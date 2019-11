Adriana P., 19-godišnjak koji je snimio video u kojem je u samo 24 minute uspio napraviti više od 80 prometnih prekršaja kažnjen je danas na Prekršajnom sudu u Splitu s ukupno 80 dana zatvora i novčanom kaznom od 14.000 kuna.

Najveću kaznu je dobio za višekratno prekoračenje brzine više od 50 km/h - 50 dana zatvora. Za nekoliko prolazaka kroz crveno sud ga je kaznio s dodatnih 30 dana zatvora.

Za prekršaje koji nisu kaznena djela (vožnja u suprotnom smjeru, pretjecanje u tunelu itd.) dobio je 14.000 kn kazne, a za sve prekršaje je dobio i dvije godine zabrane upravljanja A kategorijom vozila.

Novinari 24sata razgovarali su s ocem mladića koji tvrdi da ne zna ništa ni o kakvoj presudi, a bijesan je zbog tretmana medija prema njegovu sinu.

- Zar je to što moja djeca rade najvažnija vijest u Hrvatskoj? Gledajte, to je sve ništa, to nije ništa istinito. To je zafrkancija. Adrian i njegovi prijatelji imaju tu opremu za videomontaže, to su sve montirani videi, da ljudi više obraćaju pozornost. Ništa to nije realno, sve je montirano - ljuti se otac.

Pitamo ga što je onda sa snimkom divljanja po Splitu, na kojoj se jasno vidi brzinomjer i vrtoglave brzine koje je Adrian dosezao.

- Onoj jurnjavi su dodani brzina i specijalni efekti. Kažem vam, oni rade videospotove, bave se produkcijom i imaju specijalnu američku opremu za efekte. Recimo, ja sam sinoć gledao film u kojem su izvanzemaljci okupirali Zemlju. Zašto to niste objavili, da su nas okupirali izvanzemaljci? To je sve nerealno, ne možemo to uzeti kao dokazni materijal. Osim toga, ne možemo dokazati da je on vozio. Je li ga policija vidjela? Nije. Je li ga zaustavila? Nije - tvrdi ljutiti otac.

Prije nekoliko dana priča je bila drugačija. Tada se otac mladića požalio kako je sinu morao lancima vezati motocikl i kako se stopostotno slaže sa sudskom odlukom o pritvoru.

