Na sredini ceste, točnije, na "duploj" crti u Ulici Hrvatske mornarice, taman nasuprot zgrade naše redakcije, stajao je barem minutu i čekao priliku da prijeđe preostale dvije trake. Bilo je to prije dvije godine. Sunčan dan, pauza uz kavu ispred redakcije i začuđeni pogledi upućeni nevjerojatnom sredovječnom, ležernom gospodinu nasred ceste. Nedugo zatim, sasvim očekivano, izazvao je prometnu nesreću u kojoj su sudjelovala dva automobila. Doduše, uzrok sudara je i nedovoljno rastojanje među vozilima, ali kako to objasniti strancu koji se, na iznenađenje svih sudionika u prometu, a pogotovo vozača iza njega, zaustavio u "brzoj" lijevoj traci kako bi spasio život kamikazi po sredini ceste i pustio ga da prijeđe na drugu stranu. Kako bi stvar bila gora i još barem malo luđa, nakon što je došlo do sudara, naš pješak koji je još uvijek na sredini ceste (prava je šteta što to nismo uspjeli zabilježiti), izgledao je kao gif zbunjenog Johna Travolte. Začuđeno se osvrnuo oko sebe, nagnuo nad vozilima kako bi pogledao štetu nastalu od udarca i užurbanim korakom pobjegao od odgovornosti. Njega smo uhvatili na djelu, ali je nebrojeno ovakvih pojedinaca i primjera kakvima svakodnevno možemo svjedočiti na splitskim prometnicama. Međutim, jedna se lokacija posebno ističe. Naime, više vozača, a pogotovo profesionalaca koji svakodnevno sjede za upravljačem autobusa javnoga gradskog prijevoznika, skrenulo nam je pažnju na mjesto na kojem zbog učestalih nepropisnih prelazaka ceste gotovo svake minute "vrište" kočnice vozila. Riječ je po Poljičkoj cesti, i to dijelu šesterotračne prometnice koji se nalazi na Blatinama, između zgrade Veterinarskog zavoda i Medicinske škole. - Otiđite tamo oko jedne ure, taman kad se mijenja smjena srednjoškolaca pa ćete vidit šta se događa. Molim vas, posebno pratite što rade kada uoče da dolazi autobus iz jednog smjera, a oni su na drugoj strani ceste - savjetovao nas je "Prometov" vozač te negodujući dodao: - Neko će poginit, ustvari, već je neki dan poginula žena zbog istog razloga, pa se pitam koliko još ljudi treba stradati da se postavi ograda na sredini ceste kako bi se barem neke spriječilo da pretrčavaju šest traka - upozorio je šofer javnoga gradskog prijevoznika. Poslušali smo ga i već se u 12.20 "nacrtali" ispred zgrade Veterinarskog zavoda s planom da pomno pratimo taj dio prometnice barem sat vremena. Međutim, nije bilo potrebe za tim jer smo desetak minuta nakon toga imali materijala da popunimo četiri novinske stranice, a imamo "samo" dvije na raspolaganju. Dok je kolega fotoreporter Joško Šupić iz torbe izvadio potrebne objektive, a za takvu radnju je potrebna tek minuta, cestu su ležerno prošetale čak četiri djevojke. Valja napomenuti da nisu bile zajedno u grupi. Vrlo brzo smo shvatili da će, nažalost, ovaj terenski zadatak biti jedan od lakših u karijeri. Nije dugo trebalo, mlada dama s druge strane ceste s noge na nogu prošetala je preko šest traka, ali to nije sve, poslala je i koju poruku putem. Toliko je bila fokusirana na ekran mobitela da nas uopće nije primijetila kako je promatramo i fotografiramo. Nije bila jedina koja nepropisno prelazi cestu i pregledava profil na društvenoj mreži, takvih smo još nekoliko ugledali. Taman kada smo "uhvatili" mladu damu s mobitelom, istovremeno, s desne nam strane, udaljen doslovno tri kratka metra od semaforiziranoga pješačkog prijelaza, stariji gospodin s kišobranom i vrećicama u ruci, jednakim tempom prelazi prometnicu. Na naše iznenađenje, više puta smo svjedočili nepropisnom prelasku šesterotračne brze ceste od strane osoba srednje ili starije životne dobi, nego od srednjoškolaca, a brojka i jednih i drugih nije zanemariva. žKonkretno, u 12.28 sati već smo zabilježili desetak fotografija nepropisnih prelazaka ceste, a jednako toliko ih nismo stigli "uhvatiti" objektivom jer je više "kamikaza" istovremeno nepropisno prelazilo cestu. Ostalo nam je još 30 minuta do 13 sati, a poanta ove priče već je "izvučena". Ostatak vremena odlučili smo uhvatiti što bolju fotografiju, kada ih već imamo i više nego dovoljno. Kao da je čuo naše