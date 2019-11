To što je Pomorsko-športsko društvo (PŠD) Zenta, zastupano po svom tajniku Vladi Bužančiću, još krajem 2015. godine na Općinskom sudu tužilo vlasnika jednog od brodova privezanog na zapadnom lukobranu u lučici Zenta, da bi od njega naplatio 14.432 kune za četiri mjeseca korištenja veza tijekom te godine, ne bi bila neka vijest da tijekom sudskog postupka nisu "isplivali" zanimljivi podaci.

Naime, vlasnik broda je tvrdio da PŠD nema koncesiju u toj lučici, da tajnik društva, koji je potpisao punomoć za podnošenje tužbe, za to nije ovlašten, te da taj isti tajnik nije bio ovlašten donijeti cjenik vezova za navedenu godinu.

I sve je to uspio dokazati pa je sud, nakon što je proučio ugovor o davanju na uporabu i korištenje sportske luke Zenta iz kolovoza 1998. godine, koncesiju koja je u njihov registar upisana 2010. godine, kao i brojne druge dokumente, nepravomoćno utvrdio da zahtjev PŠD-a Zenta za isplatom nije osnovan.

No, krenimo redom. Sud je prvo utvrdio da je statutom PŠD-a određeno da ga zastupa njegov predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik. No, zadnjem predsjedniku je mandat istekao 2004. godine i nakon toga nije izabran novi. Sutkinja je nadalje utvrdila da tajnik nema ovlasti zastupati PŠD u sudskim sporovima, jer ga za to nije ovlastila Skupština društva.

- Tajnik nije točno mislio da ovlasti za zastupanje crpi iz sistematizacije radnih mjesta PŠD-a, gdje piše da može zastupati Društvo u sudskim i drugim postupcima. Takvo mišljenje o pravu na zastupanje je bespredmetno, paušalno i neargumentirano, jer je sistematizacija radnih mjesta akt manje pravne snage od Statuta društva. Sistematizacija tajniku, naime, samo omogućava da zastupa društvo ako ga za to ovlasti Skupština - stoji u obrazloženju presude.

No, Skupština se ne sastaje zbog sporova koji se vode između klubova društva, pa je zadnja održana 2010. godine. Svjedok je dodatno objasnio sudu da se Skupština ne može sastati jer na njoj moraju biti predstavnici sva tri kluba, a to nije moguće postići zbog njihovih međusobnih nesuglasnosti.

Sutkinja je navela da nedvojbeno proizlazi da tužbu treba odbaciti jer tajnik nema pravo zastupati PŠD. Međutim, kako je provela cjelokupni dokazni postupak, raspravila je i pitanje osnovanosti tužbenog zahtjeva.

- U konkurenciji razloga za odbacivanje i odbijanje tužbenog zahtjeva prednost treba dati meritornom odbijanju jer ono protivniku pruža jaču suštinsku zaštitu. Time se tuženik (u ovom slučaju vlasnika brodice - o.p.), štiti od opasnosti da tužitelj svoj odbačeni zahtjev ne ponovi i tako tuženik ostane u začaranom krugu - stoji u obrazloženju.

Sud je tako nadalje utvrdio da je PŠD-u koncesija istekla 2014. godine i da zbog tog nema aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe radi naplate korištenja veza u toj luci, te da je tužbeni zahtjev zbog toga neosnovan.

- PŠD se ne može pozivati na pojam faktične koncesije jer to ne postoji - nadalje se obrazlaže.

Naime, nakon 2014. godine za lučicu Zenta Vlada RH nije mogla provesti natječaj za dodjelu koncesije jer nije utvrđena granica pomorskog dobra. Ako ne postoji odluka Vlade o koncesiji, niti ugovor o koncesiji, onda PŠD nema koncesiju - stoji u obrazloženju suda.

No, to nije sve....

- Razlog za odbijanje tužbenog zahtjeva bi bio i taj što nema dokaza iz kojih bi proizlazila ovlast tajnika da potpiše tarifni pravilnik - cjenik za vezove, čime PŠD nije nedvojbeno dokazao visinu tužbenog zahtjeva - stoji u nepravomoćnoj presudi.

- Nova presuda po tužbi Bužančića protiv jednog od korisnika lučice potvrđuje ono što stalno govorimo - da PŠD nema koncesiju i da tajnik nema ovlasti za zastupanje. U međuvremenu su nam zavarili metalnu ploču na ulazna vrata kluba - kazao je Damir Dominović, predsjednik Jedriličarskog kluba "Zenta".