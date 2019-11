Ako danas planirate posjetiti rodbinu, a zaboravili ste kupiti kavu i kekse, evo gdje u Splitu možete obaviti šoping; Neke trgovine rade do 22 navečer, a neki centri uopće ne rade

Danas je blagdan Svi svetih i kod većine Hrvata neradan dan. Ali kao i uvijek ima onih koji i rade. Ako planirate posjetit obitelj, a zaboravili ste kupiti kavu i kekse, svo koje trgovine danas u Splitu rade.

City Centar One ne radi, samo Interspar trgovina radi do 14 sati.

Mall of Split i Joker također danas ne radi.

Tommy trgovine ovisno o prodavaonici, rade od 7 do 13 sati, 7 do 20 sati ili od 7 do 21 sat. Detalje o radnom vremenu svake prodavaonice objavljeni su na službenim web stranicama.

Lidl u Lori i na Spinutu radi od 8 do 18 sati, a na Poljičkoj od 8 do 21 sati. Radno vrijeme ostalih prodavaonica, pogledajte ovdje.

Trgovine Kauflanda danas rade po nedjeljnom radnom vremenu, a u Splitu na Brdima radi od 7 do 22 sata. Radno vrijeme svih prodavaonica pogledajte na službenim stranicama Kauflanda.

Konzum radi ovisno o prodavanonica do 12, 13 ili 15 sati, a detaljno radno vrijeme pogledajte ovdje.

Interspar uglavnom radi do 14 sati.

Radno vrijeme Plodine supermarketa danas je nedjeljno radno vrijeme, pa tako u Splitu rade do 22 sata.