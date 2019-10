Roditelji splitskih učenika ispaljuju zbog sve većih izdataka za terensku nastavu. Neki su i javno progovorili: Agencije nas deru, kako je moguće da petosatni izletić u granicama grada košta 120 kuna?! 

Da su jednodnevni izleti, ekskurzije i sve ono što spada pod tzv. izvanučioničku nastavu postali pravi izvor zarade turističkim agencijama, najbolje govore cijene aranžmana koje su roditelji iz godine u godinu prisiljeni plaćati.

Oni koji u obitelji imaju dvoje ili više školaraca dobro znaju koliko im godišnjeg kućnog budžeta “pojedu” terenske nastave, posjeti kinima, kazalištu i ostale aktivnosti uvrštene u godišnji plan i program svake osmoljetke. Dijete se ni na poludnevni izlet više ne može otputiti a da to roditelj ne plati stotinu i više kuna.

Potvrđuje nam to priča oca djevojčice koja pohađa drugi razred Osnovne škole “Spinut” (točni podaci poznati redakciji, op.a.).

– Prije nekoliko dana organiziran je roditeljski sastanak u školi na kojem nam je prezentirano kako će djeca, u okviru Dana kruha, ići na terensku nastavu u Rudu pokraj Sinja.

Aranžman je predviđao i posjet mlinu u Grabu gdje su školarci trebali vidjeti kako se radi kruh, eventualno pojesti jedan uštipak... Polazak je zakazan u osam, a dolazak u 13.30. Riječ je, dakle, o petosatnom izletu koji, kako nam je rečeno, košta 140 kuna.

Nisam mogao vjerovati – Ruda je udaljena tridesetak kilometara od Splita, djeca nemaju ni pravu marendu, nego samo prijevoz i spomenutu radionicu. Vidio sam da su se roditelji već na sami spomen cijene uskomešali, ali nitko nije reagirao, vjerojatno da ga se ne bi proglasilo cicijom koja štedi na svom djetetu – govori nam otac drugašice.

‘Magellanova’ putovanja

Školarci iz Spinuta u Rudu su išli u aranžmanu turističke agencije “Magellan” iz Splita, no nije ona jedina koja organizira putovanja toga tipa.

Primjera radi, djeca iz OŠ “Gripe” u okviru Dana kruha idu u posjet Antoničinu mlinu u Žrnovnici, a tamo ih vodi agencija “F-tours”.

Cijena spomenutog aranžmana je 120 kuna premda se ne napušta područje grada! Iz te agencije napominju kako cijena jednostavno ne može biti niža budući da je nužno platiti prijevoznika, jer poludnevno unajmljivanje autobusa košta od 1800 do 2000 kuna, osobe koje organiziraju radionicu i degustaciju za djecu, u ovom slučaju vlasnike mlinice, vodiče, te pokriti troškove osiguranja.

– Naša marža je mala i nikakva, a s druge strane je roditeljima to puno – kažu u “F-toursu”.



Davor Tomaić iz “Magellana” smatra kako je cijena od 140 kuna za poludnevni izlet u Rudu i Grab sasvim realna.

– Nismo mi krivi što je po razredima malo djece, pa autobusi voze poluprazni. U konkretnom slučaju imali smo sedamdesetak školaraca koji nisu mogli stati u jedan obični autobus, pa smo morali unajmiti dva.

Sva bi djeca eventualno mogla stati u “katni” autobus, ali škole, u pravilu, ne preferiraju takav prijevoz. Osim toga, ovakvih autobusa baš i nema puno u ponudi za unajmljivanje. S nama uvijek idu licencirani vodiči, treba platiti i osiguranje učenika od nesretnog slučaja, tako da ovdje nema govora o pljački – tvrdi Tomaić.

Škole ne bi organizirale

Sanja Čagalj, ravnateljica OŠ “Spinut”, ističe kako roditelji moraju dati suglasnost za svaki oblik izvanučioničke nastave.

– Kad je, konkretno, u pitanju terenska nastava, obavezni smo pred roditelje izići s tri različite ponude, između kojih se onda bira najbolja. Razlika između tih ponuda u pravilu je zanemariva.

U svakom slučaju, na izlet se ne ide ako se ne dobije suglasnost dvije trećine i više roditelja. Koliko je opravdano ili neopravdano to što se nastava u prirodi naplaćuje, zbilja vam ne mogu komentirati – naglašava Čagalj.

Njezina kolegica Marita Guć, čelnica OŠ “Manuš”, smatra kako prostora za snižavanje cijena učeničkih izleta definitivno ima.

– Ono što mene čudi jest to da se ponude turističkih agencija koje dobijemo minimalno razlikuju, što znači da se oni između sebe dogovaraju. Kako na to utjecati, ne znam – ističe naša sugovornica, koju pitamo moraju li djeca sudjelovati u terenskoj nastavi ako se ona plaća, na što smo dobili odgovor kako bi to bilo poželjno budući da je riječ o jednom dijelu kurikuluma:

– Moji nastavnici i ja cijelo vrijeme razgovaramo o tome kako ne želimo da se roditelje pljačka pod krinkom prava i brige za djecu u smislu njihova obrazovanja.

Činjenica jest da je i školama omogućeno da same organiziraju izvanučioničku nastavu, dakle, mimo agencija, što bi za roditelje možda ispalo povoljnije. Problem je, međutim, što se od nas pritom traži ispunjavanje brojnih parametara i sigurnosnih aspekata što je glavni razlog zbog kojeg taj posao prepuštamo agencijama.