misli, preko puta ugledamo sredovječnoga gospodina kako nas promatra s druge strane ceste. Pogledao je kolegu s fotoaparatom, novinarku s bilježnicom i olovkom u ruci, čak je vidio da fotografiramo pješake, i svejedno, kao da se nadao da ćemo ga uhvatiti na (ne)djelu, gledajući nas prelazio je preko ceste. Nažalost, otišao je u drugom smjeru pa ga nismo uspjeli pitati zašto to radi, ali nam je zato minutu nakon, ususret došla gospođa koju smo također uhvatili u hodu preko brze prometnice. - A znam da nije dobro, sve znam. Nije pametno ovo raditi, ali mi je bliže nego ići na semafor. Znam da je i semafor blizu, ali eto, što da kažem - uz osmijeh nam govori. Na pitanje bi li takvo nešto napravila da je sprječava ograda na sredini prometnice, odmahnula je glavom. - Ma, tko bi preskakao ogradu? Mislim da bi je trebali staviti - dodala je i brzo nastavila pločnikom u smjeru Splita 3. Osim pješaka koji prometnicu koriste kao šetnicu, vozačima nisu išla u prilog i dva dostavna kombija za ljekarnu na Blatinama, koja su čak deset minuta bila parkirana u desnom traku, nekoliko metara nakon autobusne stanice. Premda splitska "dijagnoza" parkiranja na prometnici zaslužuje posebnu priču, ali valja taj problem i u ovom članku istaknuti budući da zbog toga, odnosno učestalog prestrojavanja u drugi kolnički trak i izbjegavanja pješaka, vožnja Poljičkom cestom sve više izgleda kao popularna GTA (Grand Theft Autos) igrica. U nastavku našeg "nadzora" te lokacije uvjerili smo se u sve, a posebno u dio priče "Prometova" šofera koji nas je upozorio na manično trčanje za autobusom. Ako ga putnici ugledaju da prilazi stajalištu, kao da nestaje cijeli svijet oko njih, srednjoškolci, ali i penzioneri glavom bez obzira trče preko ceste, kao da baš taj autobus zadnji koji će se pojaviti toga dana. Tada kreće škripa guma i izbjegavanje hodajućih prepreka po cesti. Za samo četrdeset minuta provedenih na spomenutoj lokaciji, svjedočili smo nevjerojatnim i slobodno možemo kazati, sebičnim pojedincima kojima pravila ne znače apsolutno ništa, ali se vjerojatno zgražaju kada pročitaju novinski članak o smrti pješaka. Nažalost, na Poljičkoj se često dogodi takva tragedija, a posljednja je bila prije samo nekoliko dana. Jedino pozitivno u ovoj priči je što je među brojnima koje smo vidjeli dok su nepropisno pretrčavali brzu cestu, bilo i onih za koje vjerujemo da im se često ne događaju takve situacije, nego smo ih baš mi uhvatili. - Znan, sve znan. Neki dan san komentira kako su ljudi debili jer to rade i sitija se cure koja je poginila nedaleko odavde, a prilazila je cestu preko pješačkog. Eto, vidi mene, sad ja to radin i znan da ne dajen dobar primjer. Ali bija san lin, daleko mi je bilo otić deset metara dalje do semafora - uz osmijeh se pravda mladić. Dodaje, ograda za koju ima mjesta na zelenom pojasu na sredini Poljičke ceste bila bi idealno rješenje, ali ne obična željezna ograda, nego bodljikava. Policija uzalud kažnjava Poslali smo upit Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj kako bismo doznali koliko često na spornoj lokaciji kontroliraju nepropisne prelaske pješaka te namjeravaju li postaviti ogradu na sredini prometnice kako bi se spriječila pretrčavanja, a dobili smo odgovor da je Poljička cesta (D 410) državna cesta, "te je kao takva u nadležnosti Hrvatskih cesta - poslovne jedinice Split, koji sukladno članku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i odredbama Zakona o cestama uređuju odvijanje prometa, kao i postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima." - Što se tiče nadzora policijskih službenika PPRP Split, oni najmanje jednom tjedno provode akcije u prometu usmjerene na sankcioniranje prekršaja pješaka, ali i prekršaje koje vozači čine prema pješacima, pa je tako i predmetna lokacija obuhvaćena prilikom provođenja navedenih akcija u prometu. U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama za prekršaje pješaka propisana je novčana kazna u iznosu od 300 kuna. Tijekom 2019. godine na području PU splitsko-dalmatinske evidentirano je 1786 prekršaja pješaka - stoji u dopisu iz Policije.