Može se kad se hoće: školski izletić ne mora stajati 120 kuna, našli smo splitske škole koje su se potrudile same, bez agencija, organizirati izlete za svoje đake po prihvatljivoj cijeni

Tema o cijenama izleta i ostalih aktivnosti uključenih u izvanučioničku nastavu izazvala je, očekivano, veliki interes javnosti, posebice roditelja osnovaca.

Roditelji splitskih učenika ispaljuju zbog sve većih izdataka za terensku nastavu. Neki su i javno progovorili: Agencije nas deru, kako je moguće da petosatni izletić u granicama grada košta 120 kuna?!

Nitko, naravno, nije protiv nastave u prirodi koja obogaćuje djecu za nova iskustva, no problem leži u nerealno visokim ponudama s kojima pred osnovnoškolske ustanove izlaze turističke agencije. A roditelji i skrbnici osnovaca nemaju veliku mogućnost izbora jer se te ponude minimalno razlikuju.

Sami svoji majstori

U komentarima na tekst objavljen pod nazivom "Agencije nas deru – učenički izlet u Žrnovnicu 120 kuna" roditelji pišu kako im je besmisleno plaćati nešto "četiri puta skuplje nego što zapravo košta".

– Poanta je u visokim cijenama takvih izleta, a ne u samim izletima, ekskurzijama i odlascima u kino i kazalište. I ja sam majka drugašića i prošli tjedan je dijete bilo na izletu; išli su u posjet mlinu i cijena izleta je bila 45 kuna. Morate priznati da je razlika u cijeni od 45 kuna do 120 kuna zaista velika, skoro pa tri puta više – stoji u jednom od brojnih komentara koje su čitatelji ostavljali na portalu "Slobodne Dalmacije".

Roditelji pitaju i zašto se škole ne bi više aktivirale te se same uhvatile organizacije jednodnevnih izleta. Zakon im to dozvoljava. Iz nekoliko splitskih osnovnih škola pohvalili su nam se kako oni to i čine, te da im je ušteda pritom primarni cilj.

U OŠ "Split 3" organizirali su tako, baš u okviru Dana kruha, izlet učenika u Žrnovnicu u vlastitom aranžmanu. S prijevozom i pokrivenim troškovima osiguranja, spomenuta je terenska nastava svakog učenika koštala 50 kuna, što je svakako prihvatljivo.

Ravnatelj OŠ "Gripe" rekao nam je kako nije točno da su oni koristili usluge agencije F-tours prilikom organizacije izleta u okviru ovogodišnjih i prošlogodišnjih Dana kruha.

Može se kad se hoće

– Naši su učenici početkom listopada bili na izvanučioničkoj nastavi u Gašpinoj mlinici u Solinu, a sve u okviru nastavnog plana i kurikuluma za školsku godinu 2019./20. Pisanu suglasnost dali su svi roditelji, a škola nije angažirala putničku agenciju. Troškovi po učeniku iznosili su 30 kuna, u što je bio uključen prijevoz autobusom i trošak radionice. Učenici su upoznati s poslom mlinara, prostorom mlinice, saznali su kako od zrna pšenice nastaje kruh i praktično su od tijesta oblikovali kruh – objašnjava ravnatelj Davor Šimić.

Dakle, može se kad se hoće. Školama je organizacija kraćih izleta dodatni posao koji, kao što se vidi iz spomenutih primjera, nije neizvediv. Roditeljima je to, pak, financijski znatno prihvatljivija opcija. Nitko, naime, ne želi svom djetetu uskratiti bilo koji vid izvanučioničkih aktivnosti, ali ne po cijenama koje vrijeđaju zdrav razum.