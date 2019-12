Čelnik Udruge vlasnika privatnih stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci upozorava: Grad Split je donio odluku ravnu čistom ludilu; Sporan je novi natječaj za stambeno zbrinjavanje 'socijale'

Grad je donio odluku koja je ravna čistome ludilu – započinje tako razgovor Ivan Matetić, predsjednik udruge “Proljeće” koja okuplja vlasnike privatnih stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci, te obrazlaže svoj stav:

– Uz glasove vijećnika u Banovini su odlučili da će prodati stanove u gradskom vlasništvu, i to nije sporno, jer se radi o imovini Grada.

No, nelogično je da je takva odluka donesena kako bi se od dobivenog novca kupili drugi stanovi ili izgradili novi radi rješavanja samo socijalno ugroženih građana, ali ne i radi zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca, koji danas žive u privatnim stanovima.

Čelnik “Proljeća” napominje kako nije nevažno pitanje tko sada živi u tim stanovima, koje bi lokalna vlast prodala zainteresiranim kupcima.

Jednostavno rješenje

– Problem svih zaštićenih najmoprimaca u Splitu se mogao i može se riješiti ako Grad u pola cijene proda nešto više od 700 stanova u svome vlasništvu, i to onim ljudima koji u njima žive.

U našoj udruzi procjenjujemo kako bi se od tako uprihođenog novca moglo kupiti 350 stanova, što je puno više od potrebnog radi zbrinjavanja 200 zaštićenih najmoprimaca, koliko ih danas stanuje u privatnim stanovima širom našega grada – tvrdi Ivan Matetić.

Predsjednik udruge kaže da sada imaju totalno ludu situaciju.

– Grad je temeljem Zakona o prodaji društvenih stanova na kojima postoji stanarsko pravo, od 1991. do danas skupio toliko novca da je, kada se tome doda i najniža kamata, mogao kupiti ili izgraditi više od 500 stambenih prostora, prosječne površine 60 četvornih metara, i to po cijeni od dvije tisuće eura po kvadratu.

Ponavljam, to je bio strogo namjenski novac za rješavanje stambenog pitanja zaštićenih najmoprimaca, koji sada žive u privatnim stanovima. No, u tu svrhu nije uložena ni lipa. Gdje je taj novac? To znaju samo dragi Bog ili baba Vanga.

U Banovini se opravdavaju da su taj novac potrošili na sanaciju Karepovca, rješavanje raznih komunalnih problema i u socijalne stanove.

Odbačena prijava

Matetić naglašava da su prije više godina radi toga podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državom odvjetništvu, ali tužiteljstvo je tu prijavu odbacilo kao neosnovanu.

– Svi prijašnji gradonačelnici su nezakonito trošili taj novac, a sada i gradonačelnik Andro Krstulović Opara, za kojeg smo smatrali da želi pomoći svojim sugrađanima.

Radi sirotinju od vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci, ni nakon šest ili sedam desetljeća ne možemo ući u svoje vlasništvo i koristiti stanove jer Grad u netom otvorenom natječaju za dodjelu stanova, koje će kupiti ili izgraditi, isključuje mogućnosti prijave zaštićenih najmoprimaca i ostavlja tu mogućnost samo socijalno ugroženima. To je čisto ludilo – tvrdi prvi čovjek “Proljeća”.

Naš sugovornik podsjeća da su sve državne revizije gradskih financijskih knjiga tijekom proteklih godina upozoravale odgovorne u Banovini na propuste vezane uz nepropisno korištenje gradskih prihoda od otkupa nekadašnjih društvenih stanova. Međutim, od toga nije bilo nikakva rezultata.

– To je sve skupa totalna prijevara. Ništa se nije promijenilo – tvrdi Matetić.