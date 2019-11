Riječima možete ublažiti ili pogoršati bilo kakvu situaciju, čak i činjenicu, no zato je matematika vrlo jasna i ne ostavlja prostora za interpretacije. Pa krenimo računati: sa zadnjim danom listopada splitska gradska uprava je brojila 456 službenika i namještenika.

– Baš koliko ih je bilo na početku mandata ove gradske vlasti – glasi u ostatku odgovora pristiglog iz Ureda Grada. No, brojka od 456 službenika, bila ona naslijeđena ili ne, teško se može umanjiti riječima. Tim više jer će se Banovina uskoro “pojačati” novim zaposlenjima, i to s 11 novih djelatnika.

Prisjetimo li se najava u siječnju ove godine, Banovina je u 2019. trebala zaposliti 25 djelatnika – 15 službenika magistara struke ili stručnih specijalista i deset službenika srednje stručne spreme. No, nedostaje im još ljudi, pa su “podebljali” brojke.

Tako je u glasniku, objavljenom 29. listopada ove godine, najavljeno kroz izmijenjeni prvotni plan kako će se u ovoj godini zaposliti ukupno 34 osobe, odnosno 19 magistara struke ili specijalista, dva prvostupnika, deset službenika srednje stručne spreme i tri namještenika. Do kraja godine raspisat će se natječaj za tri magistra struke ili stručna specijalista struke, dva prvostupnika, tri službenika srednje stručne spreme i tri namještenika, potvrdili su nam u Banovini.

Ani Sapunar najviše stručnjaka

Natječaj za magistre struke ili stručne specijaliste planira se raspisati u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša na čelu s pročelnicom Anom Sapunar ( supruga Kerumova nećaka Igora Sapunara, koncesionara plaže Bene te nevjesta Petroslava Sapunara, predsjednika županijske skupštine), jer je u tom upravnom tijelu “evidentan nedostatak službenika”.

– Osim što službenici koji su otišli u mirovinu nisu zamijenjeni, dvoje službenika je novom sistematizacijom premješteno u drugu službu, a krajem godine četiri službenice odlaze u mirovinu te ni predviđeni broj novih zaposlenika neće nadomjestiti nedostatak. Trenutno je oko 1300 neriješenih predmeta, svakim danom pristižu novi te je nerealno očekivati da će se toliki broj moći raspodijeliti na deset službenika, koliko će spomenuti upravni odjel imati na raspolaganju početkom 2020. godine – objašnjavaju razloge za raspisivanje novih natječaja, iz čega se da iščitati da je sistematizacija jedan od razloga za zapošljavanje novih službenika.

Što se tiče natječaja za dva prvostupnika, jedan bi se trebao raspisati također za Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, i to za poslove arhiviranja predmeta te nove poslove koji su se pojavili izmjenom zakona, a drugi za Odsjek za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama, u kojem je zaposlena trenutno samo jedna osoba.

– Službenici srednje stručne spreme za koje se namjerava raspisati natječaj su komunalni redari. Što se tiče planiranog prijama troje namještenika, razlog tome je također odlazak namještenika u mirovinu te su radna mjesta ostala nepopunjena, i to u Službi za gospodarenje gradskom imovinom i Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu. Riječ je o domaru i namještenicima na održavanju mjesnih groblja – pojašnjavaju u gradskoj upravi.

No, kada smo htjeli dobiti dodatno pojašnjenje odgovora, s obzirom na to da po novom planu treba zaposliti dodatnih devet djelatnika, a prema odgovoru iz Banovine iščitavamo da ih je 11, upućeni smo na Odsjek za radne, pravno-normativne i opće poslove pri Uredu Grada, gdje nam je rečeno da oni uopće nemaju informaciju o zapošljavanju troje djelatnika sa srednjom stručnom spremom!

Time dolazimo do brojke od osam zapošljavanja, iz čega je evidentno da ni Banovina ne zna koliko djelatnika do kraja godine zapošljava. Uz sve napore da saznamo koliko će se ljudi zaposliti, pobili smo navode s početka teksta. Dakle, kao što se da primijetiti, u ovom slučaju ni matematika nije apsolutna već očito relativna. I dalje ostaje nejasno zapošljava li Banovina do kraja godine novih devet, osam ili pak 11 zaposlenika.