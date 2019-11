Zamislite tvrtku u kojoj su radnici zadovoljni u tolikoj mjeri da ne žele ići na godišnji odmor, ni u mirovinu, gdje vas dočekuju sa smiješkom i nekom šalom, svatko ima vremena za onog drugog, a proizvodnja ne pati, posao teče, čak se povećava.

U takvo što uvjerili smo se prilikom posjeta DES-u, Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Split, u povodu njihove 70. obljetnice.

Dočekao nas je pozitivan radni šušur, srdačna lica i opće zadovoljstvo, kako radnika, tako i uprave.

Na zgradi na Ravnim njivama obnavlja se fasada, ugrađen je i lift prvi put u povijesti tvrtke u kojoj radi 222 radnika, od kojih je više od pola osoba s invaliditetom, a prvi put nakon desetljeća stagnacije tvrtka posluje u plusu.

– Što se tiče financija, jako smo zadovoljni jer imamo pozitivan rezultat. Imali smo povećane prihode od proizvodnje pa troškovi nisu rasli.

Ove godine dobili smo neke nove partnere, poput "AD Plastika", kojima radimo ambalažu za autodijelove. Nadamo se nastaviti istim tempom, još više kako bismo na koncu i radnike učinili još zadovoljnijima.

Cilj nam je dobiti posao, ali i zadržati ga kvalitetom i poštujući rokove. Gotovo su svi zaposleni na zaštitnim radnim mjestima, što znači da ne mogu konkurirati na otvorenom tržištu rada, a njihova je radna učinkovitost između 30 i 70 posto.

Uz poslovno-proizvodni aspekt, koji u DES-a raste, značajan je i društveni segment, jer je DES jedina zaštitna radionica od Istre do juga Hrvatske.

Obnovili smo neke strojeve, aplicirali na drugu fazu energetske obnove, plan je uvesti plinovod i moderne tehnologije u sitotisku i konfekciji. I bez toga ostvarili smo povećanje prihoda u svim radnim jedinicama – dočekuje nas ravnateljica DES-a Edita Maretić Dimlić, pod čijim je vodstvom ova tvrtka zaista krenula naprijed.

– Je, to vam je istina. Mogu vam reć da sam zadovoljna poslom, plaćom, šefom i ravnateljicom, a i kolege su okej.

Pogon se nakon 40 godina napokon uredio od plafona do krova, i kako stvari stoje, ja ću vam u mirovinu samo o štapu, kad ne budem mogla više hodat. Ovdi se osjećam ko u hotelu! – puna je hvale Ljiljana Mladinić, radnica s 32 godine staža u DES-u.

Tu je našla i ljubav, supruga Marina, s kojim radi u pogonu kartonaže s još tridesetak djelatnika koji vrijedno slažu kartonsku ambalažu za brojne gradske tvrtke, a najviše artikala broje čuvene ambalaže za krafne za pekare poput "Bobisa" i "Babića". Godišnje ih izrade čak 500 tisuća!

Dok je u kartonaži mirno, u fleksografiji vlada buka. Veliki strojevi štancaju papirnate vreće za "Građu Solin", škartoce za "Ribolu", "Milakovića", Studentski centar, "Kruščić", "Konzum"... U tiskari također strojevi rade punom parom, i oni najnoviji i oni koji su muzejski primjerci.

– Stariji su strojevi sporiji, ali su nezamjenjivi. Posla u ovom pogonu ima toliko da preuzimamo primat najveće tiskare u cijeloj Dalmaciji. A radimo sve, od vizitki do knjiga tvrdog uveza. Puno je tu prospekata, blokova, kalendara, plakata, materijala za turističke zajednice, uplatnica, zdravstvenih obrazaca, knjige za Pravni i Ekonomski fakultet...

Evo, Biškiću iz "Nadaline" radimo slikovnicu, a za KUU "Mosor" iz Gata fotomonografiju – pokazuje nam svježe primjerke iz tiska Robert Vukšić, voditelj pogona, pozivajući i druge da bez zadrške naruče njihove tiskarske usluge.

Tvrtke poput "Tommyja", "Studenca", "Ribole", gradske komunalne tvrtke i drugi prepoznali su DES kao dobrog partnera za krojenje i šivanje radne odjeće.

– Kupci su jako zadovoljni, a imamo ih ne samo iz Splita, nego i iz Šibenika, Zadra i Dubrovnika. Radnice su jako kvalitetne, sve su to žene koje su nekad radile u "Diokomu", "Jugoplastici", pa znaju posao. Problem nam je novi kadar jer ga nema na tržištu rada. Evo, najmlađa krojačica došla je iz Zagreba raditi u Split – kaže voditeljica Marija Domjanović.

Prema DES-u je usmjeren velik broj zahtjeva za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ne samo iz Splita, nego i iz cijele Dalmacije, ali i šire. Ravnateljica potvrđuje da se susreću s nedostatkom radne snage za neka radna mjesta – strukovna zanimanja. Primjerice, strojara su našli tek na trećem natječaju.

