Pokušajte se prisjetiti rješavanja domaće zadaće iz matematike. Ako se, kao i potpisnica ovih redaka, zamislite suznih očiju iznad jezive bilježnice "na kockice" i ako vas ponovno prožme ružan osjećaj nemoći dok pokušavate riješiti problem koji uopće ne razumijete, onda je ova priča idealna za vas.

Žao nam je ako smo vam već u prvim redcima članka vratili osjećaj tjeskobe, ali brzo će vas proći kada doznate da postoje profesorice koje se još uvijek trude približiti matematiku onim učenicima koji je nikada nisu voljeli ni razumjeli, a već odavno ne sjede u školskim klupama.

Takvu ideju objeručke su prihvatili njihovi "aktualni" đaci, a rezultat je nevjerojatan. Naime, uz njihovu pomoć baka koja se vozi u "Prometovoj" 60-ici, na putu iz Omiša prema Splitu, odnedavno može naučiti kako sama izračunati sniženu cijenu jogurta. Pitate se zašto bi to baka računala ako prodavači već prilože novu, umanjenu cijenu. Dakle, osim korisnog znanja, trgovci vas više nikada neće prevariti, što se često zna dogoditi.

Kako se to više ne bi ponovilo, ali i kako biste konačno, pa makar u 40., 80. ili pak 90. godini života, otkrili ljepotu matematike, u rujnu ove godine pokrenut je projekt "Bus znanja".

Zajednički su ga osmislile profesorice matematike Druge i Treće gimnazije iz Splita i Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu, a provode ga učenici navedenih škola preko edukativnih plakata u "Prometovim" autobusima, na oglasnom prostoru koji je za potrebe projekta ustupila tvrtka "B1 plakati".

– Odlučile smo se za plakat o postocima, budući da ih svakog dana koristimo, ali često se pojavljuju i u školskoj matematici pa će dobro poslužiti i učenicima koji bi mogli naučiti postotke na putu do škole – poručuju Ivana Gojsalić, Karla Žeravica, Klara Juras i Sara Domenika Utrobičić, "drugašice" u II. gimnaziji u Splitu.

Ove mlade djevojke nemojte niti pokušati prevariti u sklopu akcija "Black Friday", a što tek srednjoškolke misle o igrama na sreću koje svakodnevno izazivaju "preskakanje" srca tisućama naših sugrađana...

– Plakat o igrama na sreću još nije gotov, ali prikazat će kolika je vjerojatnost dobitka. Ispada broj koji pokazuje da je gotovo nemoguće ostvariti takav dobitak. Trebalo bi otprilike godinu dana da bi se ispisala svaka kombinacija, ako računamo da je za ispisivanje svake potrebno pet sekundi – uz podsmijeh govore Iva Čatipović i Nikolina Slugan, maturantice Druge jezične gimnazije, i tako sa smiješkom na licu ruše snove o lako zarađenim milijunima.

To nije sve! Jeste li znali da uz pomoć matematike možete doznati jesu li vam prodali svježa jaja?

– Postoji posebna formula u kojoj se koristi masa i visina jajeta. Na taj način proučavali smo jesu li istinite tvrdnje koje govore u dućanima i koje navode proizvođači – kažu nam Lara Bulić i Lana Novak, učenice Druge gimnazije.

– I? – nestrpljivo čekamo nastavak priče.

– Pa, većinom su bile točne – smiješe se.

– Većinom?! Je li barem točan trik s jajem u posudi vode? – zaintrigirani smo.

– Trik s tećom i plutanjem jaja nije uvijek točan, ali možda bolje da pronađete taj plakat i saznate kako provjeriti svježinu – mudro odgovaraju učenice za koje možda mnogi misle da jaje ne bi znale ni "pofrigat", a kamoli znati jesu li svježa.

Takvi edukativni plakati izmjenjuju se svaka dva tjedna, a do sada ih je u autobusima bilo izloženo pet. U izradi ih je još, s mnoštvom zanimljivih tema, a neke od njih su: Möbiusova vrpca, kako je Tales izračunao visinu Keopsove piramide, kako odabrati najbolji kredit ili kako se matematikom boriti protiv Alzheimera i bubrežnog kamenca.

– Već 20 godina radim u školstvu i stalno razmišljam o tome kako matematiku približiti ljudima. I to baš onima izvan škole, svima koji nisu uočili ljepotu matematike. Htjela bih da kroz ovaj projekt možda uvide ono što nikada nisu shvatili i nakon toliko godina nauče nešto iz matematike, možda čak ono što nikada nisu razumjeli – rekla nam je Olga Nerlović, profesorica matematike u Srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu, ujedno i inicijatorica projekta.

Nije ni sama sigurna kako joj je takva ideja pala na pamet, ali definitivno je sigurna da je u vozilima javnog gradskog prijevoznika bolje gledati u neku zanimljivost iz matematike nego u "prazno" ili u još jednu reklamu nekog proizvoda koji nam ne treba.

– Kada ni o čemu ne razmišljaš, to ubija i zatupljuje, a kada sjediš i u tom istom busu gledaš nešto što te potiče na razmišljanje, vjerujem da to može cijelu naciju povesti naprijed – govori profesorica koja, bez obzira na dugogodišnji rad u prosvjeti, još uvijek pršti od entuzijazma.

