Sjajna prilika za splitske poduzetnike: u gradu uskoro jedinstveno natjecanje u Hrvatskoj, pobjedniku 100 tisuća kuna! Evo čemu se radi...

Za malo više od mjesec dana Split će biti domaćin jedinstvenog natjecanja u Hrvatskoj "Get in the Ring Split 2019" u kojem će se za titulu najboljeg boriti najperspektivniji start upovi u našem gradu i široj okolici. Najbolji među njima osvojit će novčanu nagradu od 100.000 kuna, a imat će priliku uspostaviti vrijedne veze s investitorima i poslovnim ljudima iz cijelog svijeta.

Zahvaljujući suradnji Grada Splita i Ekonomskog fakulteta naš najbolji start up dobit će priliku boriti se na globalnoj pozornici "Get in the Ring 2020".

Prvi korak u tom nastojanju je objavljivanje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje start up poduzetništva u 2019. godini za spomenuto natjecanje koji je objavljen na web stranicama gradske uprave koja je nakon 11 godina redizajnirana.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 4. prosinca do 23.59 sati, s tim da to mogu učiniti svi mali poduzetnici registrirani u Splitu ili oni koji su spremni registrirati svoje sjedište u našem gradu.

- Grad Split ove godine za natjecanje osigurava 250.000 kuna, što je dvostruko više od prethodne godine. "Get in the ring" je novitet koji splitskim start upovima daje novu razinu konkurentnosti, odnosno novi iskorak na svjetsku scenu - istaknuo je gradonačelnik Andro Krstulović Opara prilikom predstavljanja ovog natjecanja na konferenciji za novinare u Banovini.

Posebno je zahvalio Ekonomskom fakultetu, odnosno dekanici prof. Maji Fredotović koji sudjeluje kroz studentski poduzetnički inkubator koji funkcionira već pet godina, a u kojem djeluje 15 start upova.

- Kad smo se osvjedočili da znamo i možemo, htjeli smo jedan novi iskorak jer već etabliranim poduzetnicima možemo dati priliku da uđu u razvojnu fazu. S druge strane važno je da sav taj svijet dovedemo u Split, što se događa po prvi put u Hrvatskoj - navela je Fredotović.

Samo natjecanje pojasnio je Krešimir Budiša, savjetnik gradonačelnika za projekte koji je kazao kako je ovo natjecanje odrađeno u 100 zemalja svijeta.

- Ono što možemo osigurati start upovima je soft faza, s obzirom da ne možemo dati infrastrukturu, što će biti moguće tek dogodine na Spinutu. Prijave su po prvi put on-line, a finale će se održati 12. prosinca u hotelu "Radisson Blu", a predeslekcija će biti 10. i 11. prosinca na Ekonomskom fakultetu - navodi Budiša.

U prvom krugu će biti odabrano 20 najboljih prijava, od kojih će posebni žiri izabrati šest finalista koji će doslovno imati okršaj u ringu u kojem će se održati tri borbe. Gubitnici svakog meča dobivaju utješnu nagradu od 10.000 kuna, a pobjednici sudjeluju u dodatnom unakrsnom ispitivanju od strane žirija koji će na kraju odlučiti o osvajačima prva tri mjesta.