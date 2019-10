Konzervatori konačno izišli na teren, pozvali i policiju, a Kerum radove - već završio! Iznenada je promijenio ton, tvrdi i da smo izmislili njegovu izjavu, ali imamo snimku

Kerum je za medije izjavio kako Ministarstvo kulture nije nazvao 'Ministarstvom govna'. No, mi imamo snimku na kojoj upravo to izjavljuje, uz puno sočnijih stvari o konzervatorima, no to nismo hjteli objaviti da ne cenzuriramo svaku treću psovku koju je izgovorio

Nakon što su konzervatori naložili obustavu radova na secesijskoj vili Antičević u Bihaćkoj ulici, a koje je Željko Kerum ilegalno nastavio izvoditi, jučer su opet izišli na teren. Naime, iako je Radoslav Bužančić, pročelnik Konzervatorskog odjela u Splitu, medijima još do jučer govorio kako konzervatori nemaju više tamo što tražiti, izgleda da se na kraju predomislio pa je poslao svoje ljude u novu izvidnicu, nakon čega su konzervatori o zahvatima na objektu obavijestili policiju i građevinsku inspekciju. No, čini se da su Kerumovi ljudi već napravili što su imali napraviti, barem kad je riječ o vanjskom dijelu zgrade. Uklonili su secesijski prozor od podruma, otvorili ulaz na tom mjestu, stavili drveno-željezna vrata i postavili stube koje vode do novog ulaza. Očistili su zapušteni, nekada hortikulturno uređeni vrt, i u njemu posadili domaću zelenjavu, ali se nije pitalo susjede s kojima se dvor dijeli. U vrtu ove secesijske vile Kerum je posadio kupus, a suvlasnik kuće Ivica Marasović tvrdi: Očito je da cijeli grad 'drži za jaja'. Nije on budalaš, u pitanju je prešutni dogovor njega i konzervatora Bužančića Željko Kerum, koalicijski partner vladajućeg HDZ-a, osobno vodi radove na svom bespravnom gradilištu u Bihaćkoj: Uništio nekadašnji botanički vrt pa zasadio rašćiku i kupus​ Svaka treća psovka Drugim riječima, konzervatori su ponovno došli nakon što su radovi završeni. S druge strane, Željko Kerum, koji je donedavno tvrdio kako neće primiti konzervatore u svoju kuću, a Ministarstvo kulture nazvao "Ministarstvo govna", sad ima razloga da okrene "pilu naopako", jer se bez dozvola ne može otvoriti konoba. Tako je za lokalni portal izjavio kako nikad nije rekao da je Ministarstvo u kojem radi Bužančić "Ministarstvo govna". No, mi imamo snimku na kojoj upravo to izjavljuje, uz puno sočnijih stvari o konzervatorima, no to nismo hjteli objaviti da ne cenzuriramo svaku treću psovku koju je izgovorio. Konzervatori Kerumu zabranili radove na splitskom biseru, on pobjesnio: To je Ministarstvo g***na, a ne kulture! Neće meni nitko govorit što ću radit u svojoj kući! Kerum naumio otvoriti konobu u podrumu splitskog bisera secesije? Uznemireni susjedi negoduju zbog radova na vili, on poručuje: Ne radimo ništa osim što čistimo ptičja govna i istjeravamo pantagane Nakon što je izveo bespravni građevinski "blietzkrieg" za vrijeme zabrane radova, sada je Kerum krenuo u pristojnom tonu i s naknadnim deklarativnim poštovanjem procedure. – Jučer smo dobili dopis od Ministarstva kulture da zaustavimo radove i da dostavimo konzervatorski elaborat, što smo i napravili, tako da od jučer nema nikoga u kući do daljnjega – javio nam je Kerum SMS porukom. Poslali smo upit i Bužančiću, napisali da nas je Kerum obavijestio kako je dostavio elaborat na njegov zahtjev. Upitali smo kakvi su izgledi da elaborat bude prihvaćen, s obzirom da je mimo Senjanovićeva projekta probio fasadu, postavio novi ulaz i nove stube koje do njega vode? Građanska samosvijest Kerumova intervencija u rustičnom stilu mogla bi proći da je riječ o konobi u zgradi s manje zahtjevnom arhitekturom. No, hoće li dobiti zeleno svjetlo konzervatora takva simbioza sa secesijom, arhitekturom koja simbolizira samosvijest ondašnje građanske kulture i visoko brine o svim detaljima izvedbe? Tako na stranicama Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu ovu vilu spominju i po građevnoj keramici na fasadi (oplatne pločice i keramička bordura) koje je radio proizvođač "Betizza". Senjanović je nastojao povezati secesiju s tradicijskom gradnjom, ali to je radio na mnogo zahtjevniji i uspjeliji način, što se vidi po zgradi na uglu Bihaćke i Livanjske (gdje je zgrada Katastra i bivšeg Rektorata), gdje je na fasadi vrlo kvalitetno rustikalno obrađen kamen, a ovdje je čak Kerum snimljen kako s radnicima slaže kamenje. Kako bilo, ni ovaj put na naše upite nismo dobili odgovor od šefa splitskih konzervatora, ali ni od Grada, odnosno od Ane Sapunar, pročelnice za urbanizam, supruge Kerumova nećaka Igora na čiju tvrtku glasi vlasništvo prizemlja i podruma, postoji li dozvola za građevinske radove. No, zato nam je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske javljeno kako u suradnji s nadležnom građevinskom inspekcijom poduzimaju mjere i radnje iz nadležnosti policije.