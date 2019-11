‘Poslije nisam uspio sa Škorićem stupiti u kontakt. Sakrio se, nije htio pričati. Nisam se nadao od Petra da bi mogao to učiniti svom čovjeku. Ja sam se na njega oslonio i, po mojemu mišljenju, on je kriv’Imali smo problema kada smo došli u kuću, i to sa susjedima koji su nas gledali kao crnog vraga. Obećavao je Brnada da će srediti imovinskopravne odnose na nekretnini, no to nije učinio - rekao je Muhamed Zahirović

Nevjerojatna je priča 85-godišnjeg Frane Brnade, rodom iz Sedramića, koji u splitskom Varošu ima kuću s apartmanima, ali samo na papiru, dok u stvarnosti u nju ne smije ući.

To je samo još jedan primjer (ne)funkcioniranja sustava, u koji su uključeni i neki visoki HDZ-ovi dužnosnici. Dakle, Brnada je, govori nam, 2015. godine uredio kuću i dvor površine 400 četvornih metara u Milićevoj ulici u Splitu, te ju je, kako živi u Njemačkoj, odlučio dati u najam nekome tko bi tamo iznajmljivao apartmane.

– Dao sam oglas da bih iznajmio kuću nekome da vodi posao. Mislio sam da će se javiti netko naš, iz Dalmacije, ali javio se neki Nenad Zahirović. Rekao je da je on poduzetnik iz Zagreba, da ima firmu i da rade s apartmanima. Našli smo se u jednom kafiću, došli su s modernim autima, kravatama, nisam mogao ni primijetiti da su to Romi. "Igrali" su oko nas, a na sastanku smo bili sin i ja, i moram reći da sam se mislio hoću li potpisati ugovor o najmu s njima, malo sam konzervativan po tom pitanju – iskreno nam kazuje 85-godišnji Frano, pojašnjavajući potom što ga je ipak ponukalo da povjeruje Zahirovićima.

'Doveli su onog našeg...'

– Oni su kao garanciju doveli onoga našega iz HDZ-a, Petra Škorića. On mi je rekao: "Frane, možeš ti njima iznajmiti, ja ih poznajem, to su tako dobri ljudi." Na njegovu riječ, dao sam im kuću u najam. Član sam HDZ-a oduvijek i zato sam vjerovao Škoriću. Nakon što smo sklopili ugovor o najmu na pet godina, platili su prva dva-tri mjeseca po dvije tisuće eura najma mjesečno po ugovoru, a onda su prestali plaćati i najam i režije. Nakupilo se duga za struju, vodu, komunalije, porez... Po ugovoru, imao sam pravo raskinuti ga ako oni ne ispunjavaju obaveze iz njega i kad sam vidio da ne plaćaju, pustio sam ih još dva-tri mjeseca, a onda sam poslao opomenu i podigao tužbu. Tužbu sam u prvom mjesecu ove godine dobio, ali još uvijek ne mogu u svoju kuću ni blizu – govori naš sugovornik pokazujući nam dokumente.

Pitamo ga je li, kad je vidio da će posao postati problematičan, zvao Škorića i kazao mu što se događa.

– Poslije nisam uspio sa Škorićem stupiti u kontakt, a pokušavao sam ga dobiti. Sakrio se, nije htio pričati. Nisam se nadao od Petra da bi mogao to učiniti svom čovjeku. Ja sam se na njega oslonio i, po mojemu mišljenju, on je kriv jer je garantirao za njih. Ma, nisam ja bio dobar s njim, poznavao sam ga, vidio sam ga par puta u HDZ-u. Vjerovao sam u taj HDZ i član sam te stranke, mislio sam da su to ljudi pošteni, da oni štite svoje ljude. Još imam iskaznicu, ali ispisat ću se – kategoričan je 85-godišnjak.

Pojašnjava dalje da je 7. listopada prošle godine došao obići svoju kuću, da ih opomene da mu plate, a tom ga je prilikom napalo nekoliko osoba.

– Došlo je njih četiri-pet da će me napasti i još su donijeli neki štrik da će mi ruke zavezati. Al' bio sam jak, nisam dopustio da me dirnu. Izmakao sam se, pobjegao... Zvao sam policiju, bili su i sve su zapisali, ali nekako mi se čini da sve to labavo rade.

Govorio sam o ovome što mi se dogodilo prijateljima u Njemačkoj, nisu mogli vjerovati. Čujte, ja sve ovo vrijeme ne mogu u svoju kuću, a oni uredno rade, primaju turiste, dižu velike novce. A kad dođem u Split, moram u "podstanare" kod sina – govori nam Brnada.

U nepravomoćnoj presudi splitskog Općinskog suda, donesenoj u siječnju ove godine, naloženo je Nenadu i Muhamedu Zahiroviću iz Zagreba da u roku od 15 dana, "slobodne od osoba i stvari", predaju nekretnine u Milićevoj 45 te da Brnadi plate 139 tisuća kuna plus zatezne kamate za neplaćeni najam te troškove vode, struje, komunalija, dug Poreznoj upravi i nešto manje od 21 tisuću kuna sudskih troškova. No, uložene su žalbe, pa predmet čeka rješavanje na drugostupanjskom sudu, a za to vrijeme Brnada i dalje ne može do svoje kuće.

'Ne znamo na čemu smo'

Pokušali smo jučer doći do Zahirovića, koji na adresi Ulica Vinka Milića 45 imaju registriran obrt za ugostiteljstvo, odnosno iznajmljivanje apartmana naziva "Apartmani Albertoni". Ni uz najbolju volju nismo mogli naći ni jedan telefonski kontakt, a kad smo došli na adresu, nikoga nismo zatekli. Zvali smo na broj mobitela registriran na jednog od Zahirovića na njihovoj službenoj zagrebačkoj adresi prebivališta, ali umjesto signala poziva, čuli smo: "Pristup biranom broju nije moguć."

Kako bi se čula i njihova strana priče, donosimo ono što su oni rekli pred sudom.

Dakle, Nenad Zahirović je kazao sucu Željku Boriću da su uzeli u najam Brnadinu kuću, ali da im je on rekao kako je on vlasnik, ali da su tu još djelomično nesređeni imovinski odnosi.

– On je inzistirao da zaključimo ugovor i tvrdio da nećemo imati problema. Platili smo obveze do kraja 2017. godine, a dalje nismo jer nismo znali na čemu smo – stoji u obrazloženju presude.

Muhamed Zahirović je, pak, dodao i da su do listopada 2017. godine platili trošak vode, struje i drugih komunalija, i to preko računa.

– Do kašnjenja je došlo jer smo imali problema kada smo došli u kuću, i to sa susjedima koji su nas gledali kao crnog vraga. Obećavao je da će srediti imovinskopravne odnose na nekretnini, i to vrlo brzo, no to nije učinio – kazao je.