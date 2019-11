Nikakva novost nije da dobar dio ljudi koji su kupili državnim novcem subvencionirane POS-ove stanove, između ostalog i zato što službeno nisu imali nijednu nekretninu, zapravo i nisu bili klasični podstanari.

Puno njih danas te svoje tobože prve stambene kvadrate iznajmljuje drugima, što je, smatraju "pravi podstanari", teško ruganje s državom i ljudima koji nisu imali šansu birati stan koji su željeli jer su se nalazili pri kraju velikih lista prvenstva za kupnju stana POS-ovih stanova.

Velika prevara na Kili: POS-ovi stanovi se iznajmljuju, prodaju i opremaju luksuznim namještajem, a invalidi i samohrani roditelji i dalje muku muče s podstanarstvom

Međutim, čini se da je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama konačno odlučila stati na kraj ovakvoj praksi.

Ovoga puta nisu se zaustavili samo na mlakim upozorenjima, nego su zaprijetili svima onima koji iznajmljuju POS-ove stanove da će im kredit proglasiti dospjelim u cijelosti, pristupiti prisilnoj naplati te o tome obavijestiti banku.

U tome slučaju kupac će biti dužan APN-u podmiriti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i tržišne vrijednosti stana u vrijeme sklapanja ugovora!

Ovu obavijest APN je objavio na svojim mrežnim stranicama i već je zavladala prava panika među onima koji su POS-ove stanove pretvorili u turističke apartmane, a takvih je na splitskoj Kili popriličan broj.

Još je više onih koji dugoročno iznajmljuju te kvadrate, no čini se da će to morati prestati raditi ukoliko žele izbjeći sankcije.

Evo što točno stoji u APN-ovoj obavijesti u kojoj sve suvlasnike POS-ovih stanova upozorava na dužnost pridržavanja odredaba zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Podsjećaju kako je još 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, temeljem kojeg je određeno kako "stan kupljen prema odredbama toga zakona, bez obzira na način plaćanja, kupac ne može otuđiti niti davati u najam u roku od deset godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji".

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona određeno je da se zabrana otuđenja i davanja u najam primjenjuje i na ugovore o kupoprodaji stanova koji su sklopljeni prije stupanja na snagu predmetnog Zakona, a za koje od dana njihova sklapanja nije istekao rok od deset godina.

- Iz navedenog slijedi da se zabrana raspolaganja nekretninom odnosi na sve ugovore o kupoprodaji sklopljene poslije 18. srpnja 2009. godine. S tim u vezi, APN Vas ovim putem izvješćuje kako aktivno poduzima sve radnje radi pravilnog i na citiranom Zakonu utemeljenog upisa zabilježbe zabrane otuđenja ili davanja u najam nekretnina na koja se predmetni Zakon odnosi.

Slijedom navedenog, skrećemo Vam pozornost da dugoročni najam, kao i obavljanje turističke djelatnosti (dnevni najam, oglašavanje putem internetskih platformi), bez obzira na činjenicu uredno izdanog rješenja o kategorizaciji, predstavlja grubo kršenje kogentnih odredbi Zakona.

U tom smislu, APN će, utvrdi li da se stan koristi suprotno odredbama Zakona, odnosno da je sklopljen pravni posao radi otuđenja nekretnine, odnosno davanja u najam iste (a što podrazumijeva i aktivno obavljanje turističke djelatnosti), kredit proglasiti dospjelim u cijelosti, pristupiti prisilnoj naplati te o tome obavijestiti banku.

U tome slučaju, kupac će biti dužan APN-u podmiriti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i tržišne vrijednosti stana u vrijeme sklapanja ugovora. Posebno naglašavamo kako će, utvrđivanjem nastupa navedenih okolnosti, APN poduzeti pravne radnje radi proglašenja pravnog posla kojim se nekretnina otuđuje ili daje u najam, ništetnim - tvrde u ovoj državnoj agenciji.

- Konačno da im je netko došao kraju! Promijenila sam četiri podstanarska stana ove godine, stanodavci nas izbacuju na ulicu kao pse početkom sezone, a od projekta POS najam za podstanare nema ništa... Kako će i biti mjesta za nas kad su POS-ove stanove na Kili zauzeli oni kojima ne trebaju i sad ih iznajmljuju!

Govori nam tako Splićanka s dugogodišnjim podstanarskim stažom, koju je oduševila vijest da će se početi sankcionirati one koji su grubo prekršili smisao državnim novcem subvencioniranih stanova. To joj je, kaže, satisfakcija, ali i slabašna nada da će i ona doći do POS-ovih kvadrata.

- Osobno ću APN-u prijaviti svaki oglas koji vidim, a da se oglašava POS-ov stan! A ne poduzmu li nakon toga ništa, prijavit ću i APN - kategorična je naša sugovornica.

