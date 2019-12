Meni je tata reka da vrime ide puno brzo i da se zato on voli vraćat nazad, ovim riječima simpatičnog dječjeg glasa započinjala je uvodna špica kultne radijske emisije “Izgubljena generacija” za koju je televizijski urednik Đelo Hadžiselimović rekao da je slikovnica puna okusa i mirisa koja se ne čita nego diše. Umjesto te špice pretprošle je srijede nekoliko minuta nakon 20 sati na frekvencijama Radio Dalmacije, uobičajenom terminu emisije u kojoj su se slušatelji preko starih članaka Slobodne Dalmacije s nostalgijom vraćali u prošlost, sviralo nešto sasvim drugo.

Da “Izgubljena” prestaje s emitiranjem svojih vjernih pet slušatelja u svom je stilu dan prije obavijestio autor emisije Damir Duplančić. Od tog trenutka Dupli dobija na tisuće poruka podrške prijatelja, kolega i slušatelja iz cijelog svijeta, a mobitel mu ne prestaje zvoniti i dok razgovaramo na Firulama. Svima je nevjerojatna činjenica da se doslovno preko noći ugasio svojevrsni brend Dalmacije i Splita koji se prvi put čuo u eteru prije devetnaest godina na valovima ugaslog radija KL-Eurodom.

Prošlost je takva kakva je

- Traže probleme tamo di ih nema, kod normalnog čovika od 52 godine koji brižno i temeljito priprema emisiju. Naša prošlost je takva kakva je, nikoga ne napadam, ne puštam četničke pjesme, ne puštam ustaške... Dakle, radim jednu zabavnu, benignu, normalnu emisiju sa sjećanjima za koja ne želim da ih itko izbriše. Ali očito je da bi ih neki zaboravili, neki izbrisali, neki bi piškili i kakili kako vitar puše, a ja sam uvijek ja! Ne dopuštam to! Prvenstveno radi slušatelja, a bez njih sam kur..., onda i radi sebe, otvoreno će Duplančić koji nam je pojasnio i što se točno zbilo u ponedjeljak kad mu je rečeno da se emisija gasi.

Za sve su, naime sporna dva detalja: recitacija pionirske zakletve i glazba Milivoja Miće Markovića iz nekadašanje televizijske serije “Otpisani” snimljene 1974. godine u produkciji televizije Beograd koja prati avanture mladih ilegalaca u okupiranom Beogradu za vrijeme Drugog svjetskog rata.

- Ja sam vam pa’ zbog “Otpisanih” i recitacije pionirske zakletve. Da paradoks bude veći, to je već išlo na radio Dalmaciji. Ima sam svoje razloge, ne puštam to nasilu. Bilo je u planu da čitam članak iz 1975. gdje se govori o “otpisanima” iz kviza znanja u Solinu povodom Dana Republike. Šta bi vama kao autoru palo napamet da pustite uz taj tekst? Koji glazbeni broj? Iggy Popa, Jamesa Browna, Mišu Kovača...? Normalno da idu “Otpisani”, to je kultna serija iz mog vremena. Šta bi ja mora zaboravit da sam gleda “Otpisane”?

U drugoj priči spominjem članak iz osamdesete u kojem stoji kako se 3500 prvašića u dvoranu na Gripama primilo u pionire. Nakon toga stavljam audiozapis svog pokojnog oca iz prosinca 1973. godine. Ta priča ima puno dublju konotaciju. Sjetnu i tužnu. Oni to nisu niti poslušali. Počinje s ričima oca da se čujemo par mjeseci nakon zadnjeg snimanja tonskih zapisa kada mi je umrla mater. Ima sam tada šest godina. Pita me otac kako se osjećam i kaže: ‘Evo sin mi je krenija u školu, primljen je u pionire, oćeš mi izrecitirat pjesmicu, pionirsku zakletvu?’. Dakle, to ima jednu samo takvu toplinu. I direktor radija Hrvoje Turić je bija u pionirima, pa o čemu mi pričamo... Najlakše mi je bilo izbacit te dvije stvari, ali sam ostao dosljedan sebi. Ne pada mi napamet skidat gaće. Spreman sam više nikad ne progovorit u eteru!, rezolutno će Dupli koji nam otkriva i što je dalje kumovalo tome da se “Izgubljena generacija” naprasno skine s programa.

- Zvala me glazbena urednica i rekla da su problematična ta dva glazbena broja. Ja san počeja grintat, rekla mi je nemoj meni ništa govorit, javi se direktoru. Kad sam mu se javija reka mi je: ‘Šta smo se ja i ti dogovorili?’. Na što sam mu odgovorija, jer i ja imam svojih grešaka, pa se i ispričavam: ‘Ma slušaj, nemoj me jeb...’. On je na to popizdija, tu je proradija njegov ego i samo mi je odbrusija: “Izgubljena generacija” više ne ide! Eto, tako se dogodilo.

