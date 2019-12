U timu novog predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka našao se i Splićanin Tonći Blažević, koji je već dugi niz godina na čelu stranke u drugom po veličini hrvatskom gradu, te je ujedno i gradski vijećnik.

Što je bilo presudno za vaš izbor? Split već dulje vrijeme nije relevantna “žuta” točka na političkoj karti Hrvatske?

– Član sam HSLS-a 27 godina, s tim da sam uzeo pristupnicu dvije godine prije i toliko mi je dubokog razmišljanja trebalo da to odradim. Rekao bih da su za izbor bili odlučujući moja upornost, tvrdoglavost, kao i činjenica da, od svih velikih gradova, HSLS vijećnike jedino ima u Zagrebu i Splitu.

Moj rad, kao i rad kolege Zdeslava Benzona, posljednjih šest godina u Gradskom vijeću pokazao je da smo itekako živi i da imamo jednu složnu ekipu.

HSLS je prije, što se Splita tiče, bio u popriličnim unutarnjim sukobima. Sada su ostali ljudi koji su uz stranku iz čiste emocije, ljubavi, poštovanja prema toj liberalnoj ideji, Gotovcu, Budiši, Terziću...

Ta jezgra broji 50-ak ljudi pa je to navelo ljude unutar stranke da sve to nagrade svojim glasovima.

Kolega Sandro Jurman, gradonačelnik Kanfanara, i ja imali smo najveći broj glasova, a prošli su i svi naši kandidati za stranačka tijela. Kolegica Lada Terzić, kći pokojnog Velimira Terzića, bila je četvrta po glasovima za Središnje vijeće.

Je li izbor Darija Hrebaka politika kontinuiteta Darinka Kosora? Je li posrijedi jedna dogovorena tranzicija?

– Hrebak je još prije nekoliko godina javno rekao da se želi kandidirati za predsjednika HSLS-a, ali da najprije želi proći kao gradonačelnik Bjelovara, odnosno ako tamo prođe, da je onda to i zaslužio.

U ove dvije godine, po mojemu mišljenju, on izvrsno radi i pokazao je kako neke stvari u Hrvatskoj mogu biti drukčije. Zato smo ga podržali kao ogranak. Znate, mi smo stranka koja svoje predsjednike baš ne ubija (smijeh, op. Z.Š.).

Vrijeme kolege Kosora je prošlo. HSLS je bio preuzeo u poprilično teškim trenucima. I sam je dobre dvije godine govorio da se više ne želi kandidirati. Dakle, ima tu i kontinuiteta, ali i toga da svaki čovjek nosi svoje. Mislim da Dario u mnogim stvarima nosi posve drukčiju priču od Darinka.

Dosta je stranaka, pa i sam HSLS s Ivanom Čehokom, pokušalo od lokalnih ljudi i priča stvarati lidere na nacionalnoj razini. Nije im uspjelo, pa zašto bi sada HSLS-u?

– Bez obzira na rezultate HSLS-a posljednjih godina, mi smo vam još uvijek stranka koja postoji u cijeloj Hrvatskoj, sa 120 do 130 ogranaka. Kada smo sada počeli prikupljati potpise za našeg predsjedničkog kandidata, vidjeli smo da svugdje ima živih naših ljudi, samo ih treba potaknuti.

Slažem se s ovim što ste rekli, ali naš je cilj u svakoj izbornoj jedinici pozicionirati po jednog čovjeka koji će sutra vući druge ljude. Naš je cilj promjena razmišljanja unutar zemlje, jer mi na ovaj način ne možemo još dugo.

Taj kontinuitet Kosor – Hrebak ogleda se i u suradnji s HDZ-om.

– O tome smo dosta razgovarali. Naš novi predsjednik je rekao da nema smisla sada, manje od godinu dana od izbora, dizati famu tipa “evo, mi izlazimo iz vlasti”. Izglasan je posljednji proračun ove Vlade, a dolazi i predsjedanje Europskom unijom šest mjeseci.

Osnovni zadatak za našeg saborskog zastupnika Darinka Kosora bit će da glasa samo za ono što mi iz HSLS-a mislimo da je pozitivno. U ovih desetak mjeseci, koliko je preostalo do kampanje, mogu se predlagati još neke konkretne stvari.

Što se tiče lokalne suradnje s HDZ-om u Splitu...

