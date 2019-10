Nova bitka u ratu susjeda iz pakla na Zenti; Jedriličari su ispalili: Ponton smo pronašli ispilan, a radnici PŠD-a su nam blokirali pristup moru!

Znate onu situaciju kada imate susjeda "iz pakla" koji vam ne da mira ni danju ni noću, a vi nemoćno stojite jer vas nema tko zaštititi, a kamoli da netko konačno zaustavi niz nevolja koje vam ovaj priređuje?

Najprije vas verbalno napada, pa onda pisanim putem, zatim isključi struju i vodu, pa vam skine katanac, vrata, ogradu, odnese inventar, pa vam na koncu - zapriječi prolaz. Nažalost, ni tu nije kraj jer se susjed zarekao da će vas tjerati do sudnjeg dana dok vas ne izbriše iz svojeg vidokruga i iz podsvijesti. Svo to vrijeme, nitko drugi prstom ni da makne!

Upravo tako se osjećaju članovi Jedriličarskog kluba "Zenta" koje Vlado Bužančić, tajnik Pomorskog športskog društva "Zenta", želi deložirati iz prostora u istoimenoj lučici iako bi se tim postupkom trebao baviti sud u ovršnom postupku, a ne jedna od "zaraćenih" strana u ovom dugogodišnjem sporu.

Prije nekoliko dana jedriličarima je uklonjen ponton kojeg su našli na zarasloj površini na kraju lučice. Djeca koja tamo treniraju jedrenje nisu mogla više na more s brodicama klase "optimist".

- Vratili smo ga, ali jutros oko 6 sati ponton je ispilan i potpuno uništen. Nešto kasnije stiglo je pauk-vozilo i iskcalo veliki kontejner usred prostora koji koristi naš klub i tako nam je zapriječen pristup moru.

Evo, čekamo policiju, prijavit ćemo smetanje posjeda, uništenje imovine, zvat ćemo opet medije, Državno odjetništvo, kao i Općinski sud koji drži predmet kod sebe i pokušati ne izgubiti glavu ni živce, jer ne znam više što bih vam rekao oko ovoga.

Što god da se dogodi u lučici na Zenti, nema reakcije od strane nadležnih. Taj veliki pomorski objekt nema koncesionara još od 2014. godine, a u međuvremenu nas se tjera na sve moguće načine.

Ne znam više što bi se trebalo dogoditi, pa da netko konačno reagira i prekine ovu mučnu situaciju! - kaže ogorčeno Damir Dominović, predsjednik JK "Zenta", pokazujući nam snimke akcije u koja se odvijala u utorak (jučer) u 6 sati, zbog koje radnici PŠD-a "tuku" prekovremene sate, nadamo se, i plaćene.

Kada nam prije nekoliko dana mailom javio tajnik Bužančić, poručio je kako želi iseliti jedriličare pozivajući se na odluku Županijskog suda u Bjelovaru (!) iz 2018. kojom je potvrđen stav skupštine PŠD-a o isključenju jedriličara.

- S obzirom na tu presudu, ustrajat ćemo na iseljenju JK "Zenta" i deložaciji njihovih bespravno postavljenih kontejnera bez lokacijske i građevinske dozvole ni utvrđenih minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti, nego su to radili ilegalno pribavljajući sebi na takav način nepripadajuću materijalnu korist - poručio je prije nekoliko dana Bužančić dok jedriličari sve to demantiraju spisima novijeg datuma po kojima je čitav ovaj postupak vraćen na ponovno raspravljanje pred prvostupanjskim Općinskim sudom u Splitu.

Ma, sve smo ovo već sto puta napisali da smo i sami sebi dosadili. Spomenut ćemo još jednom i da se čeka Godota - novog koncesionara, vjerojatno Županijsku lučku upravu i to kada Vladini birokrati na zagrebačkom Prisavlju ovu temu izvuku iz svojih prašnjavih ladica. A do tada, nadajmo se da ne dođe do rata među susjedima.