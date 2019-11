Roditeljima je žao učitelja, ali im je dozlogrdio štrajk: ovo se pretvara u veliku muku, djeca će nastradati; 'Dajte im veću plaću, ali i više radnih sati pa nećemo morati plaćati repeticije'

Većina osnovnih škola u cijeloj Hrvatskoj, pa tako ni u Splitu ni danas nema nastavu, ali bez obzira na štrajk organiziran je prihvat učenika koji ipak dođu u školu.

Nastave jučer po redovitom raspored tako, primjerice, nije bilo u OŠ Gripe i Split 3, a već je najavljeno da je neće biti ni sutra. U OŠ Žnjan Pazdigrad nastave nema, u OŠ Manuš samo jedna profesorica održala je nastavu iz jednog predmeta, a u OŠ Bol nastava se od početka štrajka održava samo u tri razreda.

- Podržavam borbu učitelja i profesora za pristojnije uvjete rada, ali snažnije od toga zagovaram zaštitu njihovog dostojanstva, koje nije mjerljivo jedino dobivenim kunama, nego odnosom društva, učenika i roditelja prema njima.

Godinama sam iskreno zgrožena mučnim epizodama za koje čujemo da se događaju u učionicama, a koje nažalost pokazuju koliko smo kao ljudi postali bahati, divlji i elementarno nepristojni i to je neoprostivo. Osobno bih štrajkala protiv roditelja i učenika koji sebi dozvoljavaju takvu razinu neciviliziranog ponašanja.

S druge strane, sad me već brine dostojanstvo naše djece koju zbog štrajka moramo ostaviti samu kod kuće i sa zebnjom, u dobi u kojoj i nije poželjno da više sati ostaju sama, i dostojanstvo nas roditelja koji smo tijekom posla stalno na telefonima i provjeravamo je li sve u redu.

Rješenje se mora naći

Dovijamo se svim kombinacijama kako ranije izići s posla, može li baka ranije izići pa ih otići paziti, može li se dio posla nekako odnijeti doma i završiti, što sad već nas dovodi u situaciju da ustanemo za svoja prava. Rješenje se mora naći što prije, svaki dan produljenja štrajka sve ovo pretvara u veliku muku i opći cirkus, kazala nam je majka trećašice.

U OŠ Kamen Šine samo jedan razred jučer je bio u svojim klupama, dok u popodnevnoj smjeni nema nastave. U PRO Sirobuja nastava u jutarnjoj smjeni i međusmjeni održava se po važećem rasporedu.

- S jedne strane razumijem učitelje, bore se za svoje, Bože moj, tko će se brinuti za njihova prava, ako neće oni sami. Znam da njihov rad ne podrazumijeva samo nastavu u školi, koju moraju održati.

Naime, poznajem nekolicinu učitelja, nastavnika i profesora zaposlenih u srednjim školama. Znam da njihov posao ne prestaje kad izađu preko praga školskih vrata.

Posao često odnose doma, kontrolni, zadaćnice, priprema za nastavu, sve to im oduzima puno više vremena od onog kojeg mi često ovlaš čujemo- 'Neš ti, odrade šest školskih sati po 45 minuta. Neš' ti posla. Ali s druge strane, djeca će nastradati.

Nema kontinuiteta, ocjene su nikakve

Nema kontinuiteta rada, dogodi se da primjerice u školi, konkretno zadnjih dana, iz matematike tipa odrade samo zbrajanje, oduzimanje moraju kod kuće sami 'izučiti'. Sada se ne odradi dovoljno u školi. A par dana nakon toga, kontrolni. Pa ocjene nikakve.

Djeci je to sve skupa zabavno, pa sami su počeli ispitivati roditelje o tome koje dane ovoga ili idućeg tjedna neće imati nastave.

Postoji još jedan problem... Ja, recimo, imam dvije bake koje tu i tamo mogu uskočiti i mogu čuvati dijete dok smo suprug i ja na poslu. No što s onima koji nemaju nikoga svoga da uskoče dok nema nastave? Bolovanje? Do kada? Koji će poslodavac to trpjeti? - govori nam majka drugašića.

Nada se da će se prilikom nadoknade izabrati opcija skraćivanja praznika, a ne radne subote

Što se tiče srednjih škola situacija je također mješovita i ovisi o pojedinoj školi.

Tako se u I. Gimnaziji nastava održava iz šest predmeta prema rasporedu, u Turističko-ugostiteljskoj i Graditeljsko-geodetsko tehničkoj školi po dosadašnjem rasporedu rade tri profesora, u Tehničkoj školi nastava se održava iz četiri predmeta, a u gimnaziji "Marko Marulić" pojedini razredi imaju neke sate. U Trećoj gimnaziji, Zdravstvenoj i Elektrotehničkoj školi nastava se skoro normalno odvija.

U srednjoj tehničkoj prometnoj školi i Obrtno tehničkoj školi nastave nema.

Osmosatno radno vrijeme kao misaona imenica

- Za razliku od roditelja osnovnoškolaca, nemam brige tko će mi čuvati kćer jer je već velika i odrasla, ali primjećujem da je nju ova situacija počela živcirati jer će sve ovo morati nadoknađivati.

Što se tiče samog štrajka, podržavam ih u nastojanjima da izbore veće plaće, ali ne bezuvjetno. Smatram da bi veća primanja trebala podrazumijevati i veći angažman, a ne da većina učenika ide na repeticije, a gotovo svi maturanti na plaćene pripreme za Državnu maturu- kaže nam majka splitske srednjoškolke.

Dodaje da je za prosvjetne radnike osmosatno radno vrijeme misaona imenica, te da u školama provedu pet-šest sati dnevno.

- Dakle, obrazovanje je važno, učitelji su važni i njihov posao treba dobro platiti. Ali, netko bi im trebao reći da hrvatski radnik tjedno odradi 40 sati na poslu i da neki radnici nemaju nijedan dan godišnjeg ljeti. I to su prednosti njihova posla. Ali, s druge strane, kad vidim koliko rade saborski zastupnici, dala bih im sve što traže- zaključuje.

Danas je najavljen generalni štrajk u svim osnovnim i srednjim školama koji će trajati sve do ispunjenja zahtjeva, a hoće li se tome pridružiti sve škole još se ne zna.