Ajme osuđenima na vožnju Vukovarskom: velike su gužve na prilazima Cityju i Mallu, a bit će još gore; Direktor 'Prometa' apelira na vozače da ne parkiraju na postajama i okretištima 

U prijepodnevnim satima "Crnog petka", premda je promet bio pojačan na gradskim cestama, naročito prema šoping centrima, još nije bilo prevelikih gužvi, povremeno su se na prilazima Mallu i City Centru stvarali "čepovi", iz gradskih autobusa su izlazili brojni šopingholičari, ali stvari su još bile pod kontrolom.

No, kako svjedoči i stanje na Google kartama, već sada je ogromna gužva na prilazu centrima Mall of Split i City center one.

Kako poslijepodne bude odmicalo, gužve će biti sve veće, a u "Prometu" kažu kako su spremni za eventualnu potrebu pojačanja na linijama broj 6 i 18.

- Zasad se sve odvija bez većih problema, autobusi su puni, ali još nema potrebe za dodatnim vozilima. Pratimo situaciju i reagirat ćemo po potrebi, imamo autobusa u pričuvi – rekao nam je Miroslav Delić, direktor "Prometa".

Gužve i kašnjenja svakako treba očekivati, ali Delić naglašava kako su gradskom prijevozniku najveći problem nesavjesni vozači koji svoja vozila ostavljaju na stanicama i okretištima, naročito onome kod City Centra One, blokirajući autobuse i onemogućavajući redovite polaske zbog čega dolazi do kašnjenja i dodatnih gužvi.