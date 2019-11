Hrvatska je prva od tranzicijskih zemalja krenula u denacionalizaciju, no za razliku od drugih bivših socijalističkih zemalja, još je nije dovršila.

Kamen spoticanja su stanovi i kuće koje su vlasnicima otele komunističke vlasti, a u kojima danas žive zaštićeni najmoprimci. Znate sve: vlasnici nikako ne mogu do svoje imovine, a građanima koji su u tim nekretninama imali stanarsko pravo nije omogućeno kao ostalima da ih otkupe po cijeni koja je iznosila niti četvrtinu od one koja se za isti prostor postizala na tržištu.

Jesu li zakonska rješenja kojima se uređuje ovu materiju posvađala vlasnike i stanare u njihovim stanovima? Sudeći po onome što nam je rekao Ivan Matetić, predsjednik udruge “Proljeće”, koja okuplja vlasnike tih stanova - nisu.

I da ih se poštivalo, kaže naš sugovornik, taj problem bi već odavno bio stavljen ad acta: vlasnicima bi bili vraćeni njihovi stanovi, a zaštićenim najmoprimcima osigurani zamjenski iz sustava poticane stanogradnje, jer su sredstva za to odavno prikupljena, a i dalje pritječu u državnu i gradsku blagajnu.

Zakonom o prodaji stanova iz 1991. regulirano je da se novac “utržen” od stanova koje prodaju općina ili grad, u roku od pet godina od stupanja zakona na snagu koriste u 90-postotnom iznosu za preseljenje stanara iz stanova u privatnom vlasništvu, za nadoknadu korisnicima privatnog vlasništva kad kupuju drugi stan, isplatu nadoknade prijašnjim vlasnicima za prisilno oduzete nekretnine te nadoknadu vlasnicima stana u slučajevima određenim posebnim propisima.

Članovi “Proljeća” od Grada Splita su svojedobno zatražili izvješće o prikupljanju sredstava od otkupa stanova a koja su, protekom zakonskog roka od pet godina od stupanja na snagu Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, bila dijeljena u omjeru prema kojem je 45 posto sredstava ostajalo lokalnoj blagajni, a ostalih 55 posto završavalo u državnom proračunu.

Nakon što su informirani o sredstvima od otkupa stanova koja su pripala Gradu, iz spomenute udruge su angažirali tvrtku “Krifin” za ekonomske i organizacijske usluge, koja je stručno rekapitulirala razdoblje od 1992. do 2009. godine.

Početkom 2010. utvrđeno je da se radi o ogromniom novcu koji je na raspolaganju splitskim vlastima za raspetljavanje ovog Gordijevog čvora.

U tom kontekstu svakako treba reći da su državni revizori u nekoliko navrata tijekom proteklih desetak godina “udarali po prstima” lokalnu vlast, tvrdeći kako prikupljeni novac od otkupa društvenih stanova troši - nenamjenski. Međutim, za takvo postupanje sa sredstvima nije bilo posljedica za nadležne u Banovini.

- Samo do tog razdoblja prikupljeno je više od 50 milijuna eura, s kojima su gradske vlasti mogle kupiti 420 stanova od 60 metara četvornih po prosječnoj cijeni od dvije tisuće eura po kvadratu - kaže Matetić, i dodaje da bi na taj način svi vlasnici koji traže povrat stanova dobili natrag otetu imovinu, a svim zaštićenim najmoprimcima, bez obzira na to imaju li drugu nekretninu, a takvih je, tvrdi on, barem osamdeset posto, bio osiguran novi krov nad glavom.

Skandalozno

- Znači, prikupljenim sredstvima od otkupa stanova sve gradske vlasti u nizu - od onih koje su izabrane na prvim lokalnim izborima u samostalnoj Hrvatskoj do danas - mogle su i mogu riješiti ovaj problem. Imali su i imaju na raspolaganju novac koji se za tu svrhu i prikupljao, no prema revizijskim izvješćima on se ne troši namjenski. Skandalozno je da se sredstva prikupljena otkupom stanova ne stave u funkciju povrata otete imovine vlasnicima i zbrinjavanja najmoprimaca koji nemaju drugu nekretninu niti su financijski sposobni dobiti kredit za njezinu kupnju - jasan je Matetić.

Što na sve kaže Dragan Brtan, pročelnik gradskog Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling? Koliko je ukupno Banovina uprihodila od otkupa nekadašnjih društvenih stanova od početka procesa privatizacije stambenog fonda do danas?

- Odredbama Zakona o prodaji stanova, odnosno kasnijim izmjenama i dopunama zakona, Grad Split raspolaže s 45 posto naplaćenih sredstava od otkupa stanova, a 55 posto je dužan doznačavati po uplati u državni proračun. Od 1992. godine, Grad je ukupno naplatio 280.919.105 kuna.

Od prikupljenih sredstava na ime otkupa stanova, Grad Split je 66,76 milijuna kuna utrošio za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba, isplatu vlasnicima stanova i osiguranje stanova nositeljima stanarskog prava na “službenim” i “atraktivnim” stanovima.

Nadalje, gotovo 157 milijuna kuna je utrošeno u komunalnu izgradnju, a ostatak, do ukupno prikupljenih sredstava, korišten je za osiguranje građevinskog zemljišta, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu, vezano za izgradnju i prodaju stanova u okviru obaveza prema odredbama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (POS Brodarica i Kila).

U ovome je trenutku važno istaknuti da Grad Split nije utrošio 9,61 milijun kuna prikupljenih sredstava od otkupa stanova, a koja su namjenski planirana za financiranje izgradnje ceste na području Kila - veli pročelnik, koji nam je objasnio koliko godišnje novca od otkupa stanova pristiže u gradsku blagajnu i koliko dugo će Grad Split primati ta sredstva s obzirom na to da se s prodajom predmetnih stanova počelo još devedesetih godina.

Nenamjenska potrošnja

- Grad Split godišnje naplaćuje oko 14 milijuna kuna, od čega 55 posto naplaćenih sredstava pripada državi. Stanovi su najvećim dijelom prodavani 1993. i 1994. godine uz ugovorenu obročnu otplatu od najduže 30 godina te očekujemo da će u iduće dvije ili tri godine velika većina građana otplatiti stanove. U ovome trenutku imamo više od pet tisuća aktivnih ugovora o otkupu stanova, obveznika, što je znatno manje u odnosu na početak otkupa, jer je veliki dio Splićana uredno otplatio preuzetu obvezu - veli Brtan.

Zašto gotovo svakog puta, a nakon obavljenog nadzora državne revizije, ona konstatira da se novac od otkupa stanova troši nenamjenski?

- Prema Izvješću o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju iz studenoga 2017., nije konstatirano da Grad Split nije namjenski trošio prikupljena sredstva od otkupa stanova. Naime, konstatirano je da Grad Split nije od 2011. godine pravodobno uplaćivao u državni proračun pripadajući dio sredstava (55 posto) od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

No, u lipnju ove godine zaključili smo Sporazum o načinu podmirenja međusobnih potraživanja kojim smo, između ostaloga, podmirili 18,74 milijuna kuna obveza na ime otkupa stanova prema državnom proračunu, čime Grad Split prvi put nakon deset godina više nije dužan državi.