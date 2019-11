Kada Splićanke i ostale stanovnice naše županije koje se žele upisati za mamografiju dođu na središnji šalter za naručivanje pregleda u KBC-u, najčešće “grintaju” kada saznaju da će na pretragu morati čekati između dva i tri mjeseca, što je znatno manje u odnosu na neke druge radiološke preglede.

Njihova negodovanja su često opravdana, ali s druge strane stižu i informacije da je odaziv na mamografiju oko 40 posto. Slično je stanje i s drugim radiološkim pretragama, jer se ljudi jednostavno ogluše na pozive iz bolnice.

Budući da je danas Međunarodni dan radiologije, u sjećanje na dan kada je 1895. Wilhelm Conrad Röntgen otkrio “X zrake”, o problemu mamografije i ultrazvuka dojke razgovarali smo s prof. dr. Tadom Tadićem, specijalistom radiologije koji 14 godina radi i spomenute pretrage.

- Mi u Hrvatskoj tijekom posljednjih 14 godina obavljamo probir raka dojke, a u tome najviše sudjeluju žene u dobi između 50. i 69. godine života, kada je najveća pojavnost te bolesti. Unatoč pozivima koje upućujemo ženama u tom životnom ciklusu, odaziv u našoj županiji nije zadovoljavajući, odnosno puno je manji negoli u ostalim dijelovima Hrvatske - kaže prof. dr. Tadić.

Uzrok zbog kojeg se dio naših sugrađanki ne odaziva tim apelima nije potpuno poznat medicinskim stručnjacima.

- Možemo samo nagađati da se radi o strahu i da im pregled nije ugodan zbog pritiska kod snimanja mamografom, kao i zbog straha od zračenja. No, postoje još dvije metode detektiranja oboljenja, a to su ultrazvuk dojke i magnetska rezonancija. No, te dvije metode nisu pogodne za probir raka dojke zbog izvođenja, trajanja i dostupnosti - dodaje naš sugovornik.

Samo prošle godine u Hrvatskoj je zabilježeno više od 2900 novih slučajeva karcinoma dojke. Za one koji nisu dovoljno upućeni valja napomenuti da se rak dojke može pojaviti i kod muškaraca, doduše puno rjeđe, a odnos je jedan muški slučaj na 100 ženskih.

- Bilo bi idealno da možemo probir raka dojke u asimptomatskih žena provoditi i ultrazvučnom metodom. No, statističkim izračunom smo utvrdili da kada bismo sve žene iz naše županije pozvali na ultrazvuk dojke, u KBC-u bismo trebali imati dvadesetak radiologa koji bi se samo time bavili, jer ta pretraga zahtjeva minimalno 20 minuta po pacijentici. To nije moguće, pa se zbog toga i stvara lista čekanja za ultrazvuk dojke, a ona sada iznosi više od godinu dana - ističe prof. dr. Tadić.

Ipak, na tu listu nikada neće dospjeti one žene kod kojih postoji sumnja na rak dojke.

- Takve pacijentice imaju prednost pred svima ostalima. Bilo da su samopregledom nešto napipale ili da im je nekakvu kvržicu otkrio liječnik, one imaju prioritet i za ultrazvučni pregled i za mamografiju, pa ne čekaju više od nekoliko dana. U KBC-u godišnje obavimo između 10 i 12 tisuća mamografija i isto toliki broj ultrazvučnih pregleda dojke.

Uvijek treba reći da je važno na pretrage donijeti ranije nalaze kako bismo ih mogli usporediti s “friškim” slikama - naglašava radiolog. Što se tiče pregleda “magnetom”, naš sugovornik tvrdi da se ta metoda koristi kada ultrazvuk ili mamografija daju nejasnu sliku, odnosno kada dijagnostičar nije siguran u nalaz.

- Magnetska rezonancija najčešće služi za praćenje zdravstvenog stanja pacijentica koje su već operirane od raka dojke. Isto tako, služi i za praćenje onih pacijentica kojima je otkriven rak dojke i koje odlukom multidisciplinarnog tima liječnika bivaju prije operativnog zahvata podvrgnute kemoterapiji - zaključuje dr. Tade Tadić.