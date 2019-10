Dok se u Splitu svečano najavljuje obnova Hrvatskog doma u Tončićevoj ulici, kojem su obnovljeni secesijska fasada i interijer, dotle gradska vlast ne reagira na Kerumovo rasturanje secesije samo nekoliko stotina metara dalje.

U pitanju je, naime, Vila Antičević, uz najamnu stambenu kuća s kojim je spojena, u Bihaćkoj djela. Djela su to Petra Senjanovića, a vode se kao jedinstven objekt zaštite.

U katalogu velike izložbe "Secesija u Hrvatskoj", koju je 2003. organizirao Muzej za umjetnost i obrt, a vidjelo ju je više od 100.000 posjetitelja, spominje se i vila Antičević uz nekoliko fotografija.

Kako smo pisali, na fasadi vile Antičević u Bihaćkoj ulici Željko Kerum je napravio ilegalan ulaz u podrum. Uklonio je ukrasnu rešetku s podrumskog prozora i skinuo mu kamenu gredu. Ulaz je povezao stepenicama, koje su radnici bespravno izgradili, sve unatoč zabrani radova od konzervatora.

Sada su, kako doznajemo, postavljena vrata od kovanog željeza i drva na ulaz, a svjedoci kažu i da je uređen pristup ispod verande.

Ali tu samovolji nije kraj. Ne samo da Kerum nije pitao konzervatore smije li devastirati građansku arhitekturu Splita s početka 20. stoljeća, nego nije zatražio ni dopuštenje vlasnika druge polovice vile Antičević, braće Jakše i Ivice Marasovića, da posadi kupus, salatu i rašćiku u dvoru koji je sastavni dio ovog zaštićenog kulturnog dobra.

Radi što hoće

– Jučer sam zvao Keruma i upozorio ga da dvor nije materijalno podijeljen i da ne ugrožava prava etažnih suvlasnika. Ne znam s kime se on kapricira. Ali očito je da cijeli grad "drži za jaja" i radi što hoće. Rekao sam da se pismeno moramo dogovoriti o načinu korištenja dvora.

Ako ne, onda ćemo pravnim putem, nema druge. Ja inače živim u Zagrebu, a ljeti budem tu. Zvao sam brata Jakšu i rekao sam mu da sjedne s Kerumom, jer nema tu kraja, ovo je tek početak. Gdje je on išta napravio da je išlo regularno? – ogorčen je Ivica Marasović.

Kerum je za medije najavio da će otvoriti konobu koja će se zvati "Pršut". Ivica Marasović tvrdi da mu braća nisu dala suglasnost za konobu i da se, dapače, po rješenju o zaštiti vile ne smije mijenjati namjena kuće, osim ako konzervatori to ne odobre.

Podsjetimo, par dana ranije Kerum je za naše novine rekao da će ugostiteljski objekt otvoriti ako se dogovori s Marasovićima.

– On sebi radi fenomenalnu besplatnu reklamu, nije budalaš, kako neki misle. To što je rekao za Ministarstvo bio je u pravu. Očito je bio prešutni dogovor njega i Bužančića "radi, a mi ćemo ti dati ko fol zabranu, da se ja pokrijem". Probijanje vrata na podrumu je narušavanje fasade – kaže Ivica Marasović i dodaje kako nisu istinite Kerumove tvrdnje da u kući ništa nije mijenjano.

– On je oštemao betonsku ploču između podruma i mezanina i stavio stepenice da se iz konobe može gore u stan. To je jedina betonska ploča u kući. Time je narušena statika, htjeli to ili ne. Kakva je to građevinska inspekcija koja je navodno pozvana, koja neće da se javi? Zvao sam na telefon, ali ne možete ih dobiti. Ne znam gdje je tu kraj! – požalio se Ivica Marasović.

Jakša Marasović također kaže da nije dao Kerumu dopuštenje za sadnju u vrtu. Pitali smo ga sviđa li mu se sve što je posađeno.

– Kako ću biti zadovoljan time što je Kerum radio po zajedničkom dvoru bez naše suglasnosti? Ići ću danas tamo pa ću vidjeti što ću poduzeti – kaže drugi brat Marasović.

No, zato je šef splitskih konzervatora Radoslav Bužančić iznenadio javnost izjavom medijima.

– Konzervatori nemaju više što tamo odlaziti, a investitor ima pravo urediti interijer svoga stana. Izdane su preporuke koje elemente u interijeru treba sačuvati, jer su lijepi i značajni. Nekad u vlasničkom listu pod rubrikom "teret" može stajati da je nekretnina zaštićena, no vlasnici nekad propuste postupiti prema napomeni.

Ali, ponavljam, ništa nije sporno, stvorila se nepotrebna nervoza oko toga – kazao je Bužančić za "24 sata" i dodao kako će Kerum nakon dostave papirologije moći normalno nastaviti radove, očito ne želeći vidjeti da Kerum radove izvodi "tutta forza" dok traje konzervatorska zabrana.

Bužančić bez tona

Zvali smo Bužančića, ali nije nam se javio. Nakon što mu je par puta zazvonio mobitel, oglasila se govorna pošta i poručila da mu možemo poslali SMS, koji smo poslali s pitanjima, a poslali smo mu fotografije s gradilišta. Pitali smo ga kako su izmjene na fasadi "interijer koji investitor ima pravo mijenjati", te kako nije počinjena šteta ako je uklonjen prozor s dekoracijom da bi se dobio otvor kojem su dodane stepenice, i to nakon njegova rješenja o obustavi radova.

Još smo upitali da komentira izjavu Ivice Marasovića da je Kerum u kući probio betonsku ploču da bi se postavile stepenice, odnosno, da objasni što su konzervatori ustvari vidjeli. I na kraju smo ga pitali kako mu se sviđa kupus u dvoru koji štite konzervatori. Ali i ovaj put od šefa splitskih konzervatora – ni slike ni tona.

Jučer smo poslali zamolbu i ministrici kulture dr. Nini Obuljen Koržinek da komentira Bužančićevu izjavu za "24 sata". No, u međuvremenu se u medijima pojavila vijest, koju su dobili od Ministarstva kulture, kako su konzervatori jučer ipak izašli na teren u Bihaćkoj i da je "ponovnim očevidom utvrđeno da investitor nije obustavio radove pa je o svemu obaviještena nadležna građevinska inspekcija i policijska uprava".