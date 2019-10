Kada pomislimo na migrante i izbjeglice, sjetimo li se da smo i sami to bili (i to smo još uvijek)? Ili smo, pak, oboljeli od "migracijskog Alzheimera"? - u uvodu je okupljene upitao dr. Gioacchino Campese, profesor teologije ljudske mobilnosti na Papinskom sveučilištu Urbaniana u Rimu.

Campese je samo jedan od predavača na 25. međunarodnom teološkom simpoziju na temu "Crkva između iseljavanja i useljavanja" koji se jučer i danas održava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.

Njegovo predavanje "Crkva i migracije u 21. stoljeću: 'nije riječ samo o migrantima..'" povuklo je pitanja koja su od početka "izbjegličke krize" u Europi 2013. i 2014. godine od velike društvene, političke i vjerske važnosti.

Profesor iz Rima je podsjetio da migracije predstavljaju ključnu dimenziju čovječanstva još od njegovih početaka, stoga nas ne bi smjela zateći nepripravne, trebale bi nas upućivati na normalnost, običnost, a ne anomaliju.

Tumačio je nauk pape Franje koji naglašava četiri glagola kao glavne smjernice, ne samo pastoralne skrbi migranata nego i pastoralne djelatnosti "izlazeće Crkve" u njezinoj cijelosti: primiti, zaštititi, promicati i integrirati.

- Na žalost, nisu izostale nasilne i neprijateljske reakcije spram migranata i izbjeglica, često motivirane javnim i političkim raspravama protkanim mržnjom i nesnošljivošću. Sve je to stvorilo ozračje podjele unutar društva među onima koji zastupaju solidarnost i prihvaćanje, podjele koja se odrazila i u samim kršćanskim zajednicama, ne samo na nižim razinama nego i među biskupima i župnicima te crkvenim dostojanstvenicima uopće - kazao je Campese i dodao da bez obzira na podjele, Crkva nije podbacila u solidarnosti, nego je, štoviše, često prednjačila u djelatnostima prihvata i uključenosti kroz svoje razne strukture i na svim razinama.

Međutim, naglasio da se postojeća podjela u Crkvi očituje i u rascjepu između Evanđelja i raznih dokumenata crkvenog učiteljstva o ljudskoj mobilnosti, odnosno, premalo se na "terenu" govori o migracijama.

Campese je predavanje zaključio riječima vrhovnog poglavara Crkve:

- Često se može reći kako je, s obzirom na relativizam i ograničenost našeg sadašnjeg svijeta, situacija migranata, primjerice, marginalna tema. Neki katolici drže to sporednim pitanjem u usporedbi s 'ozbiljnim' bioetičkim pitanjima. Da to kaže političar zaokupljen prikupljanjem glasova birača, moglo bi se razumjeti, ali ne i kršćanin za kojega je jedini pravilan stav staviti se u položaj braće i sestara koji riskiraju svoje živote da svojoj djeci pruže budućnost. Možemo li ne uvidjeti da je upravo to ono što Isus traži od nas, kad kaže da primajući stranca primamo njega samoga? - zaključio je critiranjem poruke pape Franje.