Kirurg Mladen Frankić prvi je dalmatinski liječnik-ironman, a posebno je zanimljivo kako se 'navukao' na ovaj ekstremni sport: Ja preko 100, ona me stišće. Onda sam prodao motor...

Željezni čovjek postao je završivši Ironman utrku u Barceloni koja uključuje 3,8 kilometara plivanja, 180 kilometara bicikliranja i 42.195 kilometara trčanja. U jednom danu, odrađujući jednu disciplinu za drugom za što mu je trebalo 10 sati i 40 minuta. I nije to baš takav raritet u svijetu sporta da se ne radi o specijalistu otorinolaringologu i kirurgu glave i vrata koji radi u Općoj bolnici u Šibeniku. Čovjek radi kao kirurg, odrađuje 24-satna dežurstva, a uspio se pripremiti za Ironman i odraditi ga. On je Splićanin Mladen Frankić.

– Ma ne bih se ja puno hvalio u novinama da mi netko nije rekao ajde, bit ćeš prvi likar u Dalmaciji što je to napravio. Znam da postoje dva ili tri doktora u Zagrebu koja su završila Ironman. A ja sam u Dalmaciji jedini, s tim da imam puno radno vrijeme, kirurg glave i vrata, dežurstva... – počeo nam je priču Frankić i dodao:

– Ja sam otorinac, specijalist, kirurg glave i vrata. Ne bi to ništa bilo neobično da ne radim u Šibeniku, živim u Splitu, a tjedno imam jedno, ponekad i dva dežurstva od 24 sata. Onda, moš’ mislit kako je mom treneru bilo ukomponirati treninge, kad sam imao 20 sati treninga na tjednoj bazi, a pola život provedem u bolnici.

A spavanje?

– Malo sna, puno treninga, puno rada... Ali kako su me razumijevali doma supruga Maja i sin Berislav, da moram izbijati iz kuće, tako su i na poslu. Podržali su jer su vidjeli koliko gorim za tim.

Kakva je vaša sportska povijest?

– Klasika kako u osnovnoj školi treneri idu po školama i traže djecu za svoje sportove, tako sam ja završio na judu. Došlo nas je isprva 20, ostalo pet – šest iz škole na Plokitama. Pa su godine prolazile, jedna, druga, treća.... Ostao sam skoro do fakulteta, ali imao sam veću ozljedu, na početku srednje sam slomio rame. Počeo sam trenirati s našim olimpijcem Tomislavom Marijanovićem, skupa smo trenirali, a evo dokle je on došao.

A nakon loma ramena...?

– Ostao sam cijeli život u sportu, ali rekreativno i vozio sam motor, Kawasakija ninju. Međutim, upoznao sam svoju današnju suprugu, ona nije bila za motor. Vozili bi se, ali nije to bilo to. Ja preko 100, a ona me stišće. Kad sam vidio da se gume ne troše kako treba, prodao sam motor.

I onda?

– Iz adrenalina u adrenalin, tražio sam nešto drugo i kupio biciklu, “monticu”. Počeo sam voziti po Marjanu, a oduvijek sam trčao. Vidio sam jednom zgodom neke čudne bicikle kod ostalih na Marjanu. “A to ti je za triatlon”, rekli su mi. Stari, šta je triatlon? “Malo se pliva, trči vozi”. U koliko dana?, pitao sam. “Ma ne to je sve isti dan”, odgovorili su mi...

I ipak si se uhvatio toga?

– Počeo sam trenirati s pionirima ovog sporta u Splitu, Mijom Bebićem, Marinom Koceić, Ivom Kovačevom... Počeo sam “brat” njih, kupovao patike, majice... I išao sam na triatlon. Avanturistički duh pun adrenalina teče mi venama, a svi su spominjali taj Ironman. A ja nikad nisam bio za negdje ostati napola, odlučio sam jedne godine da idem, spremao se s ekipom prije tri godine, al nije se potrefilo. Ne znam zašto.

Ali ideja i želja su ostali?

