Sudeći po izjavama Tončija Mikuličića, zapovjednika smjene Javne vatrogasne postrojbe, gašenje požara u stanu u Papandopulovoj 9 poprilično su otežali nepropisno parkirani automobili koji su hitnim službama onemogućili brzi pristup zgradi.

Stanari su u izjavama za naš dnevni list kazali kako su posebno ogorčeni zbog nedostatka kvalitetnog pristupnog puta, na što godinama upozoravaju institucije, a kao dodatan problem naglasili su i slab tlak u hidrantima.

Donosimo fotografije iz uništenog stana na Trsteniku: smeća je bilo gotovo do krova, vatrogasci unutra pronašli - automobilsku felgu

Ovi ljudi su istinski heroji: fotografije otkrivaju razmjere požara na Trsteniku, vatrogascima se rastalila oprema koju su nosili na sebi

- Obavezno treba spomenuti odgovornost “Vodovoda” za ovu situaciju. Oni su odgovorni za pritisak vode u hidrantskim mrežama.

Recimo, u nedalekoj Ulici Dinka Šimunovića 3, gdje sam predstavnik stanara u portunu, zna se da vode u mreži ima, ali kada se dogodi ova situacija na višem katu, mislim da bi voda kapala kap po kap. Zna se godinama da je tako i smatram da je “Vodovod” odgovoran za ovu situaciju - požalio se naš sugrađanin.

Iz “Vodovoda i kanalizacije” (ViK) su nam kazali da nisu dobili nikakvu pritužbu na rad hidranatske mreže smještene na javnim površinama oko opožarene zgrade na Trsteniku, a nakon našeg poziva provjerili su je li u nedjelju bilo problema s tlakom.

- Zvao sam Ivana Kovačevića, zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe, koji je kazao da je bilo sve uredu s hidrantima na javnim površinama.

Naime, naša nadležnost prestaje pokraj šahta ispred zgrade gdje se nalazi vodomjer i do tu, ako postoji vanjski hidrant, mi ga održavamo.

Međutim, za sve ono što se nalazi unutar zgrade odgovorna je tvrtka kojoj su stanari povjerili održavanje i upravljanje svojim prostorima.

Osim toga, bez obzira na činjenicu što to nije naša odgovornost, da su nazvali našu dežurnu službu i kazali da imaju problem s tlakom u internim instalacijama zgrade, izišli bismo na teren i to ne bi bio prvi put da smo to napravili - kazao je Ivica Perić, ViK-ov tehnički direktor.

Vatrogasci otkrivaju dramu koja se odvijala u zgradi: Unutra je bila strašno visoka temperatura, u stanu je moguće bilo materijala neprimjerenog za stambene objekte

Očevici požara: Bilo je stravično, bježali smo od plamena, a voda iz vatrogasnih šmrkova teče kap po kap. Vlasnik stana je svima dobro poznat

Stravični prizori s Trstenika: zapalio se stan u neboderu, vatra se neobuzdano širi, a vatrogasci 15 minuta traže prolaz između nepropisno parkiranih vozila