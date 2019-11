Plima i veliki valovi uslijed juga koje divlja danima podigli su more na Bačvicama i firulama sve do šetnice. Naš fotoreporter nije zabilježio ni jedno neplanirano kupanje, no to ne znači da ih možda nije bilo.

Nadajmo se da su se svi koji su danas ipak odlučili pohoditi splitske plaže dobro naoružali čizmama i kabanicama, u protivnom su kući po svoj prilici stigli mokri...

DHMZ među najnovijim podacima navodi da je u Splitu 19 stupnjeva, što je, pišu, iznad prosjeka za studeni te da puše olujni vjetar. Do kad će, ne pišu.