Splitski profesor objašnjava zašto štrajka: Isti nam je poslodavac, a brutalno nas zakida za plaću u odnosu na asistente na fakultetima! U 18 godina ostali smo uskraćeni za skoro 100.000 kuna

Dva posto, tri posto, šest posto, koeficijenti, škola za život, ima škole, nema škole... Svi smo već pomalo 'overdozirani' informacijama iz školstva i javnost se već pomalo zasitila priča o nezadovoljstvu prosvjetnih radnika i zahtjevima da im se poveća plaća.

Nije ni čudno: u sveopćoj galami teško je više i razabrati prave razloge štrajka, ali je činjenica da su se hrvatski prosvjetni radnici ovoj pobuni odazvali u zaista rekordnom broju. Među njima ima svjetonazorski i politički totalno različitih ljudi no nekako se svi drže za isti štap i čini se da neće popustiti.

Iza njih je već treći tjedan štrajka, roditelji i (bitno manje) učenici postaju već pomalo nervozni oko cijele situacije, a mi zato pitamo Jerka Župu, profesora vjeronauka, ujedno i povjerenika Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske iz I. splitske gimnazije, da nam objasni svoje razloge.

Njihovi razlozi

Za početak podsjeća da je štrajk u osnovnim i srednjim školama počeo je nakon što je u srijedu, 9. listopada, propao postupak mirenja Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama te Sindikata hrvatskih učitelja i Vlade, koja je odbila zahtjev za 6-postotnim povećanjem koeficijenata složenosti poslova u sustavu odgoja i obrazovanja.

- Ponuda premijera Plenkovića o 6,12 postotnom povećanju osnovice plaća svim zaposlenima u javnim pa tako i državnim službama unijela je veliku zabunu u javni prostor jer se tako stekao dojam da vlada tom ponudom, zapravo, ispunja zahtjev sindikata.

Međutim, to je potpuno pogrešno, zbunjujuće, obmanjujuće, a čini se i namjerno napravljeno da bi se svu javnost, preko medija, okrenulo protiv zaposlenih u školama koji su u štrajku- tvrdi naš sugovornik.

Tražili smo i da nam prokomentira novosti vezane za dogovor HDZ-a i HNS-a, a tiče se povećanja plaće prosvjetnim radnicima.

- Dogovor između te dvije stranke nije dogovor između naših sindikata i Vlade - rezolutan je naš sugovornik.

Zašto je uopće došlo do štrajka?

Zašto je uopće došlo do štrajka? Evo Župine računice s objašnjenjem:

- Potrebno je razlikovati pojmove: osnovica plaće i koeficijent složenosti poslova. Osnovica za izračun plaća u javnim i državnim službama od 1. rujna 2019. iznosi 5.695,87 kuna bruto. Taj iznos množi se s koeficijentom složenosti poslova te se tako dobiva početni izračun plaće za svako radno mjesto.

Naprimjer, osoba koja ima završen fakultet (VSS) osnovicu plaće množi s koeficijentom složenosti poslova za VSS koji iznosi 1.325 te tako dobiva iznos plaće za svoju stručnu spremu (5695,87 x 1,325 = 7.547,03 kn bruto).

Ono što sindikati traže ovim štrajkom je da se taj koeficijent izjednači s koeficijentom asistenata na fakultetima a koji iznosi 1.406 jer su zaposlenici s VSS u osnovnim i srednjim školama bili izjednačeni s asistentima na fakultetima 2001. godine.

Naime, od 2001. taj koeficijent je ostao zamrznut u osnovnim i srednjim školama dok je asistentima u proteklim godinama stalno rastao do sadašnjeg nivoa (1,406). To je dovelo do konstantnog zaostajanja plaća u osnovnim i srednjim školama, ali i u vrtićima.

Ako osnovicu plaće asistenta na fakultetu množite s koeficijentom 1.406 dobijete sljedeći iznos: 5.695,87 x 1,406 = 8008,39.

Dakle, razlika za istu stručnu spremu kod istog poslodavca iznosi: 8008,39 – 7547,03 = 461,36 kn. Ako taj iznos pomnožite s 18 godina dobijete otprilike sljedeće: 461,36 puta 18 godina, puta 12 mjeseci = 99.653,76 kn.

Naravno, tako su 18 godina zaostajale plaće svim zaposlenicima (čistačicama, referentima, tajnicama,...) a ne samo nastavnicima, učiteljima i odgajateljicama.

Ako svima, što nudi premijer, povisite osnovicu plaće tada oni s višim koeficijentom (1,406) dobivaju veću povišicu nego oni s manjim koeficijentom (1.325), to je više nego očito.

'Tražimo da nam se vrati status'

Dakle, mi ne štrajkamo za povećanje osnovice nego za povećanje koeficijenata, odnosno tražimo da nam se vrati status kojega smo imali 2001. godine.

Ako ovome dodate povećanje opsega poslova koje je donijela "Škola za život“ (pitam se za što je bila do sada), brojna usavršavanja, seminare i nova opterećenja svih nas, jasno je zašto je "kap prelila našu čašu“! Žalosno je da samo (po prvi put) naša ministrica to razumije i podržava.

Ne usudim se misliti da to članovi i predsjednik Vlade ne razumiju jer bi to značilo da su ograničeni, neznalice i skup bahatih pojedinaca. Zato ćemo ustrajati u našim zahtjevima i nećemo odustati.

Ako se ima milijarde za propala brodogradilišta (gdje su pare i tko će odgovarati za to?), neizgrađene brodove za koje je država dala milijarde poticaja i garancija, stotine milijuna oproštenog poreza i raznih davanja, kako to da se nema za nas?

Ovom prigodom zahvaljujem svim medijima koji nas podržavaju, a posebno svim roditeljima i našim učenicima koji su brzo (za razliku od nekih) shvatili bit stvari. Nadam se da ova situacija nije tek borba za buduće glasove između stranaka u vladi.

Političarima poručujem sljedeće: Jeste li svjesni da mnoga vaša djeca više vremena provode s nama nego s vama i da ih mi poznajemo bolje od vas samih? Onda, što čekate?