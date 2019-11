Iz Splita do Stuttgarta i natrag za 22 eura? Nije šala, uskoro kreću jeftini povratni letovi do grada kojeg mora posjetiti svaki pravi ljubitelj automobila koji u nas uživaju kultni status

Donedavno smo zavidjeli strancima koji zahvaljujući jeftinim aviokartama lete s kraja na kraj svijeta, a onda se su i u Hrvatsku stigle low cost kompanije i oduševile nas povoljnim aranžmanima. Splićani su neko vrijeme bili malo 'prikraćeni' jer većina letova bila je vezana uz Zagreb i Zadar, no i s Resnika sve ćešće čujemo dobre vijesti. Najnovija je da se iz Splita do Stuttgarta i natrag može putovati za samo 22 eura.

Kako piše Pun kufer, Stuttgart je idealno mjesto za kraći izlet u kojem mogu uživati svi, a od siječnja 2020 iz Splita se s Laudamotion može skoknuti tamo i natrag po cijeni kojom jedva možete do Metkovića. Cijene će varirati od termina do termina, a u nastavku donosimo detaljan pregled.

Letovi u siječnju:

9. 1. 2020. – 14. 1. 2020. za 55 eura

12. 1. 2020. – 16. 1. 2020. za 34 eura

14. 1. 2020. – 19. 1. 2020. za 30 eura

16. 1. 2020. – 21. 1. 2020. za 25 eura

21. 1. 2020. – 26. 1. 2020. za 30 eura

23. 1. 2020. – 28. 1. 2020. za 22 eura

26. 1. 2020. – 30. 1. 2020. za 30 eura

Letovi u veljači:

4. 2. 2020. – 9. 2. 2020. za 27 eura

9. 2. 2020. – 13. 2. 2020. za 30 eura

13. 2. 2020. – 18. 2. 2020. za 35 eura

20. 2. 2020. – 27. 2. 2020. za 22 eura

Let traje od sat i pol, a sletjet ćete na Stuttgart Airport (STR), od kojeg vam do centra treba oko 25 minuta vožnje. Vožnja vlakom stajat će vas od 25 do 45 kuna u jednom smjeru, ovisno o terminu koji odaberete.

Ako ste se zapitali zašto bi uopće poželjeli posjetiti Stuttgart, možda niste čuli da je tamo Mercedes Benz Museum, u kojem se na više od 16 tisuća kvadratnih metara, na devet razina nalaze izloženi povijesni automobilski artefakti – 160 automobila i drugih izložaka kroz 130 godina. Ulaznica će vas stajati 10 eura. Ako Mercedes baš i nije vaš đir, posjetite Porsche Museum u kojem možete upoznati zanimljivu povijest tog automobilskog giganta. Cijena ulaznice je 8 eura za odrasle.

Kad ste tamo, zaputite se i u Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten, zoološki vrt koji je otvoren 365 dana u godini. Pojedinačne su ulaznice 15 eura, dječje 5,50 eura, a obiteljske 29,50 eura.