No, to nije slučaj smo kod nje: Gabrijela Malenica i Zlata Bilandžija, Mia Milun i Anastazija Pažanin, Sanja Vitaljić, Karmen Šesnić i Sanda Ilić – sve one žele podijeliti ljepotu matematike svima nama.

– Matematičar lako otkrije ljepotu matematike, ali posebno bih istaknula one koji je ne vole, a vidjeli su njezinu ljepotu. Ne sudjeluju u projektu samo učenici koji vole taj predmet, među njima ima i djece koja imaju dva iz matematike. Poenta je da oni kroz ovaj rad otkrivaju draži matematike i da je rade na sasvim drugačiji način, te da ih veseli susret s njom. Na temelju tog zaključka čovjek shvati kako je približiti ostalom stanovništvu. Ne treba matematika matematičarima, ali je potrebna stanovništvu. Od računanja plaće, koeficijenta, postotaka na kojima nas redovito varaju... Mislim da ovaj projekt postiže taj cilj – motivirana je Karmen Šesnić, također dugogodišnja profesorica matematike u splitskoj jezičnoj gimnaziji.

– Na ovaj način izlazi se iz okvira šturoga sadržaja matematike, pa se čak uključuju učenici kojima matematika nije prioritet i najdraži predmet. Međutim, kad se razrađuje kroz širu primjenu, i oni se zainteresiraju, a taj interes proširio se i na klasičnu nastavu. Budući da su uključeni u nešto drugačije, prepoznali su matematiku kao zanimljivu i takvu je primjenjuju u nastavi. Ključno je naglasiti da je učenicima objašnjena ideja i cilj projekta, a oni su odlučili što bi i sami željeli vidjeti u autobusu – objašnjava Zlata Bilandžija, profesorica matematike u Srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu.

Tako, osim pronalaženja zanimljivih tema, učenici potpuno samostalno, bez uplitanja mentora, osmišljavaju plakate, počevši od ideje pa sve do završnoga grafičkog oblikovanja. U grupnom radu razvijaju kreativnost i timski duh, povezuju znanja iz različitih predmeta, te su puni ideja koje onda na svima razumljiv način izražavaju na svojim plakatima.

– Ovaj projekt zapravo ne uključuje samo znanje o matematici, nego treba znati kako privući nekoga da pogleda na plakat, kako to slikovito prikazati, jer kome bi bilo zanimljivo da je cijeli plakat pun teksta – pita se Andrea Dražić, maturantica jezične gimnazije čiji su plakati još u izradi.

– Radim broj nulu i jedan zadatak s državne mature. Na to smo se odlučili jer su govorili da su rezultati prošlogodišnjih maturanata dosta loši, pa ćemo sada riješiti zadatak malo jednostavnije, da pokažemo da to nije tako strašno kao što se čini. Broj nula je poseban. Primjerice, nije se koristio u srednjem vijeku jer su mislili da će biti previše prijevara među ljudima, tako da je na neki način nula bila zabranjena brojka – govori nam zanimljivosti Andrea, a za estetiku njezina plakata zadužen je njezin školski kolega Ivo Pivčević, koji razmišlja o upisu fakulteta za dizajn.

– Ovo je škola za život. Na ovaj način izlazi izvan zidova škole, predstavlja se svim dionicima u društvu. Na ovo se mogu nadovezati brojne druge škole, i to ne samo kroz predmet matematiku. Sredstva su minimalna, a ostvarila su veliki rezultat. Ovakvom promocijom izlazimo u javnost i vidi se da nastavnici doista aktivno rade s učenicima, kako u vrijeme nastave, tako i izvan nastavnih sati, pa čak i u ove dane štrajka – dodala je Martina Jerković, v.d. ravnatelja Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu.

S njezinim riječima slaže se i Klara Juras, učenica iz Splita.

– Sudjelovanje u ovom projektu daje ti motivaciju da se probijaš, izdvojiš, da nisi samo dio mase učenika. Trebali smo ući u ljudsku psihologiju, gledati boje, puno je tu komponenata... Inače, meni je draga matematika jer je ima svuda, čak i u književnosti, a i gramatika se može gledati kroz matematiku – uvjerava nas Klara.

Moramo priznati da ne gledamo svijet istim očima, no njezine boje i brojeve u gramatici bit će zanimljivo gledati u autobusu. Čak i strancima, budući da su plakati izrađeni na hrvatskom i engleskom jeziku, pa mogu poučiti i pokojega gosta.

Mia Milun, profesorica matematike u Trećoj gimnaziji u Splitu, kaže kako je trebalo nešto vremena da učenici shvate što se od njih traži, a sada ideje samo pršte.

– Bilo bi fantastično da se što više škola pridruži, ali i da se ovaj projekt proširi izvan granica našega grada, županije, države... – poručuje profesorica s prezimenom koje je poznato u domaćem matematičkom svijetu.

Kaže da nije u rodu s Tonijem Milunom, no dodaje da je jedan od javnosti najpoznatijih matematičara podržao njihov projekt na društvenim mrežama. Uz takav vjetar u leđa i profesore koji od formule stvaraju poeziju, ovi srednjoškolci mogli bi postati matematički pioniri u sasvim novom načinu širenja znanja, na što bi se slobodno mogli pridružiti zaljubljenici u kemiju, fiziku, biologiju… I tako bi, kako je kazala inicijatorica projekta Olga Nerlović, obični plakati u autobusima mogli cijelu naciju povesti naprijed.