– Nastavio sam trenirati, zdrav duh u zdravom tijelu. Vidio sam i da se doma drukčije ponašam kad odradim dobar, kvalitetan trening. Doma slušam ženu. Ona me na neki način i usmjerila na bicikl. Na poslu, pacijenti vuku svatko u svoju stranu, milijun i jedno pitanje, milijun i jedna bolest. I to treba izdržati, a kroz trening bih sve to ispustio iz sebe. Prvi siječnja 2019. sam rekao da idem trenirati. Dok se doma ne slože, nisam mogao. Da nije žena svaki put kad je godišnji sama odvela maloga u vikendicu, a što bih? Pola Ironmana je njezino.

Što si odradio prije Barcelone?

– Prije dvije sam godine u Zadru išao na half Ironman. Imao sam vrhunski rezultat, dosta sam trenirao, ali za ovo u Barceloni nije bilo dosta raditi sam. Otkrio sam kada sam se u svibnju, na novom half Ironmanu, raspao nakon 300 metara trčanja. Govorio sam ljudima oko sebe da ću stati, ali gurali su me, daj još jedan krug... I izdržao sam. I shvatio da samo um stvara granice, ljudsko tijelo ne.

Kad to kaže liječnik...?

– Ja sam likar, ali nekad za mene vrijedi ona “u postolara najgore cipele”. Ironman je dobra stvar, ali je isto pretjerivanje. Nekad čovjek treba ići i upoznati sebe, pomicati granice, samo tako upoznaješ pravoga sebe.

Tko te onda trenirao?

– Marin Koceić s kojim sam dobar prijatelj, a on je najjači triatlonac kojeg znam, čovjek je “švabo”, radi kao profesionalac, iako nije profi triatlonac. Kako živi, tako i trenira. Rekao je da nema smisla da radim sam, ponudio se da treniram s njim. A to se ne odbija. Svi su mi govorili da je “ubojica”, ali tolika moja masa i glava, trebalo je nekoga da me gura. Pokazalo se dobro.

“Ima te”, nisi baš tanke građe kao većina triatlonaca?

– Da, s tim kakav sam bio, sad sam manekenuša. Imao sam 126 kilograma, a u Barcelonu sam išao s 96 kilograma. To je kao “život na vagi”, ali bez emisije, haha. Sami osjećaj što ti taj trening radi tijelu i glavi, neusporedivo se bolje osjećaš kad ne nosiš sa sobom još “vriću cimenta”.

Kažeš i sam da je posebno intrigantno što si liječnik. Kako je bilo uskladiti tako zahtijevan posao s podjednako teškom sportskom disciplinom?

– Teško je, koliko god imao iskustva u ordinaciji, pacijent ne zaslužue rutinu, moraš se posvetiti maksimalno svakome tko ti dođe. Trudio sam se maksimalno, a istovremeno mi je bilo u glavi da moram i trenirati i uspio sam to iskombinirati.

Kako je doći u ordinaciju nakon treninga?

– Sto posto bolji osjećaj, nakon jednog takvog treninga glava je mirna, centrirana... Bio sam svakako staloženiji, pomoglo mi je i u poslu, ali i u privatnom životu, obitelj je ipak na prvom mjestu. Kad vidim da funkcioniram doma jer sam zadovoljan, jer sam izbacio negativnu energiju, to je to. Sad kad sam vidio da mogu i bolje, postoji mogućnost da u perspektivi krenem u još neki takav izazov. Opet ću ponoviti Falkensteinera, želim ići ispod pet sati. Trčat ću i splitski maraton 23. veljače.

Je li lakše odraditi Ironman, ili operaciju?

– Nekad imam osjećaj da bi mi bilo lakše uzet patike i trčat do Francuske, kad ti se skupi stresa. Posao mi je jako odgovoran, moja profesija je takva, nemam što govoriti, ako kihneš, prerežeš živac. Ako imaš u tijelu dvije glavne krvne žile, aortu i karotidu, e pa ja oko jedne svaki dan plešem. I to je dodatni izazov, trenirati i biti staložen na poslu.

Što je bilo najteže?

– Došao bih na trening nakon cjelonoćnog dežurstva i bio najluđi od svih. Kad sam završio, kolege iz Triatlon kluba X s kojima sam trenirao su rekli da nije ovo za mene obični Ironman. “Ljudi moraju znati koliko si lud”, kazali su.