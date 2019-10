Zbog boravka u tri apartmana čije korištenje nije platio, na Općinskom sudu u Split nepravomoćnom je presudom i to na osam mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine kažnjen 26-godišnji državljanin Hrvatske i Švicarske Philipp A. B.

Mladić koji živi u Dubaiju i ima svoju tvrtku u kojoj ostvaruje 30 tisuća kuna mjesečnih primanja priznao je krivnju, ali nije pojasnio sucu Stipi Rosi što ga je nagnalo da ne plati troškove boravka u apartmanima.

U postupku je utvrđeno da je 26-godišnjak u razdoblju od 27. srpnja do 12. kolovoza 2016. godine, prema unaprijed stvorenoj nakani da se nepripadno materijalno okoristi, preko agencije Booking.com rezervirao smještaj u tri apartmana čijim je vlasnicima neistinito prikazao da će uslugu smještaja platiti po završetku svog boravka.

Tako je od 27. srpnja do 1. kolovoza 2016. boravio u apartmanu u ulici Bana Berislavića ne plativši cijenu smještaja od 3.560 kuna. Potom je od 5. do 10. kolovoza 2016. bio u apartmanu u Alješijevoj ulici ne plativši cijenu smještaja od 9.600 kuna da bi od 10. do 12. kolovoza iste godine boravio u hotelu u Narodnom trgu ostavši dužan ukupno 4.374 kune za svoj boravak.

lasnicima apartmana pričinio je ukupnu štetu od 17.534,20 kuna koju, po presudi, mora nadoknaditi.