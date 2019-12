Nema više splitskog teatra na otvorenom: od danas se riba smije prodavati samo u zatvorenom dijelu Peškarije; Zlatko Ivulić: Ovo je nevjerojatna odluka!

Nažalost, još jedan dio splitskog akvarela, splitskih koluri, odlazi u ropotarnicu povijesti.

Od danas se riba i plodovi mora do daljnjega neće više prodavati na otvorenom dijelu splitske peškarije, jer su tako odlučili Državni inspektorat i Veterinarska inspekcija.

Odluka o “zatvaranju” vanjskog dijela peškarije donesena je sukladno zakonu koji zabranjuje prodaju ribe na otvorenome, odnosno dopušta prodaju ribe samo u zatvorenim prostorima.

S obzirom na to da vanjski dio ribarnice ima samo montažni krov, taj prostor nije zakonski prilagođen za prodaju ribe. No, unatoč toj činjenici, valja napomenuti da će svi prodavači ribe svoje mjesto dobiti u zatvorenom dijelu peškarije.

Zasigurno će mnoge Splićanke i Splićani već biti šokirani činjenicom da ribu ne mogu kupovati na vanjskom dijelu peškarije, kao što su je dosad kupovali.

Mutavo u Marmontovoj

Tako do daljnjega u Marmontovoj i okolnim uličicama više nećemo osjećati vonj friškine, a neće se čuti ni karanje prodavača s kupcima oko cijene i kvalitete ribe.

Teatar na otvorenome, koji je bio sastavni dio dramskih serija, kazališnih predstava, pjesama i svakodnevnog splitskog života, na neodređeno vrijeme će biti “zatvoren”, i doslovno i figurativno.

– Ima mjesta za sve i nitko neće biti zanemaren. Svi oni koji su do danas prodavali ribu na otvorenom dijelu peškarije bit će smješteni u unutrašnji dio.

Možda neće imati zagarantiran komoditet kao do sada, malo će se “stisnuti”, ali nitko neće ostati bez mjesta za prodaju.

Mi, kao koncesionari splitske peškarije, ispoštovat ćemo sve zakonske odredbe, odnosno sva zakonski donesena rješenja i odluke – obećava nam Tvrtko Karoglan, direktor tvrtke “Hippos”, koncesionara splitskih tržnica i ribarnice.

Naš sugovornik ističe kako neće odustati od prodaje na otvorenom, odnosno kako će s Gradom Splitom, kao vlasnikom ribarnice, i s nadležnim konzervatorskim službama pokušati naći način da se zadovoljavanjem svih zakonskih normi riba u skoroj budućnosti ponovno počne prodavati na otvorenom dijelu, koji bi se u suradnji s nadležnim institucijama uredio za prodaju.

– Splitska peškarija je dio povijesti ovoga grada i zasigurno će od danas mnogim stanovnicima Splita biti, u najmanju ruku, neobično doći kupiti ribu – smatra Karoglan.

Jedan od onih kojima će biti iznimno neobično bez vanjskog dijela peškarije je i Zlatko Ivulić, poznati splitski urar, koji radnju ima tik do peškarije i koji svako jutro iz svoje butige gleda na ribarnicu.

Čovjek s “najboljim pregledom igre” s peškarije se više od 30 godina javljao u eter Radio Splita kako bi slušatelje izvijestio o cijenama i ponudi ribe. On je jedan od najpoznatijih kroničara peškarije, čovjek koji zna o njoj sve i svašta, sve one priče koje “obični smrtnici” ne znaju.

Nezadovoljni prodavači

– A šta ću vam reć! Meni je to nevjerojatno, a nevjerojatno je i onim prodavačima s peškarije koji su ribu prodavali samo na vanjskom dijelu. Već se nekoliko dana priča i debatira o ovom zatvaranju vanjskog dijela i ljudi su strašno nezadovoljni.

Prvenstveno mislim na ribare koji prodaju ribu vanka i koji su na to navikli. Mnogi od njih ni za vrijeme bure, juga ili kiše nisu htjeli ulaziti unutra i prodavati ribu jer uvijek govore kako je prodaja unutra puno lošija – kazuje nam Ivulić, čiji je pokojni otac Petar urarsku radnju, odmah do peškarije, otvorio davne 1937. godine.

Smatra kako se ovom odlukom nitko neće usrećiti.

– Ma to je meni apsurdno. Zanima me gdje će ribari s ribom kada je bude puno? Ribari se boje ući unutra, njima je prirodnije ribu prodavati vani. Pitate me kada se riba počela prodavat vanka peškarije? Ja imam 73 godine i sjećam se vrlo dobro da se riba i u mome djetinjstvu prodavala vanka zgrade peškarije.

Kada se točno vanka počela prodavat, ne znam, ali zasigurno od toga ima više od 60 i kusur godina – veli Ivulić. Inače, zgrada splitske peškarije izgrađena je 1890. godine i zaštićeni je spomenik kulture.