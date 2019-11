Polako ulazimo u, za mnoge, najljepši dio godine, a kako bi Splićani i njihovi gosti božićne dane dočekali s guštom, veselo i raspjevano, tvrtka “Spalatum D.M.C.” je u suradnji s Gradom raspisala javni poziv za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na manifestaciji “Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine”.

Ponuditelji su dužni dostaviti svoju ponudu i potrebnu dokumentaciju najkasnije do 13. studenoga, poštom ili neposredno u prostorije spomenute gradske tvrtke u Ulici kralja Zvonimira 14 (11. kat), i to od ponedjeljka do petka, između 9 i 15 sati.

Javno otvaranje zaprimljenih prijava za “kućice” održat će se u sjedištu kompanije istog dana, točno u 15 sati. Dan poslije, 14. studenoga, na službenoj internetskoj stranici “Spalatuma D.M.C.” bit će objavljeni rezultati.

E, sad, razgledavši mape s ucrtanim rasporedom “kućica”, da se zaključiti da su promjene znatne. Na Rivi ih planiraju postaviti 17, od čega bi jedna bila rezervirana za tehniku, tri će služiti za “običnu” trgovinu, jednostavnom ugostiteljstvu služiti će tri “kućice” (riječ je o prodaji fritula, palačinki i/ili uštipaka), dok je za kafiće s pripadajućom ponudom “sezonske hrane” planirano 11 objekata. Tu su brojke iste kao i lani.

Novina je pak na pjaceti ispred Robne kuće “Prima 3”, u Ulici Ruđera Boškovića. Tamo će se postaviti četiri “kućice”, sve redom s ugostiteljskom namjenom, dok je na istočnoj strani platoa ispod Prokurativa, onom bliže zgradi gdje se nalaze uredi Financijske agencije, rezerviran prostor za - nešto. Budući da namjena nije vidljiva iz natječajne dokumentacije, pretpostaviti je da će se na toj lokaciji, nasuprot štekata kavane “Bellevue”, postaviti sadržaji za najmlađe poput autića i vrtuljaka.

Pitali smo ekipu iz organizacije zašto su “iz igre” ispale Tomislavova ulica i Voćni trg, dvije lokacije koje su proteklih godina također bile adventske zone.

- Odlučili smo vratiti božićni ugođaj u grad, pa smo dosta toga novoga planirali napraviti u Đardinu. Tamo će se osim četiri "kućice" nalaziti i klizalište. Okruženje je tu bajkovito, tako ne sumnjam kako će privući naše sugrađane, kazao nam je Ante Šunjić, direktor “Spalatuma D.M.C.”.

Kako je mikroklima u Đardinu povoljna, zaštićen je naš park od bura i vjetrova - vjeruje se kako će klizalište biti pun pogodak, ono i jest razlogom zašto je Tomislavova ulica "ispala iz đira". Pred Primom 3 osim ugostiteljskih objekata na bini će se organizirati i glazbeni program, trajati će (samo) do 21 sat, zbog mirnog sna stanara okolnih stambenih zgrada.

Voćni trg nikada i nije bio pod okriljem organizatora, pa se pretpostavlja kako će i ovoga puta okolni ugostitelji sigurno smisliti nešto za svoje goste. Kao recimo na Pjaci, feštanje u vremenu došašća odavno se odvija u organizaciji tamošnjih ugostitelja, a lani je pun pogodak bio Advent u “Perivoju” na Dobrome.