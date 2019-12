'Šta ovaj čiča radi na njoj?!': Splićanina uznemirio lik sa šajkačom na ambalaži poznatog osvježavajućeg pića, a ni okus nije kakav bi trebao biti

Kupci u jednoj trgovini u Splitu iznenadili su se kada su na etiketi Coca-Cole pronašli otisnuti lik nasmiješenog gospodina s dugim brkom, crnim prslukom i šajkačom na glavi.

Fotografija “srpske” verzije tog poznatog pića uskoro se proširila i internetom, a mnogi su se zapitali što ona radi u hrvatskim trgovinama. Natpis na etiketi isto tako kaže da je zemlja porijekla Srbija te da je uvezena iz te iste zemlje, no da je uvoznik Crna Gora. Neki građani zato smatraju da su hrvatski trgovci odlučili kupovati srpsku verziju Coca-Cole jer je jeftinija od one koja cirkulira na domaćem tržištu, piše Jutarnji list.

- To je roba iz Srbije, rađena za njihovo tržište. Znalci tvrde da je lošije kvalitete od naše, to jest od ove koja se puni u Hrvatskoj, ali naše trgovce su pridobili nižom cijenom. I sve bi to bilo manje bitno samo da nisu stavili čiču na nju - kaže kupac koji je kupio sporno pakiranje Coca-Cole.

Kontaktirali smo vanjsku agenciju koja surađuje s hrvatskom inačicom Coca-Cole, no rekli su nam da će odgovor na upit poslati u ponedjeljak, a nazvali smo i poslali poruku brand menadžeru Coca Cole koji nam u nedjelju nije odgovorio ni na poziv ni na poruku. Ono što smo pak sami uspjeli pronaći jest da je “čiko” dio službene Coca-Coline kampanje “Slavimo kada smo zajedno”, koja se emitirala u Srbiji.

U toj reklami se prvo pojavljuje više različitih što dobnih, što kulturnih skupina koje zajedno ručaju ili večeraju te su na kraju predstavljena nova pakiranja Coca-Colinih plastičnih boca. Osim gospodina sa šajkačom, tu su i lik mlade osobe sa slušalicama i modernom frizurom, starija i mlađa žena u narodnoj nošnji te punker s irokezom i gustom crnom bradom, kao i moderno odjevena žena.





Slogan te kampanje je “Uvek slavimo kada smo zajedno!”, a videozapis se na službenoj YouTube stranici Coca-Cole pojavio u rujnu ove godine. Nije još poznato jesu li “srpske” Coca-Cole slučajno završile na hrvatskom tržištu ili su pak vlasnici trgovina odlučili ići za jeftinijom verzijom, no ono što jest sigurno je da je nekima zasmetao čiko sa šajkačom više nego što bi im zasmetao šećer u samome piću.

Prije dvije godine je slična situacija bila u Zagrebu, kada je jedna žena na Facebooku objavila da na Coca-Coli koju je kupila piše da je proizvod uvezen iz Srbije. U objavi je napisala da okus nije jednak onoj “hrvatskoj” Coca-Coli, a i zasmetalo joj je što se radi o nepovratnoj ambalaži.