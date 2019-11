– Želimo da se Splitu dogodi rovinjski hotel “Grand Park” (u koji je “Adris grupa” uložila 1,5 milijardi kuna, nap. a.). Cilj nam je da “Adris grupa” kao novi vlasnik hotela “Marjan” može što prije krenuti s njegovom obnovom.

Radujemo se danu otvaranja tog objekta u kojem je veliki dio naših kolega proveo cijeli svoj radni vijek – kazao nam je Ante Ledenko, jedan od 67 bivših zaposlenika hotelijerskog poduzeća “Adriatic”, koje je otišlo u stečaj u vrijeme kad mu je vlasnik bio Željko Kerum.

U splitskom turizmu više ništa neće biti isto! Adris grupa ima bogato iskustvo u obnovi i poslovanju najluksuznijih hotela, 'Marjan' će zablisati​

Povod je njegovoj izjavi pravomoćnost rješenja Trgovačkog suda u Splitu kojim se hotel “Marjan” i njegov aneks dosuđuju “Adris grupi”, koja ih je u kolovozu kupila na prvoj javnoj elektroničkoj dražbi u tom stečajnom postupku, na kojoj je ponudila 324.046.698 kuna. Rovinjska kompanija bila je siguran kupac jer je prethodno otkupila hipoteke prvog reda koje su upisane na nekadašnjem turističkom biseru na splitskoj Zapadnoj obali.

Pravomoćno rješenje

Iako je više stranih fondova iskazivalo interes, na kraju je bila jedini ponuđač. Rješenje o dosudi postalo je pravomoćno nakon što je Visoki trgovački sud odbio Ledenkovu žalbu. Ledenko ističe da su bivši radnici u međuvremenu sklopili dogovor s “Adris grupom”, te su povukli sve žalbe s ciljem da rovinjska kompanija što prije preuzme hotel “Marjan”.

Što znači činjenica da je rješenje o dosudi postalo pravomoćno, objašnjava Ante Gabelica, stečajni upravitelj “Adriatica”:

– Sud će uskoro donijeti zaključak o predaji u posjed hotela “Marjan” i aneksa kupcu, te će se “Adris grupa” upisati kao vlasnik, uz istovremeno brisanje prava vlasništva “Adriatica u stečaju” i svih hipoteka vjerovnika. Dostavit ću obračun troškova, nakon čega će se održati ročište radi diobe jamčevina od 30 milijuna kuna koje je prije javne dražbe uplatila “Adris grupa”. To će biti dovoljno za podmirivanje svih troškova...

Prije se govorilo da će se od tih sredstava namiriti preostalih oko dva milijuna eura potraživanja 67 bivših radnika “Adriatica” i još oko milijun eura potraživanja država za doprinose na njihove plaće.

– Veselimo se novom izazovu. Split je strateško odredište u razvojnim planovima turističkog dijela “Adris grupe” i na takav način pristupit ćemo realizaciji projekta “Marjan” – jedino je što su nam za sada rekli u rovinjskoj kompaniji.

Radnici su prošle godine također povukli tužbe kojima su htjeli osporiti hipoteku koju još iz vremena Keruma na hotelu “Marjan” ima bivša Hypo banka iz Klagenfurta. Razlog je povlačenju tužbe što je i tu hipoteku otkupila “Adris grupa”, kojoj žele da što prije krene u obnovu objekata na Zapadnoj obali.

Ledenko kaže da su prošle godine s odvjetnicima koji zastupaju Rovinjane dogovorili povlačenje tužbe. No, onda je Ledenku stigla ovrha radi naplate troškova odvjetnika Damira Gruića, zastupnika Kerumove matične tvrtke “Neve Kerum”, koja je također bila tužena u navedenom postupku. Gruić je široj javnosti poznat kao nekadašnji glasnogovornik Torcide, a tu je funkciju obavljao u vrijeme kad već bio Kerumov odvjetnik, a zaključno s 24. srpnja 2018. godine.

Ovršeni radnici

Fini je tako krajem prošle godine stigao zahtjev za izravnom naplatom novčanih sredstava Ante Ledenka na temelju ovršne isprave Trgovačkog suda u Splitu od 10. srpnja 2018. godine. U tom zahtjevu piše da će se troškovi postupka i obračunate zatezne kamate isplatiti na račun odvjetnika Gruića. Za to ga je pismeno ovlastila Željka Kerum Topalušić, direktorica “Neve Kerum”, inače nećakinja Željka Keruma.

Odvjetnik Gruić potražuje 125 tisuća kuna za pisanje odgovora na tužbu, odnosno 17.857 kuna od svakog od sedam bivših radnika “Adriatica” koji su tu tužbu podnijeli, te zatezne kamate od 10. srpnja 2018. godine.

Ledenko kaže da je nakon ovrhe splitskog odvjetnika napravio zaštićeni račun, te da mu se skida 25 posto mjesečnih primanja, do sada ukupno oko 14.500 kuna.

– Samo je jedan radnik pod ovrhom. Riječ je o Anti Ledenku, koji se nije žalio na rješenje po kojem mora nadoknaditi troškove postupka. Kako je to rješenje u odnosu na njega postalo pravomoćno, u odnosu na njega imam ovršnu ispravu. Ante Ledenko bio je blokiran i nemam podataka da sam do danas od njega bilo što naplatio. Što se tiče drugih radnika, oni su se žalili na rješenje po kojem moraju nadoknaditi troškove postupka i predmet je na Visokom trgovačkom sudu. Tako protiv njih nije pokrenut ovršni postupak. Ne mora značiti da će rješenje u odnosu na njih biti potvrđeno, a ako i bude potvrđeno, to opet ne mora značiti da će protiv njih ići ovrha. O tom potom – kazao je odvjetnik Gruić.