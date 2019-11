Odlazak na groblje nije jedina tradicija vezana za blagdan Svih svetih, ovo su dani kad se tuga 'ubija' u jednoj staroj dalmatinskoj slastici. Najbolje je rade splitski slastičari Kirigini, a dali su nam i osnovni recept

Ovih dana većina nas pohodi groblja kako bismo se u prigodi Svih svetih i Dušnog dana još jednom prisjetili voljenih članova obitelji i prijatelja koji više nisu s nama. Cvjetni aranžmani i svijeće uobičajeno prate to odavanje počasti pokojnicima, ali nisu to jedine tradicije vezane uz Sve svete, i jedna je slastica od davnina povezana uz ovaj blagdan.

To su kolačići od badema i šećera, popularni bobići (favete, fave dei morti), koji se tradicionalno peku i darivaju u vrijeme Svih svetih. Slastica je to koja je na naše prostore stigla iz sjeverne Italije, a vjeruje se da su ga tamo donijeli Pitagorejci prognani iz Grčke, a kasnije su ga mletački osvajači proširili diljem Dalmacije.

Inače, favete simboliziraju bob kojega su još stari Egipćani koristili u pogrebnim ritualima vjerujući da u poljima boba obitavaju duše pokojnika. Bob se stoljećima vezivao za stara praznovjerja i mitove, a u kršćanskoj tradiciji se ukorijenio nakon što je u 10. stoljeću opat Odion iz francuske opatije Cluny njime nahranio svoje redovnike na Dušni dan kako bi lakše podnijeli bdijenje.

Od tada je bob postao neizostavan u obilježavanju blagdana Svih svetih i Dušnog dana.

Običaj pečenja i darivanja bobića na dalmatinskim se prostorima održao do današnjih dana, način pripreme malo se razlikuje od mjesta do mjesta, ali osnova je ista - bademi, jaja i šećer u prahu.

Jedna je Tradicija, sve ostalo su slastičarne

A kad su u pitanju tradicija, kolači i bobići, teško je pronaći bolje mjesto za priču o tim slatkim balunčićima od splitske slastičarnice "Tradicija".

Već desetljećima se tamo u ove dane dolazi po bobiće kojih ima gotovo cijele godine, osim dva ljetna mjeseca, ali dani oko Svih svetih i razdoblje prema Božiću vrijeme je kad se puno više kupuju. I nije razlog samo tradicionalna povezanost s blagdanom Svih svetih i Dušnim danom, nego i to što je ovo doba godine kad je vrijeme sve hladnije pa nam treba kripnije spize, a bobići su vrlo slatki.

Tijekom godine u "Tradiciji" se, kazuje nam Dražen Kirigin, a on i rođak Miro slastičarnicu i sve njezine slatke tajne naslijedili su od očeva i sad se to prenosi i na sljedeću generaciju, više traži mandulat, koji je dominantno božićna slastica, ali sad je ono udarno vrijeme od bobića.

Posljednjih godina tradicionalne slastice sve više zanimaju i brojne turiste koji pohode Split, može se to zahvaliti turističkim vodičima koji na svojim rutama strancima pokažu i "Tradiciju", ali i objavi jednog francuskog vodiča s preporukom što kupiti u Splitu.

Obiteljski recept Kiriginovih je tajna, ali nam je Dražen dao osnovni recept, pa tko želi, može se ovih dana okušati u pripremi ove slatke delicije.

Kiriginova riceta

Bobići se po tradiciji rade u vrime blagdana o Svih svetih, ali kako su to puno lipi bokuni, more ih se jist u svaki štađun, kaže Dražen Kirigin.



U bobiće gre:

- 330 g mendula

- 660 g štauba

- kakao 20 – 40 g

- 2 jaja

- aroma: vanilija, limun - po par kapi

peći na oko 120 – 140° C



Postupak:

Fino samlit mendule i u suvo pomišat sa štaubon. Napravit bužu u sredini i bacit dva jaja. Aromu izmišat sa jajima,a onda to inkorporat u ostatak mase. Masu dobro izradit, odnosno dobro povezat. Kad je to gotovo, dobili smo masu od bilih bobića.

Napravi se debela bigula i pririže napola. Jedna polovica ostaje onakva kakva je, a u drugu se dodaje kakao i opet dobro izradi. U butigu komeštibile morete naletit na crni, neobrani kakao ili na malo svitliji, obrani. Zato je mira, ajmo reć, neodređena.

Triba počet sa dva deka kakaa, pa onda dodat još malo, ako masa nije dovoljno pocrnila. Triba pazit da masa ne bi postala gorka od prevelike količine kakaa. Dok se zabavljate sa mason od crnih bobića, drugu polovicu (bilu masu) zamotajte u najlon da se ne suši.

E, kad ste dobro izradili crnu masu, sad triba napravit bigule od crne i bile mase. Prije nego šta počnete radit bigule, na stolu tribate imat još bokun samlivenih mendula, samo ne onako fino mlivenih ka šta je tribalo za samu masu. U te mendule ćete uvajat svaku bigulu,jer se mendula puno boje ćuti ako je bokun krupnija.

Dakle, prvo ćete razvajat debele bigule, a onda ih izrizat na jednake fete, od kojih ćete učinit bigule debele ka palac. Bigule triba stivat jednu poviše druge i odrizat na male komade veličine franje. Odrizane komade složit na lamu namazanu uljen i stavit u štuvu. Bobići se peku 10 – 12 minuti. Ne valja ih prisušit jer će, kad se olade, bit puno tvrdi.