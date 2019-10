Projektant i planer Miroslav Jakovčević detektirao 'bolne točke' splitskog urbanizma i prometa: U gomili mapa najbolja je ona iz - 1951.!

Na Danu građevinara, u okviru Sajma SASO, Udruga građevinskih inženjera Splita organizirala je okrugli stol na temu koja sve Splićane i njihove goste već duže vremena tišti – urbano planiranje i promet.

Svjedoci smo svakodnevnih prometnih krkljanaca po žilama kucavicama našega grada, pa su panelisti nastojali odgovoriti može li se tomu doskočiti i postoji li rješenje. Trajno, ne privremeno, naravno.

Projektant i planer Miroslav Jakovčević dao je uvid u važeći GUP grada Splita, s naglaskom upravo na prometnu infrastrukturu. U gomili mapa i planova istaknuo je onu iz 1951. godine, kojoj nije mogao naći ime autora, a koju drži najboljom mogućom mrežom.

– Svaki dobar urbanizam počiva na autoritativnoj vlasti, štos je što samo tada imate mogućnost ostvariti ambiciozne zahvate – kazao je, naglasivši kako najveće probleme struka ima u "sudaru" s pravom i zakonima i pravilnicima, jer većina problema prilikom planiranja i gradnje počiva na imovinsko-pravnim sporovima.

Tako je davno Zvonimirova ulica napravljena kao makadamski putić s drvoredom, netko ju je napravio uskom, smatrajući kako je malom gradu to dovoljno za spustiti se do luke. Danas je ta luka po putničkom prometu treća na Mediteranu. Tako ćete primijetiti da ispred samostana klarisa imate cestu neobičnih dimenzija – preusku za tri, a preširoku za dvije prometne trake. Kada idete dalje, prema izlazu iz grada, Poljička cesta vam je pravi primjer planskog urbanizma. To je prometnica koja ima šest traka, zeleni pojas, pločnike, dakle sve ono što građaninu treba.

– E, sad govorimo o 40 metara širokoj cesti, ako računate da vam kvadrat košta najmanje 200 eura, onda se dade lako izračunati kako vam treba 60 milijuna kuna za kilometar takve ceste, plus još 40 za izgradnju. Činjenica jest: da bi imali takve ceste, trebate imati i novce – kazao je projektant.

Zaključio je i kako nije lako napraviti prometnu mrežu na topografskoj karti Splita. Ponekad poneseni svom ovom ljepotom (!) oko nas zaboravljamo kako živimo na poluotoku. Kroz korijen našeg poluotoka, prolazi sva infrastruktura grada Splita – nama sve dolazi otud, i struja i voda i, naravno, – prometnice, i to stvara probleme kod planiranja. Kojeg, složili su se inženjeri, od 1994., kada je zatvoren Urbanistički zavod – nema.

– Ono što po zadnjem GUP-u nije izgrađeno, dovršeno, jest na sjeveru Solinska ulica i Put Stinica, na jugu Bračka ulica, i u samom gradu suženje Ulice slobode kod Higijenskog, nedovršena je i Vukovarska i Manđerova – kazao je Jakovčević.

Fascinantna su ta rješenja iz prošlosti, sve četverotračne ulice, sve povezano, sve logično, Bračka ulica spaja se na nadvožnjak kod Šina, tu dolazi i Vukovarska, pa stvara prsten, Lovrinačka prema sjeveru ide na rotor Bilice, Put Duilova od hotela "Zagreb" vodi pravo do POS-ovih objekata na Kili...

– Zamišljena prometna mreža izuzetno je kvalitetna i nudi dosta opcija, ali problem je – novac! Odgovor na pitanje kako riješiti prometne probleme Splita dat ću vam u brojkama: imamo prometnice sa 16 voznih traka: dvije na Solinskoj, šest u Ulici Domovinskog rata, dvije trake Vukovarske, šest traka Poljičke, a GUP nam nudi još 12 voznih traka: četiri trake Zagorskog puta, još dvije Vukovarske i četiri Bračke ulice! To je povećanje kapaciteta za 60-ak posto – pojasnio je Jakovčević.

– Pokušavamo u vremenu i prostoru izgraditi ono što je moguće – jedino sinergijom struke i politike. Niz je projekata u tijeku, nismo zadovoljni dinamikom, jer sadašnja potreba za prometnom infrastrukturom i opterećenje koje grad ima, nadmašila je sve. Sadašnji alati koji imamo – otkup zemljišta i financijske mogućnosti Grada ne dopuštaju nam brzu realizaciju – kazao je dogradonačelnik Nino Vela.

Pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Splita Jurica Vojnović kazao je kako je Grad svjestan važnosti nedovršenih prometnica.

– Ulica hrvatske neovisnosti, ulica koja bi trebala spajati magistralu s City centrom, gotova je, ostalo je samo 150 metara. Razlog – imovinsko-pravni odnosi! Uz dozu rezerve kažem kako se ipak bližimo rješenju. Bračka ulica je slična priča, 250 metara od Ulice Ivana Zajca do Bruna Bušića – ne vidi se kraja pravnoj trakavici, za Zagorski put bi valjalo hrabrije krenuti u izvlaštenja – nabrajao je pročelnik i dodao:

– Još 2012. godine su pristupne prometnice POS-ovim objektima na Kili bile projektirane, ishođene sve građevinske dozvole, a tada je sve do veljače ove godine trajao imovinsko-pravni postupak! Opravdano je nezadovoljstvo građana s tog područja, svima izgleda kako nismo napravili ništa. Ali pravnici koji su radili na tome, svaka im čast! Potom je raspisana javna nabava za izvođenje prometnica, dobili smo žalbu, pa opet ponovljenu žalbu, ja stvarno ne znam kada ćemo krenuti u realizaciju – pojadao se Vojnović.

Profesor Dražen Cvitanić s prometne katedre Građevinskog fakulteta naglasio je kako planiranje nije posao jednog čovjeka, na tom kompleksnom zadatku trebaju raditi i urbanisti, prometni stručnjaci, građevinari, ekonomisti, sociolozi. Kod nas, pak, prije svega toga udovoljava se privatnim interesima...