– E, tu je malo drukčija priča i nije nimalo jednostavna. Idući tjedan imat ćemo sastanak Izvršnog odbora i na njemu ću predložiti kolegama da formalno prekinemo ono što ne postoji. Mi jednostavno ne sudjelujemo u kreiranju vlasti u gradu Splitu.

Svjesni smo da smo s kolegama iz HDZ-a ušli u Gradsko vijeće, ali nemojte zaboraviti da smo mi i prethodni mandat bili tamo. Bili smo oporba zajedno s HDZ-ovcima dok je Ivo Baldasar bio gradonačelnik, a dobro se sjećate trgovine mnogih vijećnika raznih ideoloških predznaka s njim.

I onda, ali i sada, glasali smo samo za ono što mislimo da je dobro, bez obzira od koga dolazio prijedlog.

Nemojmo također zaboraviti da je Andro Krstulović Opara za sitan broj glasova pobijedio Željka Keruma. Čiji su to glasovi bili? Možda upravo naši, HSLS-ovi glasovi.

Tražili smo da sudjelujemo u vlasti, njezinu kreiranju. Evo ova priča s metroom je posve nategnuta. Za nju smo doznali tek kada se dogodila. Od Splita do Trogira, budimo jasni, treba ići pruga, ali sve u svoje vrijeme. Žali bože koliko smo para spržili da bi vozio taj vlak, da bismo ga sada ukinuli.

Je li ovaj potez koji najavljujete uvjetovan ponašanjem HDZ-a ili Krstulovića Opare kao gradonačelnika?

– To je miks jednog i drugog. Kolega Opara, to ću reći, ima jedan manjak, odnosno nisam siguran da je sposoban okupljati ljude oko sebe. Sve što se u životu događa, počevši od obitelji pa do tvrtke, svodi se na dogovor više ljudi, da si sposoban okupiti ljude u zajedničkom cilju.

Spomenuo sam taj metro, ali osnovna stvar koja meni osobno i kao predsjedniku HSLS-a smeta jest ta neka zatvorenost. Moja je filozofija da građani moraju znati što se događa. Da nekog građanina pitate kakva je situacija na Marjanu, on bi rekao da nema blage veze. Pa mi smo skrivali dokumente jedni od drugih u vezi s tim, Javna ustanova Marjan ne komunicira s Gradom, ne dogovaraju se sastanci... Pa zar ne bi vlast trebala svakih 15 dana obavještavati građane dokle se stiglo sa Žnjanom.

Da se razumijemo, ima i dobrih stvari. Oštro smo bili uz gradonačelnika kada se željelo stopirati sanaciju Karepovca.

Naša je logika bila da ćemo se teško više pokrenuti ako stanemo. Došli smo do nekog segmenta, ali sada ni tu nema informacija.

Bojite li se da ćete još dodatno platiti političku cijenu te koalicije s HDZ-om, ali, naravno, i s Kerumom? Dosta ste puta bili dijelom te većine.

– Što se Keruma tiče, bilo bi najbolje gradonačelnika pitati kakav je njegov odnos s Kerumom.

Ako trebamo platiti, platit ćemo, ali ja sam naučio da je čovjek bitan. Politika je neko tržište, ponudit ćete se biračima i oni će reći jesmo li zaslužili ili nismo. Ako nismo, naklon, idemo svojoj kući.

Može li se išta promijeniti u ovih nekoliko dana da odustane od raskida s Oparom i HDZ-om?

– Jedino ako moje kolegice i kolege ne odluče drukčije.

Ima nas 22, oni sve znaju što ja znam kao gradski vijećnik ili moj kolega koji je bio prije. Oni su isto tako ljudi koji žive u ovom gradu i vide svojim očima što se događa.

HSLS je od početka bio protiv štrajka i zahtjeva prosvjetara. Kosor je govorio da bi volio vidjeti koja je to zemlja koja bi, za razliku od liječnika, prihvatila hrvatske učitelje, a nasljednik Hrebak poručio da trebaju pričekati jer novca za sve u javnom sektoru nema.

– Kod mene u HEP-u, kao i u nekim drugim dijelovima javnog sektora, postoje brojni primjeri gdje se za isti posao može dobiti različita plaća. Mi bismo htjeli da se uvede meritokracija, pa bih, da sam premijer, rekao prosvjetarima da ću im plaću dići za 20 posto, ali ajmo se dogovoriti kako ćemo valorizirati vaše rezultate rada pa da imaju fiksni i varijabilni dio primanja. To bi bila revolucija za Hrvatsku.

