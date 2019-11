Građevinski inspektori i drugi put su poljubili vrata vile Antičević u Bihaćkoj ulici.

Došli su ponovno provjeriti što je Željko Kerum radio na tom objektu a da nije tražio dozvole za radove od nadležnih, ali koliko god da su kucali, nisu mogli ući.

- Na ponovljeni poziv investitor se nije odazvao te građevinskoj inspekciji nije bio omogućen pristup građevini. Dalje ćemo postupati sukladno zakonskim propisima. O novonastalim okolnostima ćemo vas pravovremeno informirati - navodi se u odgovoru iz Državnog inspektorata.

Bivši gradonačelnik, koji je sebe isticao kao investitora radova na secesijskoj vili, u Banovini drži sektor za izdavanje građevinskih, lokacijskih i ostalih dozvola, prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Na čelo tog resora je postavio Anu Sapunar, suprugu svojeg nećaka Igora, na čiju tvrtku “Pleon” glasi dio nekretnine u Bihaćkoj, u kojoj je poduzeo radove a da nije pitao odobrenje nadležnih tijela.

Umjesto da Kerum i njegova svojta budu uzor drugima kad su u pitanju građevinski radovi, kada već drže takav sektor, pa da niti ne upadaju u sporne radnje ili ako ih netko prijavi da budu prvi koji će otvoriti vrata inspektorima da uvjere javnost kako je u njihovim poslovima sve čisto, državni službenici su već drugi put spriječeni da obave nadzor.

Postavlja se pitanje kome i čemu služe građevinske i lokacijske dozvole i zamorno prikupljanje često vrlo opsežne dokumentacije, ako se ljudi koji drže taj sektor ovako ponašaju? Cijela priča nije samo vrckava štorija o kupusu i raštiki, kako neki misle, već ilustrira kako funkcionira vlast u drugom po veličini gradu u Hrvatskoj. I pokazuje kakvo poniženje su čelni HDZ-ovci Andro Krstulović Opara i Petar Škorić spremni prihvatiti samo da zadrže vlast.

Podsjetimo, vila Antičević je zaštićeno kulturno dobro na kojem je Kerum građevinski intervenirao, uključujući probijanje vrata na fasadi i postavljanje stepenica, a susjedi tvrde da je probio i betonsku ploču. Građevinske inspektore su pozvali konzervatori, nakon što su u ponovljenom nadzoru vidjeli da investitor obavlja zahvate unatoč zabrani koju su mu izdali.

Podsjetimo, HGS-ov čelnik je za “Slobodnu” izjavio da neće puštati konzervatore u kuću, a to se očito odnosi i na građevinske inspektore. Dapače, u poruci koju nam je poslao prije dva tjedna kazao je da je “Konzervatorskom odjelu na traženje Ministarstva kulture poslan konzervatorski elaborat” te da “u kući neće biti nikoga do daljnjeg”.

Od Ministarstva kulture i njihove glasnogovornice Marije Šiško Omrčen, unatoč nekoliko mailova koje smo im poslali, već tjedan dana nismo mogli dobiti odgovor namjeravaju li Kerumu potvrditi konzervatorski elaborat. Nismo to doznali niti od dr. Radoslava Bužančića, šefa splitskih konzervatora. No, pitali smo još nešto - je li investitoru izdano rješenje da treba radove vratiti u prvobitno stanje?

Naime, dr. Bužančić je za RTL izjavio da je Kerum, radeći bez njihova odobrenja, počinio kazneno djelo, pa smo ga upitali je li mu izdao nalog da izvedeno vrati u prvobitno stanje, kad je već tako tešku kvalifikaciju potegao. Ali, ni Ministarstvo ni pročelnik nisu niti na ovo odgovorili.

Međutim, naši izvori tvrde da ovakva situacija nije “taknuto – maknuto”, u kojoj se netko zaključa pa mu se ništa ne može. Naime, u građevinarstvu ima dosta ovakvih sporova. Ovdje bi, kažu nam, po tužbi Ministarstva kulture policija mogla postupiti silom u osiguranju dokaza, ako investitor ne želi milom pustiti inspektore.

To se onda vodi kao predparnični postupak kada na teren izlaze istražni sudac i pozvani vještaci, u ovom slučaju stručnjaci za graditeljstvo i zaštitu kulturnih dobara, a sudjeluju sve stranke u postupku. U takvim situacijama obično onaj koji se zaključa na kraju ipak otvori vrata.

– Predviđamo rubom, u ovih 55 kvadratnih metara, posaditi dvije veće palme – vašingtonije, a uz ogradu do kraja ukupno sedam uspravnih žumara, koje slijede dinamiku unutarnjeg rasporeda u vrtu i kamenih segmenata ogradnog zida. Parter predlažemo urediti njegovanim travnjakom na najvišoj razini – napisano je u glavnom projektu iz 2007. godine.

Na mjestu gdje je u dvoru vile Antičević Željko Kerum posadio kupus, raštiku i salatu, trebale su biti zasađene palme, žumari i njegovani travnjak. Naime, prije desetak godina proširivala se Bihaćka ulica, a za tu prigodu napravljen je projekt njezina krajobraznog uređenja, koji je trebao financirati Grad. Projekt se odnosio na metar širine vrta u koridoru ceste. Iz “Parkova i nasada” su nam potvrdili da se to odnosilo upravo na područje gdje je Kerum posadio svoju verduru.

Kerum nam je priej dva tjedna, u svom stilu,poručio kako konzervatori njemu nemaju pravo ulaziti u kuću, niti mu imaju pravo "govoriti hoće li prominit cijev od vode ili struje".

– Niti mi imaju pravo govoriti hoću li opiturat škure ili zid. Ili hoću li nešto staviti lijevo ili desno. To oni nemaju pravo. Ja ne poštujem što oni govore. I više ih neću pustiti unutra. Da sam bija tamo ne bi ih pustija, nema šanse. Ali, jadni radnici, što oni znaju? Oni su ih pustili, došli su im u vrime ručka, i što će oni? Ali, kad su ti konzervatori takvi dušebrižnici, što ne skinu ternitu s krova. Je li to kulturno dobro, da je salonit na krovu kuće? To je lakrdija! – žestio se Kerum kad smo ga pitali imaju li pravo konzervatori tražiti da ih se pita za mišljenje prije izvođenja radova na zaštićenom dobru.