – vožnju adventskim vlakićem.

Priuštite svojim najmlađima nezaboravno iskustvo, vožnju kroz okićene gradske ulice i osjetite pravu zimsku bajku. Tommyjev adventski vlakić prometuje svaki dan za vrijeme Adventa u Splitu, sve do 06.01.2020. g., na kružnoj relaciji HNK Split – Đardin – Trajektna luka – Đardin – HNK Split i to na način da svakog punog sata kreće ispred HNK Split, počevši od 11 h, do zadnje dnevne vožnje u 18 h.

Vlakić neće prometovati na Božić i Novu godinu, a na Badnjak i staru godinu vozi skraćeno, sa zadnjom vožnjom u 14 h.

U slučaju kiše i vremenskih nepogoda Tommy vlakić neće prometovati. Sve vožnje vlakićem su za djecu i njihovu pratnju u potpunosti besplatne.

Povedite Vaše najmlađe na vožnju Tommyjevim blagdanskim vlakićem, jer tko zna, možda Djed Božićnjak na svom putovanju razveseli baš i Vas, a veselje, zabava i smijeh su zagarantirani.

Tommy - zna što voliš za blagdane.