Svi smo mi išli u školu i znamo da ima nastavnika koje bi nosili na ramenima, ali i onih posve nezainteresiranih za posao koji rade.

Da se razumijemo, takvih imamo u svim segmentima, ali ako kažemo da su nam prosvjetari najvažniji jer odgajaju našu djecu i prave nas boljima, ajmo onda nagraditi one koji su nas naučili, čiji učenici postižu rezultate na maturi ili natjecanjima.

Ove druge ostavite na početku ili ih skinite. Mala plaća ne privlači struku i ispada da će se tu zapošljavati ljudi koji nemaju drugdje.

Biste li, na Plenkovićevu mjestu, išli na uvođenje radne obveze i potom uskraćivanje plaćenog štrajka?

– Plenković je pogriješio u početku jer je dopustio da se ovo rasplamsa. Kada bi išao s mjerama koje spominjete, mislim da bi gorjela država.

Na njegovu mjestu opet bi sjeo sa sindikatima, rekao da dajem to i to jer su zaslužili, ali isto tako ajmo potpisati neke uvjete i stvari koje ćemo mijenjati. Dao bi im koeficijent koji traže, ali on ne bi bio za sva vremena.

Imali smo mi krizu prije manje od 10 godina i svi sada zaboravljaju da su im Milanović i njegova kompanija snižavali koeficijente.

Sada svi misle da je supertrenutak u Hrvatskoj i da nešto mogu tražiti. Dakle, ključno je odvojiti žito od kukolja.

Tko bi odradio taj posao i našao se na udaru?

– Onaj tko dobije zadatak. Evo, ja imam deset ljudi ispod sebe i određujem koga ću stimulirati. Tako treba i ovdje.

Jesu li konkretno ravnatelji škola ti koji bi trebali ocijeniti svoje zaposlenike?

– Da, ali ni oni nisu izabrani za cijeli život. Ako su nekada bili profesori, mogu to biti ponovno. U to bi se također trebali uključiti i roditelji. Na kraju bi bili nagrađeni oni koji se ionako već trude, ali i potaknuti druge kada to vide.

Zašto je HSLS protiv minimalne plaće? Je li to isto tako autogol u bujajućem političkom populizmu?

– Nije to autogol, nego budućnost, odnosno da ćeš biti plaćen onoliko koliko vrijediš. Govorili smo o plaćama prosvjetara, ali pogledajte kolike su one prosječne u Međimurju, jednom od najrazvijenijih dijelova Hrvatske. One su puno manje nego ovdje kod nas u Dalmaciji.

Uzmite čistačice koje tvrtke drže na vrlo malim plaćama, a kada im se podignu do minimalne, oni ih otpuste ili su te žene prisiljene raditi jer nemaju drugog posla.

Mi smo hrabar narod koji je preživio ratove, bili smo tisuću godina pod tuđom čizmom i nama ne treba nikakvo ulizivanje, podilaženje. Nama treba promjena razmišljanja, jer kada čovjeku kažeš da ima sigurnu plaću od 3500 kuna, dolazi do popuštanja, nezainteresiranosti...

Minimalna plaća nije pravi put, već porezna rasterećenja. S njima rastu prihodi, što je kolega Hrebak dokazao na slučaju Bjelovara. Zato sam se ja zalagao za smanjenje prireza u Splitu, gradonačelnik je rekao da hoće, ali do toga još nije došlo.

Je li porazno da predsjednički kandidat s Princetona, HSLS-ov Dejan Kovač, ima manji rejting od recimo Ave Karabatić?

– Postoji drugo istraživanje po kojemu je Dejan Kovač iznad Ave Karabatić. Meni ne smeta da se bilo tko kandidira i da narod odluči koga želi. Druga je stvar što naš kandidat govori o stvarima kakve jesu i koje nisu dio populizma.

Koga ćete podržati u drugom krugu?

– Kako sada stvari stoje, HSLS neće nikoga podržati. Milanovića nećemo sigurno, jer on je čovjek razdora, a nama treba dijalog.

Što se aktualne predsjednice tiče, ona me razočarala ponašanjem na rođendanu čovjeka s toliko prijava i repova iza sebe. To je sve mogla napraviti puno diskretnije.

Što se tiče njezine epizode na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a što još mnogi zamjeraju, meni je to bilo simpatično.