– U suradnji s partnerima, Zavodom za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju, Gradom Splitom, Županijom, Mirovinskim, HZZ-om i drugima, nastojimo prevladati te prepreke.

Želja nam je da se i Ministarstvo obrazovanja uključi u ovu priču, a pozdravljamo sve pokušaje da se mladi animiraju za strukovna zanimanja. Također, preporučujemo i našim građanima koji imaju rješenja o invaliditetu neka urede status OSI uvođenjem u očevidnik kako bi mogli biti konkurentni na tržištu rada – savjetuje ravnateljica na rastanku od naše ekipe.

Dok odlazimo, prati nas primamljiv miris hrane iz pučke blagovaonice koju koriste socijalno najugroženiji sugrađani.

– Od jeseni, uz pomoć Grada Splita, imamo i posebnu kuhinju za pripremu toplih obroka za tri osnovne škole s cjelodnevnim boravkom. Pripremamo i suhe obroke za beskućnike, povremeno obavljamo dostavu hrane, a plan nam je proširiti ponudu kako s pripremom toplih obroka za druge škole, tako i za dostavu hrane umirovljenicima – otkriva nam planove ravnateljica Edita.

Napomenimo i to da je danas velikom svečanošću u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu i službeno obilježeno 70 godina Ustanove DES i to pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović i Vlade Republike Hrvatske.

Bila je to još jedna prihoda da se promovira ova Ustanova, njezin rad i važnost kao jedina jedina zaštićena radionica na području od Pule i Zagreba do juga Hrvatske koja zapošljava osobe s invaliditetom.

'Kuvamo školarcima ka za svoju dicu doma': upoznajte poseban tim kuharica koje svakog dana pripremaju obroke za splitske učenike u produženom boravku

Dio sindikalista ima drukčiju priču: Nemamo što slaviti, plaće nisu rasle već 13 godina

Kolektivni ugovor još nemamo, plaće 13 godina nisu povećane, a osobe s invaliditetom još uvijek su na margini društva.

Želimo da se stvari napokon krenu rješavati i da se plaće izjednače, poručili su ustanovi DES, sindikati osoba s invaliditetom Hrvatske, turizma i usluga Hrvatske te grafičara i medija danas ispred HNK gdje se održala proslava 70. godina postojanja DES-a.

'Ukida se sve više potpora'

- Naši pregovori u svibnju za kolektivni ugovor su prekinuti, a nakon toga uprava je donijela sistematizaciju radnih mjesta bez prethodne konzultacije sa sindikatima. Ukinute su i potpore radnicima za pomagala jer kako kažu u upravi potpore se duplaju s onima koje daje HZZO, kaže Jadran Meštrović, predstavnika Sindikata turizma i usluga Hrvatske ističući kako u DES-u radi oko 53 posto osoba s invaliditetom.

- Nemamo danas što slaviti. Po riječima naših osnivača postoje naznake da se plaće dignu, ali nakon 10 godina nama je dosta tog možda koje slušamo. Trebaju nam mladi ljudi, zainteresirani za obučavanje, a odgovor iz uprave je bio tko će ih privući s malim plaćama- ističe Danko Tresić Pavičić, povjerenik sindikata grafičara i medija.

Napominju kako im se ukida sve više potpora, pa je tako i ukinuta jedina privilegija – topli obrok. Negoduju i zbog mijenjanja uprava koje dolaskom rade nove sistematizacije, kadroviranja što utječe na osobe s invaliditetom koje ne mogu biti po konstantnim stresom i promjenama.

- Nova sistematizacija je donesena preko ljeta, ad hoc i bez suglasnosti nas i radnika. Došlo je do velikih negodovanja, a ljudi se boje izraziti svoje mišljenje, poručuju sindikalisti.

Objašnjavaju kako se plaća digla u ovoj godini jer je Uredbom Vlade RH od 1. siječnja minimalna plaća iznosi 3.750 kuna.

- Hvalimo se kako je vanjština zgrade fenomenalno uređena, a unutrašnjost je trula. Želimo socijalni dijalog kako bi se našlo idealno rješenje za obje strane, kazao je Lovre Raffanelli, regionalni povjerenik Sindikata turizma i usluga.

Zvonimir Matković iz Sindikat radnika Dalmacije HUS Split demantira kolege i ističe kako je nova uprava iskazala spremnost na potpisivanje novog kolektivnog ugovora.

- Prosječna plaća u DES-u je rasla i moji članovi su zadovoljni. Nova uprava je najavila i mogućnost povećanja plaća ako se nastavi ovakav pozitivan rezultat, koji se dogodio prvi put u našoj povijesti

Imamo šest proizvodnih pogona, radimo u novoj zgradi i to me veseli. Bitni su ljudi koji tu rade i osobe s invaliditetom jer to na kraju sve ostaje za njih. Nova uprava je rekla i da su u pregovorima s Gradom Splitom koji je rekao povisiti svoj dio potpore, zaključio je Matković.

Ana Franić