Ne dopuštam uplitanje

U utorak sam nazvao zamjenicu glavne urednice da joj kažem kako je moja dužnost direktoru ispostaviti emisiju i da meni ništa ne znači telefonski razgovor kojeg smo vodili dan prije. Tražio sam je da mi osigura papir da ne moram dolaziti na radio. Za pola sata tajnica me nazvala i rekla neka dođem potpisati sporazumni raskid ugovora. Došlo je do konfrotacija između mene i direktora.

“Izgubljena generacija” odudara od programske sheme radija. To mi je jasno. No, autor sam i imam svoju autonomiju. Dolazim sa svojim proizvodom, ne dopuštam uplitanje i kad netko stalno prelazi crtu moje autonomije te me koči u radu. Dolazeći na Radio Dalmaciju nakon raspada KL-a koji je bio kompletan radio zapravo sam samog sebe autocenzurira. Ipak, ispod nekih granica ne mogu ići. Moj Split nikad nije bija takav! Dalmacija nikad nije bila takva. To je bila jaka, drugačija, kozmopolitantska i odlučna regija. Mene slušaju i HDZ-ovci i SDP-ovci, nema političke konotacije, govori splitski novinar.

Također ističe da mu je emisija sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

- Pluralizam opisuje ideju mirnog suživota ljudi različitih interesa, vjeroispovijesti i načina života. Ja se borim da opravdam svoje financijere, dakle Radio Dalmaciju gotovo ne koštam ništa. Nemam tajni - imam 800 kuna po emisiji. U korist slušatelja i pluralizma spreman sam Radio Dalmaciji plaćati tih 800 kuna da me puste na miru i uređujem i vodim svoju emisiju kao što to godinama kvalitetno i predano radim, kaže Damir.

Na Radio Dalmaciju se ipak ne bi više vraćao.

- Da mi sad dođe dobra vila, bič Božji i reče: ‘Slušaj, Duplančiću, svi žele da se ti vratiš na Dalmaciju, makli smo Turića, vraćamo tebe’, odbija bi taj dogovor. Ne bi nikoga tira. Moj bi uvjet bija da direktor ostane isti. S Hrvojem sam zapravo okej, generalno smo bili stvarno dobri, dobar je momak, nije on kriv šta je takva politika radija. A ja mu tu onda definitivno smetam. Ma čak mu se zahvaljujem šta me ovoliko dugo i trpija. Zamjeram mu jedino šta me nije pustija da pošteno odradim ugovor do kraja, pozdravim se sa slušateljima i onda fino ne produžimo ugovor za 2020. godinu. To ja zovem ‘mirna Bosna’ i za pluralizam bi se nastavija borit na nekoj drugoj liberalnijoj radijskoj adresi što bi puno manje štetilo imageu Radio Dalmacije, a i meni jer mi je sve ovo toliko mučno, bezveze, zbog “Otpisanih” i pionira... (smijeh).

Ali sad, šta je tu je. Osim toga, tražija bi da Radio Dalmacija snimi jingle u kojem se ispričava ne meni nego slušateljima za nepromišljenost, diskriminaciju i njihovu glupost. I da ih mole za oprost! To bi bila jedina dva uvjeta. Ali normalno da nema šanse da se to dogodi. To je nemoguća misija. Kao i to da mi se ispričaju!

Pošto sam idealist u nekom mom idealističkom svijetu to bi se i dogodilo. I Hrvoje Turić bi iša s menom na piće, naredija svima na radiju da se počnu smijat i vratija još neke ljude koji su iz ovog ili onog razloga morali otići s radija. Jedno smo vrijeme surađivali jako dobro, pustili su me u miru, onda je lagano krenulo prcanje, nemoj ovo, nemoj ono, smanji ekavicu. Ma pizdarije! Naravno da me ovo pogodilo, ali ja san ti sritan čovik! Nema tko me nije zva i dao mi podršku. Od političara do viskopozicioniranih ljudi koji su spremni urgirati za mene što mi ne pada napamet. U ovom trenutku imam ponude s nekih portala i drugih radija da “Izgubljena” nastavi živjeti. Najvažniji mi je uvjet da me nitko ne dira i pusti na miru, zaključio je Dupli zahvaljujući svima na nevjerojatnoj potpori i lijepim riječima koje su do njega došle čak i iz dalekih kutaka svijeta.

Turić: Ovo je privatna stvar Radija Direktoru Radio Dalmacije Hrvoju Turiću i programskoj direktorici Silviji Željeznak poslali smo e-mail s upitom o razlozima zbog kojih više neće emitirati “Izgubljenu generaciju”. Iako smo željeli čuti i njihovu stranu priče, odgovor nismo dobili, a Turić nam je u kratkom telefonskom razgovoru tek rekao da je dobio mail, ali da nam na njega nije odgovorio jer je to privatna stvar radija koju ne želi iznositi u javnost. Na pitanje hoće li se “Izgubljena generacija” vratiti u eter, zaključio je naš razgovor riječima: “Sve sam vam rekao.”