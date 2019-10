Krstulović Opara ima mota, vukovarskom gradonačelniku u Banovini uručio poseban poklon; Penava iz Splita poslao znakovitu poruku premijeru Plenkoviću?

Povodom potpisivanja Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Splita i Vukovara, gradonačelnik prijateljskog grada Ivan Penava sa svojim suradnicima je posjetio Split.

Od splitskog gradonačelnika na poklon je dobio ključeve Grada te Statut grada Splita, i to dvojezični! U prolazu smo priupitali vukovarskog gradonačelnika o kojim je jezicima riječ, a on je spremno odgovorio: na latinskom i hrvatskom. Što jest-jest, Krstulović Opara je pogodio s poklonom.

Potaknut pitanjem novinara o incidentu koji se prije gotovo tjedan dana dogodio na sjednici vukovarskog Gradskog vijeća kada je na pod bacio statut Grada Vukovara otisnut na ćirilici, Penava je kazao kako još uvijek nije razgovarao s Andrejom Plenkovićem, predsjednikom Vlade.

Dodao je da nema najave o zajedničkom susretu s Miloradom Pupovcem, predsjednikom SDSS-a na kojem bi se razgovaralo o incidentu.

- Mislim da su mišljenja prilično jasno razmijenjena. Iako će netko reći da su moji stavovi jasni, ja mislim da su jasni stavovi i druge strane. Doduše, često nekog zavedu jer su u celofanu, međutim kada prođete kroz katalizator kakav je Vukovar, tamo su stvari kristalno jasne.

Nije to Zagreb da se stvari mogu upakirati. Jedno zdravo društvo ne može istodobno imati spomenik četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, a dva kilometra dalje bistu Blagi Zadri. To je naprosto notorna činjenica s kojom mislim da će se složiti 99 posto građana ove države.

S druge strane, mi to imamo. Svi se slažu da to nije uredu, ali mi to imamo. Ja sam uvijek skloniji vjerovati više djelima nego riječima, a djela su ono što dužnosnike čini dužnosnicima i po čemu bi ih se trebalo mjeriti. Dok ne vidimo ta djela, meni, a mislim i sve većem broju građana ove države, ta upakiranost u razno razne funkcije naprosto neće proći jer je u strašnoj koliziji s onim na terenu - odgovorio je.

Na pitanje osjeća li se usamljeno u toj borbi, ako se misli na politički ambijent, kazao je da mu je u tom segmentu puno stvari "maglovito".

- Puno toga mi je nejasno, stvari nisu onakve kakve bi trebale biti. Mislim da je to jedna od faza koja će proći, jer sam poslao poruke na tom tragu kada sam rekao da se ambijent mora promijeniti i da moramo početi čitati svoj statut, temeljne akte ove države, ili je u protivnom to ambijent koji za mene postaje previše negostoljubiv i previše kancerogen, i ja u njemu ne mogu obitavati - odgovorio je Penava.

On smatra da u toj borbi ima punu podršku građana Vukovara. Ističe da je ostavka jedna od najbenignijih stvari na koju je spreman u slučaju da se ne realiziraju više puta izneseni zahtjevi, stavovi i ideje.

- Ne bi htio da ispadne da sam razmažena osoba koja ima nekakve prohtjeve i glumi princezu na zrnu graška. Ovo su ozbiljne i krucijalne stvari našega društva, a to prate i temeljni akti ove države. Na tom tragu sam rekao da sam spreman na sve, a ostavka je jedna od najbenignijih stvari kad sve uzmemo u obzir.

Ove vrijednosti su za mene slovo "A" u abecedi naše države i demokracije, i bez tog slova ne vidim kako ići dalje. kazao je Penava.

Pozitivno je reagirao na riječi Davora Ive Stiera, HDZ-ovog saborskog zastupnika koji je kazao da vukovarski gradonačelnik svojim stavovima simbolizira zdrav patriotizam. Na pitanje smatra li da bi Stier bio bolji predsjednik Hrvatske demokratske zajednice od Andreja Plenkovića, Penava je kazao:

- O kolegi Davoru mislim sve najbolje. Doista smatram da je riječ o vrhunskom intelektualcu, političaru širokog svjetonazora. Vagati u ovom trenutku tko je bolji, nisam sklon takvim kvalifikacijama jer je to poprilično relativna kategorija.

To što ste danas prvi, ne znači da ćete sutra biti. Okolnosti i ljudi se mijenjaju tako da nisam sklon takvim procjenama i mislim da nije pravi trenutak za kvalifikacije te vrste - odgovorio je vukovarski gradonačelnik.